CICAMA, clínica de adicciones en Valencia, participará en la 47ª edición del Congreso SEMERGEN de Granada

Valencia, 24 de septiembre de 2025.- La creciente preocupación por los problemas de salud mental y las conductas adictivas ha puesto en primer plano la necesidad de soluciones clínicas eficaces, accesibles y adaptadas al paciente actual. En este contexto, la clínica de adicciones CICAMA, con sede en Valencia, presentará en el 47º Congreso Nacional de SEMERGEN su innovador abordaje terapéutico no farmacológico para el tratamiento integral de las adicciones.

La cita, organizada por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, tendrá lugar del 8 al 11 de octubre en el Palacio de Congresos de Granada, y reunirá a profesionales sanitarios de toda España con el objetivo de actualizar competencias y explorar nuevas estrategias en medicina familiar y comunitaria.

Un enfoque clínico sin medicación ni ingreso para tratar adicciones complejas

CICAMA es un centro de desintoxicación Valencia autorizado por la Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valenciana, especializado en el tratamiento de las adicciones mediante un método terapéutico que no requiere ingreso hospitalario ni la utilización de fármacos. Bajo la dirección médica de la Dra. Laura Barragán, médica de familia con más de dos décadas de experiencia, el centro aplica en España desde hace tres años el Método Acquistapace de Inducción Multisensorial, desarrollado inicialmente en Uruguay por Marcelo Acquistapace.

Con más de 13 años de aplicación clínica y más de 70.000 personas tratadas, el revolucionario procedimiento se ha consolidado como una alternativa eficaz para quienes desean superar la adicción alcohol así como a sustancias como el tabaco, la marihuana o la cocaína, además de comportamientos compulsivos como la ludopatía o trastornos relacionados con la alimentación, la ansiedad y el control emocional. Este tratamiento de adicciones sin medicación se aplica sin ingreso, con sesiones personalizadas que permiten mantener la rutina diaria del paciente.

Este protocolo de intervención ha demostrado una efectividad superior al 86 % desde la primera sesión, sin recurrir a terapias invasivas, sin generar efectos secundarios y permitiendo al paciente continuar con su vida cotidiana. La sesión combina estímulos sensoriales controlados, atención médica y herramientas prácticas que reducen la ansiedad, neutralizan el deseo compulsivo y refuerzan la voluntad.

Participación en SEMERGEN 2025: una apuesta por la actualización científica

En el marco del 47º Congreso Nacional de SEMERGEN, CICAMA presentará ante médicos de atención primaria su experiencia clínica con este tratamiento, haciendo hincapié en sus resultados clínicos, metodología, protocolos de intervención y aplicabilidad en contextos ambulatorios. La exposición estará centrada en la utilidad del modelo como herramienta complementaria en la práctica médica diaria, especialmente en un momento donde la demanda de abordajes eficaces para las adicciones sigue en aumento.

La participación de la clínica de adicciones en Valencia en este encuentro subraya la importancia de integrar nuevas propuestas terapéuticas dentro del ecosistema asistencial. La cita reunirá a más de 4.000 profesionales y contará con más de 200 actividades científicas, incluyendo talleres prácticos, mesas de debate, jornadas comunitarias y sesiones dirigidas por los distintos grupos de trabajo de la sociedad médica. Entre ellos, se prevén espacios dedicados al abordaje de patologías duales, adicciones y salud mental desde la atención primaria.

Con su presencia en Granada, CICAMA refuerza su compromiso con la formación continuada y la divulgación científica en el ámbito del tratamiento de adicciones sin medicación, aportando evidencia clínica y propuestas innovadoras al servicio de la medicina de familia.



