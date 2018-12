Casa Minerals Inc. descubre 231 g/t de plata, 6.15% de zinc y >1.0%* de cobre

Publicado 13/12/2018 9:53:06 CET

El hallazgo ha sido en una fuerte zona de mineralización de zinc-plata-cobre ubicada a 1 km al sur del descubrimiento Golden Dragon en el proyecto Pitman

ACCESSWIRE / Casa Minerals Inc. (TSX-V: Casa; OTC: CASXF; Frankfurt: 0CM) (la "Compañía" o "Casa") se complace en anunciar que los trabajos recientes en su propiedad 100% propiedad de Pitman han identificado una zona posiblemente significativa de mineralización de sulfuros mixtos en un área ubicada a 1 km al sur del descubrimiento de oro de alta ley Golden Dragon ("GD") de la Compañía, reportado el 16 de octubre de 2018. La prospección, la roca y el muestreo geoquímico del suelo de la nueva área descubierta que ha sido nombrada "Cuento del Dragón" ("DT") devolvió ensayos de hasta 231 gramos por tonelada de plata y 6,15% de zinc. Los trabajos no han mostrado los límites de la zona, pero se encontró mineralización en afloramientos en un área de 1,4 km por 0,7 km y posiblemente las anomalías geoquímicas del suelo relacionadas continúan en todas las direcciones.

El Sr. Farshad Shirvani, Presidente y Director General, afirma que "el reciente éxito continúa con una serie de descubrimientos significativos sobre la propiedad 100% propiedad de Pitman. Estamos muy satisfechos con esta nueva zona mineral que se encuentra a menos de 1 km del Golden Dragon donde se reportaron muestras de superficie de hasta 574 gramos de oro y 109 gramos de plata por tonelada. La nueva área es de fácil acceso para trabajos posteriores, incluyendo perforación y, posiblemente, muestreo a granel. Considerando la proximidad de los descubrimientos, estamos viendo esta perspectiva histórica bajo una nueva luz".

El trabajo de propiedad de la Casa Pitman desde 2008 ha incluido prospección, mapeo geológico y muestreo geoquímico, y ha incluido más de 1009 muestras de suelo geoquímico y 269 de roca. En octubre de este año se completó una encuesta geofísica aérea (los resultados están pendientes de procesamiento de datos). La zona "DT" de sulfuros mixtos está expuesta a lo largo de 320 metros de un camino forestal de reciente construcción y de forma irregular en afloramientos fuera de la carretera. Gran parte del terreno contiguo está cubierto por densos bosques y por aluviones glaciares.

La tabla que se encuentra en el documento anexo incluye análisis de muestras seleccionadas de afloramientos rocosos.

*Re-ensayo de sobrelímite de detección pendiente.

La mineralización de DT ocurre en horizontes sedimentarios en la zona de transición desde las formaciones Smithers de la edad del Jurásico Medio hasta las rocas del Bowser Lake Group de la edad del Jurásico Superior. Los cortes de carreteras exponen varias áreas minerales de diferentes dimensiones, separadas por la sobrecarga. El espesor real y la extensión lateral son todavía desconocidos pero, como se ilustra en los dibujos adjuntos, los datos geoquímicos preliminares del suelo sugieren que la mineralización puede extenderse mucho más allá de los afloramientos.

El primer mapa anexo como fotografía muestra la ubicación y los resultados de ensayos significativos de muestras de roca de Dragon Tale. Los siguientes tres mapas anexos ilustran la distribución de las anomalías del suelo de Zinc, Plata y Cobre de Dragon Tale.

Aún no se han recibido los resultados de una encuesta geofísica aérea y un programa de seguimiento de muestreo a finales de noviembre.

Partes de la propiedad de Casa Pitman están permitidas para perforación y la Compañía ha solicitado ampliar el área permitida para incluir este reciente descubrimiento de "DT". Cuando el trabajo en la propiedad se reanude a principios de 2019, la perforación, y posiblemente el muestreo a granel, se verá facilitado en gran medida por el acceso vial existente.

