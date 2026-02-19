COCEMFE y Omnirooms Group; acuerdo para impulsar el turismo accesible y la igualdad de oportunidades - Omnirooms
Madrid, 19 de febrero
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y Omnirooms Group han formalizado un acuerdo de colaboración orientado a reforzar el turismo accesible, con el objetivo de avanzar en accesibilidad universal, autonomía personal e igualdad de oportunidades en el acceso al ocio y a los viajes.
El turismo accesible constituye un elemento clave para el ejercicio efectivo de derechos, en la medida en que contribuye a eliminar barreras y a garantizar que los servicios turísticos puedan utilizarse con seguridad, dignidad y en condiciones de igualdad por todas las personas, incluidas las personas con discapacidad.
En el marco de este convenio, Omnirooms Group, a través de su canal Travegali, se incorpora como entidad colaboradora del Programa de Vacaciones de COCEMFE para personas con discapacidad y sus acompañantes. Con carácter previo a la firma, ambas partes participaron en una experiencia piloto en noviembre de 2025, consistente en un viaje a La Rioja, como antecedente de colaboración. A partir de este acuerdo, la actuación contempla la prestación y coordinación de servicios turísticos con criterios de accesibilidad, iniciando su implementación en los destinos de Mallorca y Tenerife.
La colaboración incorpora, además, una visión integral de la accesibilidad que no se limita al transporte o al alojamiento. El objetivo es facilitar también el acceso a actividades y recursos de ocio en destino en condiciones de igualdad, incorporando opciones planificadas con criterios de accesibilidad universal, como visitas a bodegas, propuestas de deporte adaptado (por ejemplo, surf adaptado) o actividades en entornos naturales con vehículos accesibles (como rutas con quads adaptados), siempre con planificación previa, seguridad y eliminación de barreras.
COCEMFE impulsa el turismo inclusivo y el ejercicio del derecho al ocio de las personas con discapacidad a través de diversas líneas de acción, entre ellas la promoción de la accesibilidad en la cadena turística, la formación y sensibilización en turismo accesible, la prospección y análisis de destinos, servicios y recursos turísticos, y la gestión de programas que favorecen la participación activa en condiciones de igualdad.
Rafael Blanco, consejero delegado de Omnirooms Group, ha señalado: “Este acuerdo refuerza una forma de entender el turismo accesible basada en derechos y en la eliminación de barreras, para que las personas beneficiarias del Programa de Vacaciones de COCEMFE y sus acompañantes puedan acceder a experiencias de viaje y de ocio en destino con garantías de accesibilidad, seguridad y calidad de servicio”.
El acuerdo establece un marco de colaboración para el desarrollo de servicios turísticos con criterios de accesibilidad, con el fin de favorecer que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la experiencia turística, no solo en el viaje y el alojamiento, sino también en el acceso y disfrute de actividades y recursos de ocio en destino en condiciones de igualdad.
Sobre Omnirooms Group
Omnirooms Group desarrolla soluciones orientadas a facilitar el acceso a viajes y alojamientos con criterios de accesibilidad, con un enfoque centrado en la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal. Su canal Travegali está orientado al público general (B2C). De forma complementaria, su canal Axestrips se dirige a la distribución profesional (B2B) y ofrece tanto oferta de hoteles con criterios de accesibilidad como paquetes de viaje accesibles, contribuyendo a integrar la accesibilidad en la planificación y comercialización de servicios turísticos.
Sobre COCEMFE
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es una ONG sin ánimo de lucro constituida en 1980. Su propósito es conseguir una sociedad inclusiva que garantice el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica. Coordina, representa e impulsa al Movimiento Asociativo de personas con discapacidad física y orgánica en España, formado por 94 entidades estatales, autonómicas y provinciales, que a su vez representan a más de dos millones y medio de personas con discapacidad y aglutinan a más de 1.600 asociaciones.
