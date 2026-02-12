El canciller chino expone tareas clave de APEC China 2026

Canciller chino expone tareas clave de APEC China 2026 - APEC

Los miembros de APEC deben trabajar para lograr un documento de resultados claro y sustantivo en la Reunión de Líderes de este año

Madrid, 12 de febrero de 2026.- Los miembros de APEC deben trabajar para lograr un documento de resultados claro y sustantivo en la Reunión de Líderes de este año, afirmó el canciller chino, Wang Yi, al pronunciar un discurso en la sesión inaugural de la primera Reunión de Altos Funcionarios de APEC China 2026, celebrada el martes en Guangzhou.



Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, señaló que China ha elegido como tema de este año 'Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos' y se centrará en las prioridades de apertura, innovación y cooperación para impulsar la agenda anual en su conjunto.



Los miembros de APEC deben explorar vías para ampliar el camino hacia el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico y promover la formulación de un plan maestro para mejorar la conectividad, indicó Wang.



Asimismo, subrayó que los miembros de APEC deben acelerar las transformaciones digital, inteligente y ecológica impulsadas por la innovación, y fomentar nuevos motores de crecimiento para las economías de APEC.



Wang añadió que los miembros deben tener presente la diversidad entre los miembros de APEC y profundizar la cooperación práctica en amplios ámbitos de gobernanza que son fundamentales para el desarrollo.



Esta es la tercera vez que China acoge APEC —y la primera en doce años—. El presidente chino, Xi Jinping, ha señalado el rumbo a seguir: mantenerse fiel a la misión fundacional de APEC de promover el crecimiento económico y mejorar la vida de los pueblos; defender un desarrollo abierto en el que todos compartan oportunidades y salgan ganando; promover una globalización económica de beneficio universal e inclusiva; y construir una comunidad de Asia-Pacífico, afirmó Wang.



Wang instó a los miembros de APEC a construir una Asia-Pacífico próspera y estable, abierta e interconectada, de beneficio universal e inclusiva, y unida y solidaria.



El 'Año de China' de APEC coincide con el inicio del período del XV Plan Quinquenal de China. China aportará nuevas oportunidades a Asia-Pacífico y al mundo en general con los nuevos logros de la modernización china, señaló Wang.



La primera Reunión de Altos Funcionarios de APEC China 2026 tiene como objetivo preparar resultados sustantivos de cara a la Reunión de Líderes que se celebrará en noviembre.

