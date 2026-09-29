Las comunidades de propietarios tienen ahora un sistema operativo propio

Onzane SL - Onzane SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Onzane reúne en una única plataforma la comunicación, las reservas, las incidencias, los pagos, los accesos y la gestión diaria de una comunidad de propietarios. Su principal diferencia es que no se limita a ofrecer una aplicación para vecinos: conecta también a administradores, empleados, empresas de servicios y proveedores sobre la misma información.

Onzane, compañía con sede en Tomares (Sevilla), ha desarrollado una plataforma tecnológica que funciona como el sistema operativo de una comunidad de propietarios. Su propuesta conecta a residentes, juntas de gobierno, administradores de fincas, empleados y proveedores en un entorno común, con herramientas y permisos adaptados a las responsabilidades de cada perfil.

La plataforma responde a una realidad habitual: la gestión de edificios y urbanizaciones se reparte entre correos electrónicos, llamadas, hojas de cálculo y grupos de mensajería. Esta dispersión dificulta conocer el estado de una avería, localizar documentos o coordinar trabajos. Onzane reúne esa información y la vincula con los procesos necesarios para resolver cada asunto.

Los residentes disponen de una aplicación para recibir comunicados, consultar documentos, participar en encuestas y votaciones, reservar instalaciones, comunicar incidencias y gestionar determinados pagos. La plataforma está preparada para funcionar en doce idiomas, facilitando la participación en comunidades con vecinos de distintas nacionalidades. Los administradores cuentan con un panel web desde el que pueden supervisar varias comunidades y organizar usuarios, permisos y operaciones.

La diferencia reside en dar continuidad a cada gestión. Una avería comunicada por un vecino puede asignarse a un responsable, convertirse en una orden de trabajo e incorporar fotografías y evidencias de su resolución. La actuación puede quedar relacionada con el proveedor, el contrato y la instalación afectada, conservando un historial accesible para los usuarios autorizados.

Los empleados utilizan la app Onzane Staff para organizar tareas, registrar rondas, gestionar paquetería y controlar la custodia de llaves. Los proveedores cuentan con un panel específico para recibir solicitudes de oferta, gestionar trabajos, aportar documentación y tramitar la facturación asociada. Su incorporación para colaborar con las comunidades que utilizan Onzane es gratuita.

La plataforma también permite relacionar los equipos e instalaciones del edificio con su documentación, mantenimiento, incidencias, intervenciones y costes. Así, una comunidad puede conservar el historial de un ascensor o una bomba de presión y disponer de información para planificar revisiones y valorar futuras actuaciones.

En el ámbito de los accesos, Onzane permite administrar personas, vehículos, espacios y horarios. Mediante integraciones con dispositivos compatibles, como cerraduras o lectores de matrículas, los permisos digitales pueden trasladarse al entorno físico. Una empresa de mantenimiento, por ejemplo, puede recibir una autorización temporal para acceder al espacio donde debe trabajar.

Las comunidades pueden contratar la plataforma directamente sin cambiar de administrador. Los datos y procesos permanecen vinculados a la comunidad, lo que facilita mantener la continuidad cuando se renueva la junta o se sustituye una empresa de servicios. Cada organización puede definir los perfiles y permisos que necesita.

La implantación se realiza de forma gradual y acompañada. Incluye el análisis de necesidades, la revisión e importación de datos, la configuración de módulos y la formación de administradores y empleados. Después se invita a los residentes y se acompaña su activación. La comunidad puede comenzar con comunicación e incidencias e incorporar otras funciones conforme las necesite.

Según las cifras publicadas por la compañía, Onzane ha superado las 700 comunidades conectadas y reúne más de 70.000 inmuebles, 75.000 residentes y 750 instalaciones gestionadas. Desde Sevilla, la empresa propone una gestión comunitaria basada en información compartida, coordinación entre profesionales y conservación del conocimiento de cada edificio.

Más información: onzane.com

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Carlos Ufano

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