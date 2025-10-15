Cloudworks celebra su 10º aniversario: de un ático de Barcelona a referente del coworking en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 15 de octubre de 2025.- La compañía cuenta actualmente con 15 centros en Madrid y Barcelona, con una ocupación media del 88% y con una comunidad de más de 3.000 coworkers. En 2015 la compañía abrió su primer coworking en el barrio de la Sagrada Família, y en 2018 dio el salto a Madrid con la apertura del centro de Cibeles. En 2024, Cloudworks marcó un nuevo hito, gestionando íntegramente su primer edificio, Cloudworks 22@, en la ciudad condal.

Cloudworks, la empresa de coworking fundada en 2015 en Barcelona, cumple 10 años consolidando su posición como uno de los principales operadores del sector en España. Lo que comenzó en un ático junto a la Sagrada Família se ha convertido en una red de 15 espacios en Barcelona y Madrid, con más de 3.600 puestos de trabajo, una ocupación media del 88%, y una comunidad profesional que supera los 3.000 profesionales.



En una década, Cloudworks ha experimentado un crecimiento sostenido que se refleja en un incremento de facturación medio anual que roza el 40% durante los últimos años. Este avance constante ha sido posible gracias a una estrategia basada en la personalización de los espacios, la excelencia en el servicio y el compromiso con la sostenibilidad.



Crecimiento y consolidación en el coworking español

La trayectoria de Cloudworks está marcada por hitos que han definido su identidad y consolidado su modelo de negocio. En 2015, la compañía inauguró su primer espacio en Sagrada Família, el primer coworking ubicado en un ático de Barcelona, que marcó el inicio de una nueva forma de entender los entornos laborales. Dos años después, en 2017, presentó Cloudworks Universitat, el primer serviced office dedicado en exclusiva a una sola empresa, un paso clave en la diversificación de su oferta.



Un año después, en 2018, la compañía dio el salto a Madrid con la apertura de Cloudworks Cibeles, situado en pleno corazón de la capital, consolidando, así, su presencia a nivel nacional. En 2021, sumó a su red Casa Les Punxes, un espacio emblemático que reforzó su vínculo con el patrimonio arquitectónico barcelonés. Finalmente, en 2024, la apertura de Cloudworks 22@ marcó un nuevo hito: el primer edificio gestionado íntegramente por la compañía.



Actualmente, Cloudworks gestiona una superficie de más de 30.000 m y continúa ampliando su oferta de oficinas flexibles y serviced offices, adaptándose a las necesidades de startups, pymes y grandes corporaciones.



Una comunidad que impulsa la innovación

El éxito de Cloudworks se apoya en su comunidad, integrada por profesionales de distintos sectores, que potencia la colaboración y el crecimiento. Según datos de 2024, el 46% de los miembros pertenece al ámbito tecnológico y de IT, seguido de las industrias creativas (28%), el comercio online y ventas (8%) y la consultoría y finanzas (6%). Esta diversidad impulsa un entorno colaborativo que fomenta la innovación y el crecimiento compartido.



"Cumplir diez años reafirma la solidez de nuestro modelo. Hemos demostrado que es posible crecer de forma sostenible, combinando rentabilidad, bienestar y propósito. Deseo que Cloudworks siga creciendo con el mismo espíritu: junto a todas las personas que trabajan aquí, tanto como parte del equipo como clientes", afirma Marta Gràcia, CEO de Cloudworks.



Liderazgo sostenible y visión de futuro

En 2023, Cloudworks obtuvo la certificación B Corp, que reconoce su desempeño en áreas clave como el impacto ambiental, la gobernanza responsable y la creación de valor para la comunidad. Este sello refuerza su papel como actor clave en la transformación del sector hacia modelos de trabajo más humanos y responsables.



De cara a los próximos años, Cloudworks apuesta por un crecimiento selectivo y sostenible, reforzando su presencia en las ciudades donde ya opera o acompañando a sus clientes actuales en nuevos proyectos. Su objetivo es consolidarse como la opción preferida de las empresas que buscan espacios flexibles, de alta calidad y con impacto positivo.



