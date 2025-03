De la confusión al control; simplificar la planificación financiera y mejorar la toma de decisiones

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de marzo de 2025.- Los responsables de finanzas están más ocupados que nunca. La escasez de talento, los cambios constantes en la industria y la creciente demanda de planificación y presupuestación precisas hacen que gestionar las finanzas de una organización sea más desafiante que nunca. A esto se suma la complejidad de los datos: grandes volúmenes de información que deben analizarse con rapidez para extraer valor estratégico. Pero, ¿cómo pueden los CFOs y equipos financieros superar estos obstáculos y liderar con éxito sus organizaciones en un entorno tan incierto?

El gran reto: prevención y planificación más allá de seis meses

Según el estudio Thriving in Uncertainty: A New Era for FP&A, el 63% las organizaciones tienen dificultades para hacer forecast más allá de seis meses. Las tres principales razones son:

Incertidumbre del entorno: mercados volátiles, inflación, tensiones geopolíticas, avances tecnológicos y cambios en el comportamiento del consumidor dificultan las proyecciones.

Complejidad de los datos: las empresas generan grandes volúmenes de información, pero enfrentan dificultades para acceder, analizar y extraer conclusiones estratégicas.

Herramientas de previsión inadecuadas: muchas organizaciones siguen dependiendo de hojas de cálculo y herramientas tradicionales que no ofrecen la agilidad y precisión necesarias en un contexto dinámico.

Cómo un EPM puede transformar la organización

A pesar de los avances tecnológicos, muchos departamentos financieros siguen dependiendo de Excel. Si bien las hojas de cálculo ofrecen flexibilidad, carecen de gobernanza y control. Según Gartner, el 18% los contables comete errores financieros a diario, un tercio al menos una vez por semana y más de la mitad varias veces al mes. Estos errores pueden comprometer la precisión de las decisiones estratégicas y afectar el rendimiento empresarial.

Para evitarlo, las organizaciones necesitan soluciones innovadoras, configurables y fáciles de usar que permitan una implementación ágil y reduzcan la dependencia del equipo de IT. Una de estas soluciones es Anaplan, una plataforma de planificación conectada utilizada por empresas como Daikin, Axa, L’Oréal, Coca-Cola, Bayer y Generali.

Billy Shipley, Senior Vice President, Finance & Logistics de Daikin, destaca: “Anaplan comenzó como una herramienta de planificación financiera, pero ahora abarca planificación y análisis financiero (FP&A), planificación de la fuerza laboral, planificación de ventas e incentivos, y planificación de la cadena de suministro.” Por su parte, Jennifer Leblanc, Vice President, Corporate Planning, añade: “Anaplan nos permite tomar mejores decisiones, reducir inventario excesivo y tener más oportunidades de ventas al garantizar que el producto adecuado esté en el lugar adecuado.”

Beneficios de una plataforma avanzada de presupuestación

Adoptar tecnología avanzada en el equipo financiero es clave para fomentar una cultura basada en datos y superar la inercia organizacional. Un software de planificación y presupuestación permite conectar información y flujos de trabajo en toda la empresa, alineando las finanzas con áreas clave como ventas, marketing y operaciones.

El resultado: análisis más rápidos, información precisa y decisiones estratégicas basadas en datos en tiempo real. Como afirma Bill Schuh, Chief Revenue Officer de Anaplan: “el ritmo del cambio se ha acelerado irrevocablemente. Necesitamos la capacidad de evaluar escenarios para el negocio diariamente y en tiempo real.”

Para descubrir más casos de éxito y aprender cómo Anaplan puede transformar una organización, es recomendable unirse al evento "Conecta, analiza y avanza en 2025", que tendrá lugar el próximo 27 de marzo en Madrid.

