Cambian los patrones globales de migración de enfermeras con Europa y el Sudeste Asiático en auge

Informe de Migración de Enfermeras 2025 de TruMerit - TruMerit

(Información remitida por la empresa firmante)

El Informe de Migración de Enfermeras 2025 de TruMerit revela el aumento de las desigualdades en la fuerza laboral entre regiones

Filadelfia, 29 de abril.- TruMerit™ (anteriormente CGFNS International) publicó hoy su Informe de Migración de Enfermeras 2025, que revela cambios significativos en los patrones globales de migración de enfermeras y un aumento de las desigualdades en la distribución de la fuerza laboral de enfermería entre regiones con necesidades sanitarias muy diferentes.



El informe, que analiza datos de la Organización Mundial de la Salud y los registros propios de solicitudes VisaScreen de TruMerit, muestra que los flujos de migración internacional de enfermeras se concentran cada vez más en regiones con infraestructuras sanitarias más sólidas, mientras que las áreas que enfrentan una grave escasez de enfermeras siguen perdiendo capacidad para emplear a profesionales formados en el extranjero.



Europa y el Sudeste Asiático registran fuertes incrementos en el empleo de enfermeras internacionales. Según el análisis de TruMerit de los datos de la OMS sobre la fuerza laboral de enfermería, Europa emplea actualmente enfermeras formadas internacionalmente en una proporción del 8,01 % de su fuerza laboral sanitaria, frente a una media de diez años del 5,96 %, lo que refleja una tendencia ascendente persistente y significativa. El Sudeste Asiático ha alcanzado cifras de hasta el 24,87 % de enfermeras formadas en el extranjero, frente a una media de diez años del 20,15 %, lo que también indica una tendencia notable y sostenida pese a las fluctuaciones de la última década. Durante el mismo periodo, la proporción de estas profesionales en las regiones del Mediterráneo Oriental y África ha disminuido, agravando la escasez de enfermeras en áreas desatendidas.



"Estos datos ponen de manifiesto un desequilibrio global creciente: los sistemas sanitarios con más recursos están acelerando la absorción de enfermeras formadas internacionalmente, mientras que las regiones con mayor escasez están perdiendo la capacidad de emplear a los profesionales que más necesitan", afirmó el Dr. Peter Preziosi, presidente y director ejecutivo de TruMerit. "Corregir esta mala distribución requerirá una acción coordinada tanto de los países de origen como de destino, basada en marcos éticos de contratación, acuerdos bilaterales más sólidos que compensen los costes de formación asumidos por los países de origen, y una inversión sostenida en educación de enfermería y en la capacidad de los sistemas sanitarios en regiones desatendidas".



Creciente complejidad de las trayectorias profesionales internacionales de enfermería

El informe destaca el aumento de la movilidad entre las enfermeras formadas en el extranjero. El análisis de TruMerit de los datos de acreditación VisaScreen entre 2021 y 2024 muestra que aproximadamente el 3 % de las enfermeras que emigraron a Estados Unidos ya habían trabajado previamente en otro país antes de solicitar autorización en EE. UU., lo que evidencia una fuerza laboral de enfermería global cada vez más móvil, donde los movimientos profesionales internacionales múltiples son más frecuentes.



"Los datos de este informe dejan claro que la migración de enfermeras no es simplemente una cuestión de oferta y demanda, sino que refleja desigualdades estructurales más profundas en la distribución global de la educación sanitaria, la capacidad de empleo y los recursos sanitarios", afirmó Rodrigo Gouveia, director global de Asuntos Internacionales de TruMerit. "Los marcos políticos coordinados, la inversión en sistemas educativos de enfermería y el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en regiones desatendidas son esenciales para garantizar que la migración internacional de enfermeras contribuya, y no perjudique, a la equidad sanitaria global".



Riesgos emergentes: el fraude de credenciales generado por IA amenaza la integridad de la fuerza laboral de enfermería

El Informe de Migración de Enfermeras 2025 también examina riesgos emergentes para la integridad de la fuerza laboral sanitaria, incluido el aumento previsto del fraude ocupacional generado por inteligencia artificial. Analistas del sector proyectan que para 2026 uno de cada cuatro perfiles de candidatos podría estar fabricado por IA, lo que subraya la creciente importancia de los sistemas de verificación de credenciales de enfermería para proteger la seguridad de los pacientes.



El informe completo de Migración de Enfermeras 2025 está disponible para su descarga aquí.



Sobre TruMerit

TruMerit es un líder mundial en el desarrollo de la fuerza laboral sanitaria con casi 50 años de experiencia apoyando la movilidad de enfermeras y otros profesionales de la salud. Anteriormente conocida como CGFNS International, TruMerit valida la educación, formación y experiencia profesional de los profesionales sanitarios formados en el extranjero que buscan autorización para ejercer en Estados Unidos y otros países. A través de su misión ampliada y del Global Health Workforce Development Institute, TruMerit impulsa la investigación, los estándares y las certificaciones que fortalecen la fuerza laboral sanitaria global y promueven una movilidad profesional equitativa y sostenible.







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