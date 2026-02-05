Cambiar el seguro de hogar del banco por uno no vinculado puede ahorrar hasta 300€ al año - Unsplash/Tuio

Tanto la OCU como el Banco de España recomiendan "hacer cálculos" porque el ahorro de intereses en el crédito hipotecario puede no compensar el precio del seguro

Según un estudio de Tuio, más del 70 por ciento de los clientes podría beneficiarse de este ahorro anual contratando con una empresa distinta al banco

Madrid, 5 de febrero de 2026. Contratar el seguro de hogar vinculado a la hipoteca es una práctica habitual en España, tanto por creer que es inherente al crédito hipotecario como porque al hacerlo se obtiene una bonificación en el tipo de interés. Sin embargo, tanto el Banco de España como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierten de la importancia de "hacer cálculos, comparar en euros no porcentajes" y estudiar cada caso, porque el ahorro de intereses puede no compensar el precio del seguro. Además, recomiendan revisarlo de forma periódica.

En este sentido, desde la OCU recuerdan que el seguro del banco suele implicar "una prima casi siempre más alta" y que, aunque la entidad lo exija como condición de la hipoteca, el cliente puede cambiarlo y contratarlo con la compañía que prefiera. Además, a medida que pasan los años, el capital pendiente disminuye y el ahorro en intereses derivado de la bonificación es cada vez menor, mientras el seguro sigue cobrando su prima, que suele encarecerse cada año.

A estas recomendaciones se suman los datos obtenidos por un estudio de la insurtech Tuio: más del 70% (73,6%) de cerca de mil consultas realizadas podría ahorrar dinero —hasta 300€— cambiando el seguro de hogar vinculado al crédito hipotecario a otra entidad aseguradora.

Los cálculos se han realizado partiendo del perfil más habitual: propietario de piso con 22 años de hipoteca pendiente y un tipo de interés cercano al 2,7% sin vinculación.

Jorge Moscat, director de Growth de Tuio, recuerda que "desde 2019 la ley ampara estos cambios y que las entidades bancarias no pueden imponer sus seguros; no pueden cobrar comisiones por analizarlas y, sobre todo, el cambio de seguro no puede empeorar las condiciones del préstamo".

UNOS 4.500€ DE AHORRO EN EL TOTAL DE LA HIPOTECA

Según los datos del departamento de análisis de Tuio, la prima media del seguro del banco se sitúa en 415,88€ anuales frente a los 128,90€ de media en seguros de hogar alternativos, como en Tuio; lo que supone un ahorro anual de casi 300€ (286,98€). Esto significa que, a lo largo de la vida restante de la hipoteca, el ahorro total medio asciende a 4.436€.

Desde Tuio insisten en la recomendación de la OCU y el Banco de España de "hacer cálculos y tener en cuenta los euros y no los porcentajes" y recuerdan que en su página web disponen de una calculadora de hipotecas que permite cuantificar el posible ahorro para cada caso. En este sentido, subrayan que casi el 40% (38,3%) de los potenciales clientes que cambian de aseguradora podría ahorrar más de 200€ al año.

En un contexto de subidas recurrentes en el ramo del hogar —con incrementos anuales de entre el 8% y el 10%—, el precio del seguro puede llegar a duplicarse en menos de una década, mientras que la ventaja financiera de la bonificación se reduce progresivamente.

