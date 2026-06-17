Cenáutica cumple 45 años liderando la formación náutica recreativa en España con más 50.000 alumnos

Mujer navegando - CENÁUTICA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de junio de 2026.

-Coincidiendo con su aniversario, la escuela náutica celebra el aumento progresivo del interés por la náutica recreativa en las últimas décadas.

-El ocio ligado al mar, una tendencia para todos alejada de antiguos clichés elitistas

-La compañía lidera la innovación en la formación de navegantes mediante el uso de la Inteligencia Artificial y simuladores de Realidad Virtual.

España acelera el paso para cerrar la brecha histórica que la separaba de vecinos europeos como Francia, Italia o Reino Unido en el interés por la navegación recreativa. Mientras que en estos países la náutica forma parte del ocio familiar habitual desde hace generaciones, el mercado español ha vivido tradicionalmente una relación más distante con el mar, marcada por el elitismo y la propiedad de grandes embarcaciones.

En las últimas décadas, se ha popularizado la náutica gracias a la formación, a las nuevas fórmulas de acceso al mar y a las campañas para acercar la náutica al gran público. En el centro de esta transformación se encuentra Cenáutica, la escuela náutica con más alumnos de España, que celebra su 45º aniversario alcanzando un hito histórico en el sector: más de 50.000 navegantes formados y el firme propósito de consolidar la cultura por la náutica en España y atraer a los navegantes del mundo para que vengan a formarse a nuestro país.

"La náutica recreativa en España se ha ido popularizando progresivamente. Hoy, sacarse una licencia de navegación o un título náutico ya se percibe como una alternativa de ocio más, igual que quien se aficiona al surf, al golf o se saca el carnet de moto", explica Alvaro García de Polavieja, director adjunto de Cenáutica. "En estos 45 años hemos visto cómo el perfil se diversificaba por completo: ya no atendemos a una élite, sino a familias, grupos de amigos y jóvenes que buscan una forma de libertad en contacto con la naturaleza".

España tiene potencial para liderar la formación de navegantes europeos

Fundada en 1981 por Juan Carlos García de Polavieja (entonces Teniente de Navío), la trayectoria de la compañía corre en paralelo a la propia evolución de la cultura náutica del país. Lo que comenzó como un centro de enseñanza tradicional en un mercado aún incipiente, hoy se consolida como una red de escuelas con tres sedes principales (Madrid, Sevilla y Alicante), un equipo de 30 profesionales y más de 2.000 nuevos alumnos matriculados cada año.

Si la comparación con Europa flaqueaba históricamente en el número de navegantes, Cenáutica ha contribuido a que España recorte distancias con los países líderes del continente.

"Nuestro objetivo es contribuir a que nuestro país sea el destino líder en el mediterráneo para la formación de navegantes en Europa. Contamos con las infraestructuras y las condiciones climáticas adecuadas para atraer a los europeos que se están iniciando en la navegación de recreo".

Innovación en la formación náutica. De la enseñanza online a la Inteligencia artificial.

En el año 2000, Cenáutica transformó la formación para obtener una titulación náutica creando la primera escuela náutica virtual en español. Coincidiendo con su 45º aniversario, la escuela sigue liderando la innovación al combinar la formación online y presencial con herramientas de Inteligencia Artificial y simuladores de realidad virtual para la práctica de maniobras.

"La tecnología nos ha permitido diferenciarnos y formar a navegantes de todo el mundo. Muchos de nuestros alumnos disponen de poco tiempo o viven fuera de España y para ellos la formación online es imprescindible. apunta García de Polavieja. "Aun así, aprender a navegar sigue teniendo un componente social muy importante y quienes pueden suelen preferir asistir a un aula con un instructor y otros alumnos".

Sobre Cenáutica Cenáutica es la escuela náutica líder en España, fundada en 1981. Con centros en Madrid, Sevilla y Alicante, ofrece formación presencial y online para la obtención de titulaciones náuticas de recreo y formación para profesionales del mar. En sus 45 años de historia ha formado a más de 50.000 navegantes.