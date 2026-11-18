Control Total de Claves de Cifrado en Azure gracias a Eviden KMS - Foto de Archivo

(Información remitida por la empresa firmante)

París, 18 de noviembre de 2026.- La compañía anuncia nuevas capacidades para reforzar la soberanía de sus datos y facilita gracias a la solución Eviden KMS aprovechar el rendimiento y la escalabilidad de la nube sin renunciar al control de sus activos criptográficos sensibles

Eviden, la marca de productos de Atos Group líder en ciberseguridad, sistemas de misión crítica y Vision AI, anuncia nuevas capacidades para ayudar a las organizaciones a reforzar la soberanía de sus datos y el control criptográfico en entornos Microsoft Azure.



Tras la disponibilidad general de la gestión externa de claves para Azure, las organizaciones pueden mantener ahora el control total sobre sus claves de cifrado y, al mismo tiempo, beneficiarse de los servicios de Azure.



Eviden ofrece dos modelos de despliegue complementarios que proporcionan a las organizaciones la flexibilidad necesaria para responder a diferentes requisitos de soberanía, seguridad y rendimiento.



Mantener el control criptográfico fuera de la nube

Las organizaciones pueden desplegar Eviden KMS y Proteccio HSM fuera de Azure, en infraestructuras bajo su propio control, y conectarlos a Azure mediante la funcionalidad de gestión externa de claves (EKM).



Este modelo permite aprovechar las capacidades de la nube de Azure y mantener, al mismo tiempo, la raíz de confianza criptográfica fuera de la nube y bajo el control de la propia organización.



Combinar el rendimiento de la nube con la protección soberana

Como alternativa, Eviden KMS puede ejecutarse dentro de una máquina virtual confidencial (Confidential VM) de Eviden alojada en Azure, mientras que Proteccio HSM permanece fuera de la nube como raíz de confianza soberana y mecanismo de copia de seguridad segura.



Al acercar la gestión de claves a las cargas de trabajo en la nube, esta arquitectura híbrida aprovecha el rendimiento, la escalabilidad y las capacidades de red de Azure, al tiempo que mantiene los activos criptográficos críticos protegidos fuera de la nube.



El resultado es una protección integral de los datos sensibles, tanto en reposo como durante su procesamiento, que combina el rendimiento de la nube con la seguridad soberana y minimiza el impacto en la red y en el rendimiento.



Soberanía sin renunciar a la innovación en la nube

En el núcleo de estas arquitecturas se encuentra una tecnología criptográfica 100 % francesa que combina el KMS de código abierto de Eviden con Proteccio HSM, el único HSM cualificado por la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información de Francia (ANSSI).



Ambas soluciones proporcionan a las organizaciones una base soberana para gestionar y proteger sus claves criptográficas, con mayor libertad para decidir dónde se ubica su infraestructura de seguridad y cómo se protegen sus datos más críticos.



Microsoft Azure y Eviden permiten así a las organizaciones combinar innovación en la nube, rendimiento y soberanía digital mediante una arquitectura adaptada a sus requisitos de seguridad y control.



Antoine Grenier, director global de Productos de Ciberseguridad de Eviden, Atos Group, afirma: "las organizaciones no deberían tener que elegir entre el rendimiento de la nube y el control de sus activos. Con Eviden KMS y Proteccio HSM, ayudamos a nuestros clientes a combinar la innovación de Microsoft Azure con una protección criptográfica soberana y de confianza".



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Servicios y productos de ciberseguridad de Atos Group

Como líder mundial en ciberseguridad, con más de 6.500 expertos y 205 patentes en este ámbito, Atos Group ayuda a las organizaciones a hacer frente a un panorama de amenazas en constante evolución mediante soluciones de seguridad integrales impulsadas por inteligencia artificial, que contribuyen a reforzar su soberanía digital y la confianza.



Los servicios de ciberseguridad, comercializados bajo la marca Atos, combinan consultoría estratégica, integración de soluciones y servicios gestionados de seguridad continua, abarcando todo el ciclo de vida de la seguridad. Con una red mundial de 17 centros de operaciones de seguridad (SOC) que procesan más de 31.000 millones de eventos de seguridad al día y dan servicio a más de 2.000 clientes, Atos ofrece un enfoque proactivo y con alcance global para proteger las operaciones de las organizaciones. Sus equipos cuentan con un profundo conocimiento de distintos sectores y garantizan la protección de los datos, el cumplimiento normativo y la continuidad del negocio en todo el mundo.



Por su parte, los productos de ciberseguridad, comercializados bajo la marca Eviden, conforman un portfolio soberano basada en tres áreas de especialización complementarias: cifrado de datos, gestión de identidades y accesos e identidad digital. Desarrollados y fabricados en Europa, los productos de ciberseguridad de Eviden cumplen los estándares europeos de certificación más exigentes para proteger los datos sensibles, garantizar la seguridad de los accesos digitales y salvaguardar las identidades de usuarios, sistemas y dispositivos conectados.





Emisor: Atos Group

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