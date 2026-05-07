Del caos manual a la gobernanza inteligente, usar Excel no es suficiente en el compliance moderno - Gesprodat SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de mayor de 2026.-

En el último año, las autoridades europeas y nacionales han intensificado la imposición de sanciones por incumplimiento normativo, alcanzando cifras récord históricas. Solo en España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha superado los 100 millones de euros en sanciones acumuladas desde la entrada en vigor del RGPD y la LOPDGDD, con más de 35 millones de euros recaudados tan solo en 2025. Sin embargo, estos números —aunque alarmantes— no cuentan la verdadera historia. Detrás de cada sanción hay una realidad común: la mayoría de estas empresas no incumplieron deliberadamente; perdieron el control en un entorno regulatorio que se mueve más rápido que sus procesos operativos, según Gesprodat.

En 2026, esa brecha entre velocidad regulatoria y capacidad de respuesta se ha convertido en un riesgo existencial y la herramienta que la mayoría de las organizaciones usa para "centralizar" este caos es la más peligrosa que existe: Excel.

El caos invisibilizado: Cómo la fragmentación se convierte en riesgo

Cuando se consulta a cualquier responsable de Protección de Datos (DPO) o Chief Information Security Officer (CISO) de una empresa sobre cuál es su mayor desafío diario, la respuesta no es "no aplicar correctamente el RGPD" o "no conocer la norma", sino algo mucho más elemental: "Se pierde el control sobre dónde pueden llegar los datos o cómo se pueden estar usando".

Como explica Luis Andrés Varón, Director de Consultoría de Gesprodat y DPO, "en más del 70% las organizaciones que se auditan, cuando se analiza sobre dónde están los datos y cómo se usan no se encuentra una respuesta clara. El denominador común es el descontrol. Esto supone un riesgo real". Vuelve a demostrarse que en las organizaciones el cumplimiento falla no porque falte interés de cumplir la normativa, sino porque la estructura operativa no se aplica correctamente.

Esto se debe a que los sistemas de compliance funcionan en compartimentos estancos: Recursos Humanos maneja sus propios registros de derechos de los trabajadores; Marketing opera sus bases de datos de clientes por separado; Ventas tiene su propio CRM; TI gestiona accesos con un proceso completamente distinto. Cada departamento hace lo correcto dentro de su burbuja, pero nadie ve el panorama completo.

La solución que en estos casos aplican las compañías con tal de taponar la pérdida de control de sus datos es en sí misma el problema: el uso de hojas de Excel o la información repartida en correos y diferentes carpetas, lo que hace que se pierda por completo el control de la gobernanza en cumplimiento.

Hojas de cálculo interconectadas, versiones conflictivas, actualización manual, ausencia de auditorías sobre quién cambió qué, cuándo y por qué; un trabajador o colaborador que escribe una fórmula incorrectamente; otro que olvida actualizar una versión; e incluso un empleado que se va de la empresa llevándose el conocimiento sobre cómo funciona el sistema. Y de repente, lo que se suponía que estaba bajo control se convierte en una vulnerabilidad invisible.

Estas situaciones no son una hipótesis. Gesprodat lleva 24 años viendo exactamente este escenario en organizaciones de todos los sectores y tamaños —desde startups hasta multinacionales— en protección de datos y seguridad de la información. Y desde 2002, el patrón es siempre el mismo: buena intención más estructura fragmentada dan como resultado: riesgo invisible.

La solución real: Inteligencia centralizada y de fácil consulta

Las organizaciones líderes en entornos regulados ya no debaten si necesitan una solución de gobernanza centralizada. Debaten cuánto pueden tardar en implementarla. Y es que el concepto ha evolucionado significativamente desde los primeros intentos de compliance digital.

Una plataforma de cumplimiento normativo actualizada no es solo un repositorio de documentos o una lista de verificación digital. Es un sistema inteligente que unifica, automatiza y visibiliza. Funciona como un sistema nervioso central para el compliance: recopila datos sobre tratamientos de datos desde todos los departamentos, los mapea automáticamente contra regulaciones, identifica gaps, genera alertas antes de que se conviertan en incidentes, y produce la documentación auditable que los reguladores demandan.

El cambio conceptual es fundamental. En lugar de preguntarse "¿se cumple con RGPD?", la pregunta se convierte en "¿se puede demostrar que se cumple, en tiempo real, a cualquier regulador, con un clic?". La diferencia no es semántica. Es existencial. Una plataforma de cumplimiento normativo centralizada logra lo que el caos manual nunca podría: proporciona trazabilidad completa. Quién accede a qué datos, para qué propósito, con qué base legal, cuándo se recopilan, cómo se protegen, cuándo se suprimen. Todo documentado, automáticamente, auditable.

Las consecuencias operacionales de esta transformación son inmediatas. Auditorías que antes se alargaban durante semanas ahora se resuelven en días. La detección de incumplimientos se vuelve continua, no reactiva. Los equipos de compliance dejan de pasar un 80% del tiempo recopilando información y pueden invertir ese periodo en análisis y estrategia. La comunicación entre departamentos mejora porque todos hablan el mismo lenguaje sobre cumplimiento. Y lo más crítico: la Dirección General y los Directorios finalmente tienen visibilidad sobre su verdadera postura de riesgo.

La experiencia en este tipo de marcos es fundamental. Gesprodat cuenta con 15 años de expertise implantando los marcos de seguridad más exigentes del mercado —ISO 27001 y ENS—. Durante este tiempo, ha acompañado a más de 3.500 empresas en esta transformación, lo que significa que la plataforma no solo entiende el compliance de una manera teórica, sino que aplica el cumplimiento práctico en entornos de máxima exigencia regulatoria. Ese conocimiento real del mercado adquirido está codificado en cada funcionalidad, en cada automatización, en cada alerta que genera el sistema.

El diferenciador real: Acompañamiento, no solo tecnología

Aquí es donde muchas iniciativas de compliance fallan. Las organizaciones compran la plataforma, la implementan, y descubren que la tecnología por sí sola no transforma nada.

El error conceptual es pensar que una plataforma reemplaza el conocimiento humano. La realidad es la inversa: una plataforma amplifica el expertise. Pero para que eso ocurra, necesita acompañamiento estratégico desde el día uno. Los entornos regulados no son simples, operan en múltiples jurisdicciones con regulaciones que a menudo entran en conflicto.

Por eso el verdadero diferenciador no es la plataforma. Es quién la implementa y cómo. Cuando una empresa como Gesprodat aplica una herramienta como SaaS Governance, no deja una plataforma instalada. Implementa un sistema: diagnóstico profundo de postura actual, mapeo de riesgos junto con equipos internos, diseño de gobernanza adaptado a la realidad operativa específica de cada organización, capacitación en todo nivel de la estructura, y acompañamiento continuo durante transición y operación.

Transformar el caos en orden no es opcional

Si se reconocen estas realidades en una organización (documentación dispersa, hojas Excel incontrolables, equipos sin visibilidad completa, presión regulatoria creciente) el momento de actuar es ya.

Para saber cómo funciona en la práctica una plataforma que unifica RGPD, Compliance, Seguridad de la Información y Ciberseguridad en un solo lugar y adaptada a entornos regulados reales, las organizaciones líderes en su sector han transformado su gobernanza de caos invisible a orden inteligente, demostrable y auditable a través de una demostración gratuita de Gesprodat SaaS Governance

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