Chabaneix Abogados, referente en derecho penal, se traslada junto a la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo

El despacho, referente en derecho penal en Madrid y con amplia experiencia en extradiciones y derecho penal económico, refuerza su presencia con una nueva sede frente a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo

Madrid, 25 de septiembre.- El despacho penalista Chabaneix Abogados, reconocido como uno de los bufetes de referencia en el ámbito penal en España, ha trasladado su sede a la Plaza Villa de París, epicentro jurídico de Madrid. La nueva oficina, situada en el número 13 de la calle General Castaños, se encuentra a escasos metros de la Audiencia Nacional y frente al Tribunal Supremo, las dos de las instituciones clave de la justicia penal española.



Este movimiento estratégico responde a la necesidad de reforzar su presencia en el corazón de la jurisdicción penal, allí donde se deciden los casos más relevantes del país y donde Chabaneix Abogados desarrolla de manera constante su labor.



Desde su fundación, Chabaneix Abogados ha intervenido en procedimientos de alta complejidad, tanto en extradiciones como en delitos económicos y procesos penales de especial trascendencia. El despacho es recomendado por embajadas como las de Francia, EE. UU., Canadá y Bélgica, y sus abogados ejercen en español, francés, inglés, ruso, chino, italiano, armenio y árabe, lo que le ha permitido consolidar una amplia cartera de clientes y colaboradores internacionales.



El bufete atraviesa además un momento de consolidación tras la reciente incorporación de Carlos Bautista, ex Fiscal de la Audiencia Nacional y uno de los mayores expertos en derecho penal y extradiciones en España. Su llegada refuerza la capacidad técnica y el prestigio del equipo liderado por Luis Chabaneix.



El socio fundador del despacho ha señalado: "Con esta nueva sede reforzamos nuestro compromiso de estar junto a los tribunales donde se deciden los casos más relevantes de la justicia penal en España, y de ofrecer a nuestros clientes la máxima cercanía y excelencia en su defensa".



Por su parte, Carlos Bautista, ex Fiscal de la Audiencia Nacional y recientemente incorporado al despacho, ha destacado: "Esta nueva etapa me permite poner al servicio de los clientes mi experiencia en el ámbito penal, desde las extradiciones hasta los procedimientos económicos más complejos, reforzando el trabajo que Chabaneix Abogados viene desarrollando desde hace años".



Con este traslado, Chabaneix Abogados consolida su posición como uno de los despachos penalistas en Madrid más influyentes del panorama nacional e internacional, y reafirma su vocación de estar siempre en primera línea de la justicia.







Contacto

Nombre contacto: Nordin El Yemlahy

Descripción contacto: Chabaneix Abogados/ Responsable Comunicación

Teléfono de contacto: 684079978