QA/QC

Se tomaron muestras del área Golden Dragon en el campo bajo la supervisión de personas calificadas. Las muestras se colocaron en bolsas de plástico adecuadas y en bolsas de transporte de arroz y fueron enviadas por transportistas comerciales a un laboratorio de pruebas con acreditación ISO/IEC 17025:2005. Las muestras de roca y suelo fueron procesadas y analizadas mediante procedimientos de preparación y procesamiento estándar de la industria que dan como resultado una submuestra homogénea que luego fue tratada mediante digestión de agua regia y determinaciones ICP-MS e ICP-ES de elementos múltiples. Se volvieron a analizar muestras de alto grado y por encima del límite mediante métodos apropiados para el contenido de metal. El laboratorio emplea rigurosos protocolos QA/QC que incluyen análisis replicados, inserción aleatoria de muestras de valores predeterminados y monitoreo constante de la instrumentación.

Persona Calificada

Erik Ostensoe P.Geo., un Director de la Compañía, una Persona Calificada según lo definido por National Instrument 43-101, ha revisado y aprobado la divulgación técnica en este comunicado de prensa.

Acerca de Casa Minerals Inc. Casa Minerals Inc. (TSX-V: Casa; OTC: CASXF; Frankfurt: 0CM) se dedica a la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades mineras ubicadas en Canadá. La Compañía tiene una participación del 100% en las propiedades polimetálicas de Pitman y Keaper y una opción para adquirir una participación del 75% en la propiedad de Arsenault VMS.

La propiedad de Arsenault comprende ocho propiedades mineras que cubren aproximadamente 9.672,5 hectáreas ubicadas en la División de Minería de Atlin, Columbia Británica. La Compañía ha llevado a cabo varios programas de exploración en la propiedad y cree que un atractivo objetivo de exploración de sulfuros masivos volcánicos se encuentra dentro de sus límites. Se ha planificado más trabajo, que conducirá a un programa de perforación diamantina para probar varias áreas identificadas por medio del mapeo geológico, la prospección y los estudios geofísicos y geoquímicos.

La propiedad de Pitman comprende cinco propiedades mineras contiguas que cubren 4.255,6 hectáreas ubicadas a 20 kilómetros al norte de Terrace, Columbia Británica. La propiedad incluye varios prospectos históricos, incluyendo el prospecto Pitman de cobre-molibdeno-plata, los prospectos de metales base oro Gold Dome/WoMo y Paddy Mac y los prospectos multimetálicos Golden Dragon y Golden Tale recientemente descubiertos. La exploración por Casa ha estado en curso a intervalos desde 2005. Algunas partes de la propiedad se han vuelto accesibles recientemente como resultado del retroceso de los glaciares y los campos de nieve. El trabajo adicional incluirá un estudio geofísico aerotransportado y programas de perforación diamantina.

La propiedad Keaper, ubicada a 20 km al noreste de Terrace, Columbia Británica, comprende cinco propiedades mineras contiguas con un área de 3.789,5 hectáreas. Numerosas ocurrencias de cobre y una posible zona polimetálica de plata de alta ley están presentes. El trabajo de campo continúa y los resultados se darán a conocer cuando estén disponibles. En nombre del Consejo de Administración

Farshad Shirvani, M.Sc. Geología Presidente y CEO

Para más información, ponerse en contacto con ellos: Casa Minerals Inc. Farshad Shirvani, Presidente y Director General

Teléfono: (604) 689-9523

Correo electrónico: contact@casaminerals.com https://www.casaminerals.com

Declaraciones de futuro

La información contenida en este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre proyectos futuros que se basan en suposiciones a la fecha de este comunicado de prensa. Estas declaraciones reflejan las estimaciones, creencias, intenciones y expectativas actuales de la gerencia. No son garantías de rendimiento futuro. La Compañía advierte que todas las declaraciones de futuro son inherentemente inciertas y que el desempeño real puede verse afectado por una serie de factores materiales, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía. Dichos factores incluyen, entre otros: riesgos e incertidumbres relacionados con el limitado historial operativo de la Compañía y la necesidad de cumplir con las regulaciones ambientales y gubernamentales. Por consiguiente, los eventos, condiciones y resultados actuales y futuros pueden diferir materialmente de las estimaciones, creencias, intenciones y expectativas expresadas o implícitas en la información prospectiva. Con excepción de lo requerido por la legislación de valores aplicable, la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente la información con miras al futuro. NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL COMO SE DEFINE ESE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD POR LA SUFICIENCIA O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO. FUENTE: Casa Minerals Inc.

