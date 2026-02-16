Acompañar no es eliminar la dificultad, es enseñar a afrontarla. - Colegio Juan Pablo II de Parla

En un momento en el que la sobreprotección y la inmediatez marcan cada vez más el entorno educativo, el Colegio Juan Pablo II de Parla apuesta por una pedagogía que combina acompañamiento cercano y exigencia equilibrada. Lejos de eliminar las dificultades, el centro entiende que educar implica enseñar a afrontarlas con seguridad, responsabilidad y perseverancia

Madrid, 16 de febrero de 2026.- El Colegio Juan Pablo II de Parla: acompañar no es eliminar la dificultad, es enseñar a afrontarla.



En los últimos meses, el debate educativo ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión clave: ¿se está perdiendo la cultura del esfuerzo en las aulas? Docentes y expertos coinciden en señalar que la inmediatez, la sobreprotección y la gratificación rápida están influyendo en la forma en que muchos alumnos afrontan el estudio, la responsabilidad y la frustración.



En este contexto, el Colegio Juan Pablo II de Parla mantiene una apuesta clara por lo que denomina una "cultura de la constancia", un modelo educativo que combina acompañamiento cercano con exigencia equilibrada y formación del carácter. Lejos de entender el esfuerzo como algo impuesto, el centro lo presenta como una herramienta de crecimiento personal.



Desde las primeras etapas, los alumnos trabajan rutinas, pequeños compromisos y responsabilidades adaptadas a su edad. En Primaria y Secundaria, esta formación se refuerza a través de hábitos de estudio, preparación de exposiciones orales, seguimiento individualizado y una evaluación que busca no solo medir conocimientos, sino fomentar la superación personal.



"Creemos que el esfuerzo no es un valor antiguo, sino una competencia imprescindible para el futuro", explican desde el equipo directivo. "Acompañar no significa eliminar la dificultad, sino enseñar a afrontarla con seguridad y perseverancia".



Uno de los pilares de este enfoque es la educación de la voluntad: aprender a terminar lo que se empieza, asumir errores y volver a intentarlo. En lugar de evitar la frustración, el colegio trabaja para que el alumno desarrolle herramientas para gestionarla y convertirla en oportunidad de mejora. Esta pedagogía se traduce en una cultura escolar donde el compromiso, la responsabilidad y la constancia forman parte del día a día.



Este planteamiento se integra dentro de una visión cristiana de la persona, que entiende la libertad unida a la responsabilidad y el crecimiento personal como un proceso que requiere tiempo y dedicación. No se trata únicamente de obtener buenos resultados académicos, sino de formar jóvenes capaces de asumir retos y sostener proyectos a largo plazo.



Para el Colegio Juan Pablo II de Parla, la excelencia no se mide solo en calificaciones, sino en la capacidad de sus alumnos para perseverar, comprometerse y crecer con fortaleza interior. En un mundo cambiante y exigente, la constancia sigue siendo una de las claves más sólidas para el éxito personal y profesional.

