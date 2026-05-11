Personal de CITANIAS en la obra. - CITANIAS

(Información remitida por la empresa firmante)

A Coruña, 11 de mayo de 2026.

CITANIAS, finalista en los Premios CNC 2026 en la categoría de Creación de Empleo por su modelo de atracción y consolidación de talento en un contexto de escasez de mano de obra en el sector de la construcción



• La Confederación Nacional de la Construcción reconoce el modelo de CITANIAS basado en la creación de empleo estable, la atracción de talento y la cohesión de equipos en un contexto de escasez de profesionales en el sector

• La compañía ha incrementado su plantilla un 43% entre 2024 y 2025, consolidando un crecimiento sostenido en un entorno de alta competencia por el talento

• CITANIAS es la única empresa del sector de la construcción reconocida como Best Workplace 2025

• La compañía impulsa una cultura corporativa basada en team building, deporte, solidaridad y actividades de cohesión interna

CITANIAS ha sido seleccionada como finalista en los Premios CNC 2026, otorgados por la Confederación Nacional de la Construcción, en la categoría de “Creación de Empleo”, un reconocimiento que pone en valor su modelo de gestión de personas en un contexto especialmente complejo para el sector de la construcción, marcado por la escasez de mano de obra cualificada y la dificultad para la atracción de talento.



En este escenario, la compañía ha consolidado una estrategia diferencial basada no solo en el crecimiento empresarial, sino en la capacidad de atraer, desarrollar y retener profesionales, reforzando la construcción de equipos estables y cohesionados como eje central de su modelo organizativo.

Este enfoque ha permitido un crecimiento del 43% de la plantilla entre 2024 y 2025, alcanzando los 223 profesionales, incluso en un entorno de elevada competencia por el talento en el sector.



Uno de los pilares de este modelo es la consolidación de equipos de trabajo estables que permiten afrontar proyectos de alta exigencia técnica sin perder cohesión organizativa, entendiendo la empresa no como una suma de individuos, sino como un equipo estructurado que evoluciona de forma conjunta.



En este contexto, CITANIAS ha reforzado su cultura corporativa mediante iniciativas de team building y actividades grupales que fomentan la cohesión interna, el bienestar laboral y el sentimiento de pertenencia. Entre estas acciones destacan la participación en carreras deportivas, actividades solidarias, conciertos, eventos corporativos y dinámicas de equipo orientadas a reforzar la conexión entre las personas trabajadoras.

Asimismo, la compañía ha desarrollado herramientas y programas propios de desarrollo del talento como CITalent, su portal de empleo, así como jornadas de integración y formación interna que facilitan la incorporación y adaptación de nuevos profesionales.



Este modelo se complementa con una estrategia de implantación territorial que prioriza la cercanía y la estabilidad del empleo local, junto con una política de digitalización de procesos, mejora continua de las condiciones laborales y fortalecimiento del bienestar organizativo.



En materia de cultura del talento, CITANIAS fue reconocida en la primera edición de los Premios CNC en la categoría de “Aportación de Talento Joven al Sector de la Construcción”, reforzando su compromiso con la incorporación y desarrollo de nuevas generaciones de profesionales en el sector.



Este modelo de gestión ha sido reconocido también con la distinción Best Workplace 2025, siendo CITANIAS la única empresa del sector de la construcción en recibir este reconocimiento en su categoría, lo que refuerza su posicionamiento como organización referente en atracción de talento, cultura corporativa y desarrollo profesional.



Desde la compañía destacan que este reconocimiento como finalista en los Premios CNC 2026 “pone en valor una forma de entender la construcción en un contexto de escasez de talento, basada en la capacidad de atraer profesionales, consolidar equipos estables y generar un entorno de crecimiento sostenible que combina competitividad, cultura corporativa y compromiso social”.



Con esta nominación, CITANIAS consolida su posición como una de las compañías del sector con mayor capacidad de generación y retención de talento en España, integrando la construcción de infraestructuras con la construcción de equipos sólidos y sostenibles.