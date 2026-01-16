Carbel exhibe sus estufas y chimeneas en la feria internacional Progetto Fuoco en Verona, Italia - CARBEL

Madrid, 16 de enero de 2026.-

El mercado de soluciones térmicas sostenibles avanza hacia una mayor eficiencia energética y una integración más estética en el diseño del hogar. La biomasa, como fuente renovable, continúa consolidándose como una alternativa fiable para calefacción, respaldada por tecnologías cada vez más sofisticadas. En este contexto, la presencia en eventos internacionales del sector refuerza la visibilidad de las empresas especializadas y permite el intercambio de innovación entre fabricantes y profesionales. La compañía valenciana Carbel, con más de seis décadas de experiencia, participará como expositor en la próxima edición de Progetto Fuoco en Verona, Italia, una de las citas de referencia mundial en el ámbito de la biomasa.

Desde el pabellón 7, stand B8, Carbel exhibirá su catálogo de estufas y chimeneas, mostrando sus últimas soluciones orientadas al alto rendimiento térmico, la eficiencia energética y el diseño funcional. Además de su marca principal, al formar parte del Grupo Seguin, Carbel contará en el stand con los productos y marcas Hwam, Wiking, Seguin, Vulx, así como las últimas novedades de Bordelet. Esta presencia conjunta permitirá presentar una oferta diversificada de modelos que responde a diferentes necesidades técnicas y estéticas, desde sistemas de convección natural hasta equipos con acumulación de calor o control electrónico. El espacio expositivo contará asimismo con la presencia del departamento comercial de Carbel, representado por Vicent Rodríguez y Esther Pascual, que atenderán a clientes actuales y potenciales del mercado nacional, así como a clientes y potenciales socios internacionales, junto con el director general de la compañía, Frank Candries. Del mismo modo, estarán contando con stand los directores comerciales y gerentes de las marcas francesas y danesas, cuya presencia refuerza el carácter estratégico del evento y subraya la relevancia de estas marcas dentro del sector durante la feria.

Estufas eficientes y diseño adaptado a las nuevas demandas del sector

La gama de estufas que se mostrará en Progetto Fuoco incorpora soluciones técnicas que mejoran la combustión, reducen las emisiones y optimizan la distribución del calor. Los productos están certificados conforme a las normativas europeas más exigentes y han sido diseñados para adaptarse tanto a hogares particulares como a proyectos de arquitectura interior. La variedad de acabados, el uso de materiales de alta calidad y la posibilidad de personalización refuerzan el posicionamiento de Carbel como fabricante comprometido con la sostenibilidad y la funcionalidad.

Visibilidad internacional en un escaparate especializado

Progetto Fuoco constituye un escenario estratégico para las empresas del sector de la biomasa, ya que reúne a fabricantes, distribuidores, instaladores y prescriptores técnicos de más de 70 países. La participación de Carbel como expositor refuerza su presencia en mercados internacionales, al tiempo que le permite consolidar relaciones comerciales y presentar de forma directa su propuesta técnica y de diseño. En un contexto donde las estufas y chimeneas deben responder a criterios medioambientales y de integración arquitectónica, esta cita ofrece la oportunidad de mostrar en vivo el rendimiento y la versatilidad de las soluciones desarrolladas.

La participación en Progetto Fuoco del 25 al 28 de febrero refuerza el compromiso de Carbel con la innovación y el diseño de sistemas de calefacción sostenibles. La exhibición de sus estufas y chimeneas, junto con las marcas del Grupo Seguin, en este certamen internacional permite posicionar a la compañía como un actor relevante en el desarrollo de tecnologías térmicas eficientes, alineadas con las nuevas exigencias del sector.

