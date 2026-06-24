El centro comercial Miramar da la bienvenida al verano con las aperturas de Sephora y La Cheesequería - Miramar

Ambas marcas se ubican en la planta baja del centro comercial y se suman a otras inauguraciones recientes como la bolera Sould Park o los nuevos locales de Primor y Primark

El complejo malagueño refuerza así su mix comercial y consolida su posición como punto de ocio, restauración y compras de referencia en la provincia

(Información remitida por la empresa firmante)

Fuengirola (Málaga), 24 de junio de 2026.- El centro comercial Miramar amplía cartera con las aperturas de la cadena de cosméticos Sephora y la pastelería La Cheesequería, ambas situadas en la planta baja. El complejo malagueño refuerza así su mix comercial consolida su posición como punto de ocio, restauración y compras de referencia en la provincia.

Como una de las incorporaciones más destacadas del centro en lo que va de año, Sephora ha abierto sus puertas con un amplio local. En línea con sus otras tiendas, ofrece una variedad de perfumes, maquillajes, productos para el cuidado corporal y tratamientos de belleza, entre otros accesorios. Todo ello, en un espacio moderno en el que los clientes pueden probar y oler los productos, contando con el asesoramiento del personal.

Con cerca de 30 años de recorrido, Sephora se ha consolidado como una de las cadenas de distribución de productos de belleza más grandes de Europa, con más de 2.000 tiendas repartidas por unos 35 países de todo el globo.

La Cheesequería ha sido otra de las últimas novedades, prueba del auge que han sufrido las pastelerías especializadas en ‘cheesecakes’ durante los últimos años. La tienda ofrece una variada carta que incluye la receta tradicional de tartas de queso, pasando por la opción de queso curado de cabra payoya, de pistacho, lemon pie, mango maracuyá, caramelo salado, o incluso versiones más modernas como las de Nocilla, Kit Kat o Phoskitos. También cuenta con una serie de ‘cookies’ que van desde chocolate blanco y Oreo, hasta ‘american cookies’ o galletas de limón y merengue suizo, entre otras variantes.

Para celebrar su inauguración en Miramar, La Cheesequería ha regalado 500 porciones de tartas a sus primeros clientes, quienes han podido degustarlas de forma exclusiva. La empresa malagueña fundada en el año 2022 continúa así con su línea de crecimiento y alcanza las nueve tiendas, ocho de ellas en la provincia de Málaga.

Un año de expansión

El centro ha llevado a cabo otras aperturas destacadas en lo que va de año, como la inauguración de la Casa del Libro, que ofrece un catálogo de más de 12.000 títulos para los lectores, o la reapertura del local de Primark, que modernizó y amplió sus espacios durante el pasado mes de abril. Recientemente, también ha abierto una bolera Sould Park con cuatro pistas de bolos y más de 50 máquinas arcade, todo ello en un espacio de más de mil metros cuadrados de superficie. Primark y Primor también renovaron recientemente sus espacios en el Centro, este último además con un cambio de ubicación (ahora se encuentra en la planta baja junto a Guess) y con mayor superficie.

Según ha explicado el director de Miramar, Ignacio Domínguez, “nuestro objetivo prioritario siempre es escuchar a nuestro público, que demanda las últimas tendencias en cada sector y busca experiencias más allá de las compras. Con esta cartera renovada, afianzamos cada vez más nuestra posición como espacio atractivo para marcas de gran calado”.

Sobre Miramar

Construido en el año 2004, Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, que lo posicionan como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol. El centro cuenta con 140 establecimientos distribuidos en dos plantas, un parking con 2.700 plazas y una terraza exterior de 10.000 metros cuadrados. Además, dispone de establecimientos de primer nivel como Primark, Carrefour, C&A, Sfera, H&M o grupo Inditex, y cuenta con una zona de restauración con los mejores restaurantes para disfrutar en familia, a los que se añaden 12 salas de cines Cinesur.

Enfocado en mejorar la experiencia de sus usuarios, Miramar ofrece una amplia variedad de servicios como parking gratuito, accesos especiales para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de deportes en pantalla gigante, sala de lactancia, y un punto de recarga eléctrico para móviles, entre otras funciones.

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