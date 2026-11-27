La Cochera, la agencia almeriense que arrasa en su primera edición de los Premios Agripina - La Cochera

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de noviembre.- La Cochera ha conseguido su primer galardón en los Premios Agripina, el pasado 19 de noviembre, en la categoría de SEO, gracias al proyecto desarrollado para Calisteniapp. El reconocimiento premia una estrategia de posicionamiento orgánico que ha situado a la marca como referente digital dentro de su sector.

​Los Premios Agripina, celebrados este jueves 19 de noviembre en Sevilla, se consolidan como uno de los certámenes de publicidad, comunicación y marketing de mayor prestigio en España. Tras más de una década de recorrido, suponen un importantísimo escaparate y punto de encuentro para agencias, anunciantes y productoras. Este galardón ha conseguido posicionar a La Cochera entre una de las agencias con más potencial en el panorama nacional.

​Calisteniapp, la app de referencia en el mundo de la calistenia en español, contaba con una comunidad consolidada y un producto sólido, pero su tráfico de búsqueda no crecía a la altura de lo que representaba. Gracias a su estrategia, La Cochera consiguió posicionar a Calisteniapp a la altura de su reputación de marca.

​Resultados que respaldan la estrategia

​Los datos de 2026 demuestran este avance en visibilidad digital:

​Visibilidad en buscadores: En lo que va de año, la web se ha mostrado 14 millones de veces en Google (un 230 % más que antes).

​Posicionamiento top: Ha multiplicado por 14 su presencia en los tres primeros resultados de búsqueda.

​Captación de tráfico: Como resultado, las visitas de nuevos usuarios que llegan a través de búsquedas generales crecieron un 249 %, más del triple que en todo 2025.

​“Calisteniapp fue el primer gran proyecto a nivel nacional e internacional en el que nos embarcaron. Un proyecto que presentaba bastantes dificultades porque a pesar de que tenía un reconocimiento potente a nivel de marca, no se igualaba a nivel de posicionamiento”, afirma Elena Carrilero, fundadora y responsable SEO de la agencia, quien se siente muy agradecida con Iñaki y Yerai Alonso, socios de Calisteniapp que confiaron en La Cochera desde el primer momento.

​Sobre La Cochera

Este galardón llega a poco más de un año del nacimiento de la agencia, fundada por Elena, Alberto y Bruno sobre una premisa clara: la creatividad sin estrategia no tiene impacto, y la estrategia sin creatividad no destaca en un mercado saturado.

Con sede en Almería y en pleno proceso de abrir mercado en Sevilla, la agencia unifica branding y estrategia digital con un enfoque en resultados, a través de SEO, SEM, desarrollo web, publicidad digital y branding, además de redes sociales, producción audiovisual y consultoría cuando el proyecto lo requiere. Con un método basado en una mentalidad de taller donde cada proyecto se trabaja a mano y con cuidado, son capaces de funcionar en sectores muy distintos.

“Estamos muy orgullosos de haber recibido este Premio Agripina y más aún siendo el primer año que nos presentamos con los proyectos de la agencia. Son un reconocimiento a nivel nacional del trabajo que hemos realizado con un cliente con tanto potencial como es Calisteniapp”, señalan Alberto Galera y Bruno Martín, socios fundadores de La Cochera.

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