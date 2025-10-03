Cheerfy organiza el primer torneo benéfico de pádel con marcas de restauración líderes en apoyo a WCK

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de octubre de 2025.- Cheerfy anuncia la celebración del Hospitality Padel Xperience, un evento deportivo con una causa benéfica que reunirá a más de 150 referentes de la restauración en la Ciudad de la Raqueta de Madrid el 9 de octubre, con el objetivo de recaudar fondos para World Central Kitchen. Este encuentro contará con Circana y Pascual como partners de la iniciativa, dos referentes del sector que comparten el compromiso con la innovación, la comunidad y la responsabilidad social.

Durante cuatro horas, los participantes competirán en un torneo de pádel, seguido de un exclusivo cóctel, consolidando este evento como una iniciativa que demuestra el poder de la comunidad hostelera cuando se une por una buena causa. Los fondos recaudados se destinarán a apoyar la asistencia alimentaria de World Central Kitchen a comunidades impactadas por desastres naturales o crisis humanitarias. Además de los partners ya mencionados, el Hospitality Padel Xperience contará con la participación de marcas como Cafestore (Sacyr), Empanadas Malvón, Five Guys, Garden Pizza, GOIKO, Grupo Nomo, Grosso Napoletano, Healthy Poke, Juan Valdez Café, KFC, La Martinuca, Lizarran, Santagloria, Papa John’s, Pastelería Mallorca, The Fitzgerald y asociaciones clave del sector como Marcas de Restauración. “Nuestra misión es conectar a los protagonistas de la restauración en torno a retos reales y soluciones compartidas. Hospitality Padel Xperience es una extensión natural de nuestra visión: crear comunidad, impulsar colaboración y traducirlo en valor para el sector y la sociedad”, comentaba Adrián Maseda, cofundador de Cheerfy.

Un evento, tres pilares: compromiso, comunidad y conexión

Bajo los valores de compromiso, comunidad y conexión, las marcas participantes alinean sus esfuerzos en torno a una causa común: proporcionar asistencia alimentaria urgente a comunidades afectadas por desastres naturales o crisis humanitarias, poniendo la comida, ese vínculo universal que nos une, en el centro de la acción solidaria. “Para Circana, es fundamental colaborar en iniciativas que tengan tan claro su propósito social. Este evento ejemplifica cómo el sector puede liderar con impacto, y nos enorgullece formar parte de ello”, comentaba Edurne Uranga, vicepresidenta de Foodservice en Europa, Circana.

Por su parte, “desde Pascual, creemos firmemente que las empresas deben tener un rol activo en la mejora social. El Hospitality Padel Xperience nos permite sumar a través del deporte, los valores compartidos y la ayuda a quienes más necesitan un plato de comida en situaciones de vulnerabilidad”, de acuerdo con Sonia Pascual, consejera delegada de Pascual, compañía involucrada en múltiples proyectos de carácter social.

Con todo ello, el Hospitality Padel Xperience no es solo una cita deportiva, sino una declaración de intenciones por parte de Cheerfy, que reafirma su propósito de construir comunidad a través de acciones con valor añadido. Así lo demuestra su trayectoria organizando eventos como los Cheerfy Summits, o el reciente Cheerfy After HIP.

Relaciones dentro y fuera de la pista con un objetivo común

El encuentro, que será por invitación, fortalecerá los vínculos entre los agentes principales del sector. Los asistentes recibirán un Welcome Pack y podrán optar a premios como vivir la experiencia en el Alcántara Club de Marbella, nombrado como mejor club de padel del mundo según los International Padel Awards.

Con todo ello, el Hospitality Padel Xperience supone una oportunidad única para participar en un evento con impacto real y formar parte de un ecosistema que apuesta por crecer en comunidad ayudando a los que más lo necesitan. Porque como dicen desde Cheerfy, “Las mejores jugadas no se hacen solo en la pista, sino en las relaciones que construimos fuera de ella." Carlos Gómez Vendrell, CEO y cofundador de la marca matiza: “El Hospitality Padel Xperience va más allá del networking: es un punto de encuentro donde marcas, personas y propósitos se alinean. Queremos seguir creando espacios donde lo profesional y lo humano se encuentren para construir un sector más fuerte, unido y comprometido.”

