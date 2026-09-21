Compex Ultimate convierte la electroestimulación en una experiencia guiada y personalizada - Compex Ultimate

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva generación de Compex guía cada sesión desde el smartphone y adapta automáticamente la estimulación a la respuesta muscular del usuario.

Madrid, 21 de septiembre de 2026.- Compex presenta Compex Ultimate, una nueva generación de electroestimulación muscular que se gestiona desde el teléfono móvil del usuario y ofrece orientación personalizada antes, durante y después de cada sesión.

Más de doce años después del lanzamiento de su anterior gama, la compañía da un paso adelante para resolver uno de los principales retos de la electroestimulación: ayudar a las personas a utilizarla correctamente y con constancia.

Hasta ahora, el usuario debía conocer los programas, elegir el más adecuado, colocar correctamente los electrodos y decidir la intensidad. Con Compex Ultimate, la aplicación instalada en su smartphone lo acompaña durante todo el proceso.

La experiencia comienza con una pregunta sencilla: ¿qué se quiere conseguir?

Preparar una maratón, aumentar la fuerza, acelerar la recuperación o aliviar el dolor de espalda. A partir del objetivo elegido, la aplicación recomienda las sesiones, explica cómo colocar los electrodos, orienta sobre la intensidad y ayuda a mantener la continuidad del plan.

Compex Ultimate convierte así la electroestimulación en una experiencia más sencilla, cotidiana y personal.

“No queríamos añadir más complejidad, sino ayudar a las personas a aprovechar correctamente una tecnología avanzada. La aplicación guía al usuario paso a paso para que pueda entrenar, recuperarse o aliviar el dolor de manera eficaz y constante”, afirma Antonio Moreno, Sales & Marketing Manager Compex Spain & LATAM.

Del programa al objetivo

La principal transformación de Compex Ultimate no consiste en ofrecer más opciones, sino en cambiar la manera de acceder a ellas.

El usuario ya no necesita comenzar eligiendo entre una lista de programas. Primero define su objetivo y la aplicación le muestra el camino para avanzar hacia él.

Además de controlar cada sesión desde el móvil, puede consultar recomendaciones de intensidad, recibir indicaciones para la colocación de los electrodos y activar recordatorios que le ayuden a mantener la regularidad. La futura sincronización con aplicaciones de terceros permitirá enriquecer la experiencia con nueva información y contenidos.

El cambio es relevante: la electroestimulación deja de ser una suma de sesiones aisladas para convertirse en un plan con propósito.

Una experiencia diseñada para ponérselo fácil al usuario

El desarrollo de Compex Ultimate parte de diferentes iniciativas de escucha y análisis de las necesidades de los clientes. Una conclusión destacó sobre las demás: el potencial de la electroestimulación no depende únicamente de la tecnología, sino también de lo fácil que resulte utilizarla bien.

Por eso, la aplicación acompaña al usuario en uno de los momentos más importantes de la sesión: la colocación de los electrodos. Las instrucciones visuales indican dónde situarlos en función del grupo muscular y del objetivo seleccionado.

El sistema también incorpora una conexión magnética entre los módulos y los electrodos, pensada para facilitar su colocación incluso en zonas con poca visibilidad. Este mismo principio simplifica el proceso de carga.

“La colocación de los electrodos es decisiva para la experiencia y, a menudo, genera dudas. La aplicación ofrece nuestra guía más avanzada hasta la fecha, mientras que la conexión magnética hace que preparar una sesión resulte mucho más sencillo”, explica Matteo Morbatti, director de Producto de Compex.

La inteligencia que se adapta al músculo

Compex Ultimate incorpora Muscle Intelligence 2.0, la nueva generación de la tecnología patentada Compex Muscle Intelligence.

El sistema analiza la respuesta muscular y adapta automáticamente la intensidad de la estimulación en tiempo real. Esta evolución mejora la precisión, la velocidad del escaneo y la capacidad de respuesta, permitiendo que cada sesión se ajuste a la fisiología del usuario.

Porque no todas las personas responden igual. Y una estimulación eficaz no debería ser genérica.

Muscle Intelligence 2.0 trabaja en segundo plano para personalizar la sesión sin añadir nuevos pasos ni decisiones para el usuario.

Cuarenta años de ciencia neuromuscular

La sencillez de la experiencia se apoya en más de 40 años de conocimiento de Compex en electroestimulación muscular.

En el centro de su tecnología se encuentra una onda cuadrada bifásica, bipolar y simétrica, conocida internamente como el “pulso dorado”. Esta forma de onda está concebida para estimular eficazmente los nervios motores y las vías sensoriales manteniendo un elevado nivel de confort.

“Llevamos cuatro décadas utilizando este tipo de impulso porque sigue ofreciendo una combinación óptima de eficiencia y comodidad. Innovar también significa preservar aquello que funciona y mejorar todo lo que permite al usuario beneficiarse de ello”, señala Nicolas Fontaine, director de I+D de Enovis.

Compex Ultimate ofrece más de 30 programas de fuerza, tonificación, recuperación y alivio del dolor, desarrollados sobre la base de décadas de investigación y experiencia clínica.

El sistema está clasificado como producto sanitario de clase IIa conforme al Reglamento europeo sobre los productos sanitarios (MDR) y cumple los requisitos aplicables de seguridad, rendimiento y evaluación clínica.

La electroestimulación no consiste únicamente en emitir impulsos eléctricos. También exige precisión, adaptación, confort y una utilización correcta. Esa combinación es la que permite obtener resultados eficaces, seguros y reproducibles.

Una experiencia que seguirá evolucionando

Compex Ultimate ha sido concebido como un sistema conectado y preparado para incorporar nuevas posibilidades.

Gracias a Bluetooth Low Energy y a las actualizaciones de la aplicación, los usuarios podrán acceder progresivamente a nuevos objetivos, contenidos, funciones e integraciones. La experiencia podrá evolucionar sin obligarles a aprender una nueva forma de utilizarla.

“Ultimate no es un producto cerrado, sino la plataforma sobre la que construiremos el futuro de Compex. Nos permitirá mejorar continuamente la experiencia y responder a las necesidades de una comunidad cada vez más amplia”, añade Arnaud Marie.

La nueva propuesta se dirige tanto a atletas de élite como a deportistas amateurs que entrenan varias veces por semana y a personas interesadas en mejorar su condición física, recuperarse o aliviar el dolor.

Con Compex Ultimate, el usuario no tiene que empezar preguntándose qué programa debe elegir. Solo debe decidir hasta dónde quiere llegar.

Disponibilidad

La nueva gama Compex Ultimate estará disponible en dos versiones: Compex Ultimate, con dos módulos y un precio recomendado de 699 euros, y Compex Ultimate Pro, con cuatro módulos y un precio recomendado de 999 euros.

Compex compartirá próximamente más información sobre la fecha de lanzamiento y los canales de venta.

Sobre Compex

Compex es una marca especializada en electroestimulación muscular con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de soluciones para el rendimiento, la recuperación y el alivio del dolor. Su tecnología combina ciencia neuromuscular, ingeniería y protocolos diseñados para proporcionar una estimulación segura, eficaz y adaptada a cada persona.

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