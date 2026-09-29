Catenon promociona a Pablo Olmos como Managing Director & Equity Partner de Catenon Levante

Pablo Olmos - Catenon

(Información remitida por la empresa firmante)

Pablo Olmos Zúnica cuenta con una sólida trayectoria internacional. Antes de especializarse en executive search, desarrolló parte de su carrera en Chile

Valencia, 29 de septiembre de 2026.- Catenon ha anunciado la promoción de Pablo Olmos Zúnica a Managing Director & Equity Partner de Catenon Levante, tras liderar el lanzamiento y el crecimiento del negocio del grupo en la región durante los últimos dos años.



Desde su creación, Pablo Olmos ha sido el responsable de construir y desarrollar la presencia de Catenon en Levante como plataforma de referencia en executive search y middle management, combinando proximidad local con capacidad de alcance global. Bajo su liderazgo, la filial acompaña a las empresas del arco levantino en la identificación de talento directivo y especializado en cualquier parte del mundo, dando respuesta a sus necesidades de crecimiento, transformación e internacionalización. Esta promoción reconoce su aportación al crecimiento del grupo y refuerza la apuesta de Catenon por un modelo territorial basado en liderazgo local, especialización sectorial y una visión global del talento.



Pablo Olmos Zúnica cuenta con una sólida trayectoria internacional. Antes de especializarse en executive search, desarrolló parte de su carrera en Chile, en llaollao Chile, y posteriormente en D+1 Holding. Posee Doble Grado de Gestión Comercial y Marketing por ESIC y la Universidad Rey Juan Carlos.



Acerca de Catenon

Catenon es una multinacional española cotizada en BME Growth de Madrid dedicada a la búsqueda global de profesionales, basada en tecnologías del dato y soluciones digitales de talento con un alto componente en innovación. Trabaja como una única oficina a nivel mundial para identificar, seleccionar y presentar candidatos de cualquier parte del mundo a evaluadores ubicados en otro punto del planeta. Su plataforma tecnológica elimina la dispersión geográfica entre candidatos y evaluadores y, aún más, fomenta el reciclaje del conocimiento sectorial gracias a una tecnología diseñada para acercar el talento a sus clientes. Catenon ha creado un ecosistema de innovación que desarrolla en 100 países de los cinco continentes.

Contacto

Emisor: Catenon

Nombre contacto: Maria Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación

Teléfono de contacto: 622836702