Clouding.io registra un nuevo máximo de facturación y supera los 6,6 millones de euros en 2025

Clouding.io registra un nuevo máximo de facturación - Clouding.io

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía consolida su trayectoria en el mercado cloud español con un nuevo año de fuerte crecimiento y una infraestructura cada vez más potente, segura y eficiente

Madrid, 16 de marzo de 2026.- Clouding.io, empresa española de Infraestructura como Servicio (IaaS), ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación superior a los 6,6 millones de euros, lo que supone un nuevo hito en su trayectoria y la consolidación de su crecimiento sostenido en el mercado cloud. La compañía continúa reforzando su posición como uno de los principales proveedores de cloud en España, gracias a la confianza de miles de clientes y a una propuesta basada en la transparencia, el alto rendimiento y el soporte cercano.



Este nuevo récord de facturación refleja no solo el crecimiento de su base de clientes, sino también el uso cada vez más intensivo de su infraestructura por parte de empresas, desarrolladores y equipos técnicos que confían en Clouding.io para ejecutar aplicaciones críticas y proyectos de todo tipo.



Un 2025 marcado por la evolución tecnológica y la madurez del producto

Durante 2025, Clouding.io ha seguido evolucionando su plataforma cloud, incorporando mejoras orientadas a ofrecer mayor fiabilidad, rendimiento y control sobre la infraestructura. La compañía ha continuado ampliando y optimizando su infraestructura para dar respuesta a arquitecturas cada vez más exigentes, reforzando aspectos clave como la estabilidad del sistema, la velocidad de acceso a los recursos y la robustez de su red.



Estas mejoras han permitido a los clientes desplegar entornos más complejos y críticos con mayor tranquilidad, manteniendo la filosofía de Clouding.io: un cloud potente, sencillo de usar y con precios claros y competitivos.



Refuerzo de la red y salto a conectividad 100G

Como parte de esta evolución tecnológica, Clouding.io ha incorporado conexiones de 100G a su red. Hasta ahora, su infraestructura funcionaba principalmente con enlaces de 40G y, en los puntos donde se requería mayor capacidad —como cabinas NVMe, enlaces entre armarios o conexiones con proveedores— se combinaban varios enlaces para aumentar la velocidad disponible.



Con la renovación del core de red, la compañía ha apostado por una arquitectura basada en 100G, lo que permite conectar directamente con sus proveedores a esta velocidad y mejorar de forma significativa el ancho de banda interno. Como es habitual en Clouding.io, la red se ha diseñado con redundancia, utilizando al menos dos enlaces en cada punto crítico para garantizar estabilidad y continuidad del servicio.



Optimización continua de la seguridad, el rendimiento y la experiencia de usuario

El equipo técnico de Clouding.io ha trabajado de forma constante en la optimización del rendimiento global de la plataforma, con avances notables en la eficiencia del almacenamiento, la gestión de recursos y la fiabilidad de los sistemas. Todo ello se traduce en un entorno cloud más rápido, estable y predecible para los usuarios.



Además, se ha reforzado el filtrado Anti-DDoS de la plataforma, mejorando así la seguridad frente a ataques no deseados; y se han seguido mejorando los flujos y herramientas del panel de cliente, facilitando la administración diaria de los servidores y reduciendo al mínimo las tareas manuales, algo especialmente valorado por desarrolladores y equipos de operaciones.



Mirando a 2026: más innovación, más capacidades cloud

El crecimiento de Clouding.io no se detiene. Tras un 2025 de consolidación y expansión, la compañía ya trabaja en nuevas funcionalidades, servicios y mejoras de infraestructura que verán la luz a lo largo de 2026. El objetivo es claro: seguir ampliando su ecosistema cloud para dar soporte a proyectos cada vez más ambiciosos, manteniendo siempre su enfoque en la calidad técnica, la transparencia y la atención al cliente.



Clouding.io continúa diferenciándose en el mercado gracias a su soporte 24/7, reconocido por sus rápidos tiempos de respuesta y su cercanía, y por una plataforma cloud diseñada para ofrecer máximo control, rendimiento y escalabilidad a todo tipo de clientes.



Sobre Clouding.io

Clouding.io es una empresa proveedora de Infraestructura como Servicio (IaaS). Está especializada en Servidores Cloud facturados por horas y con Data Center en España. Ofrece soluciones cloud flexibles y de alto rendimiento a precios competitivos. La compañía fue fundada en 2015 en Barcelona por un equipo de expertos con más de 15 años de trayectoria en el sector.

Contacto

Emisor: Clouding.io

Nombre contacto: Lidia Moraño (Marketing)

Descripción contacto: Clouding.io

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