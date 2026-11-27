CONNECTIONS: el arte es un lenguaje universal que une a la humanidad - Claudio Fiorentini

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de noviembre

Un manifiesto puede ser una declaración de principios; un eslogan que sintetiza una idea o una forma de pensamiento; o bien la descripción de una dinámica cultural, social o artística, que representa una visión diferente del mundo, necesaria para que las ideas de hoy se transformen en pensamiento futuro. Y el arte, al dejar huella, esto es lo que hace. Para Claudio Fiorentini, ningún artista, sea cual sea su recorrido o su disciplina, debe responder a necesidades prácticas. El arte es desobediente y no se conforma al mercado; es por esto que, en la mayoría de los casos, del arte no se vive. El artista, si de arte se habla, más bien responde a una llamada, iniciando una inconsciente búsqueda de valores primordiales, o del arquetipo. Al hacerlo, contribuye a sembrar las ideas que, si hoy son una necesaria reacción a lo consolidado, mañana serán pensamiento.

Hoy la humanidad vive trazando fronteras y alimentando contraposiciones; su conducta y sus decisiones se basan en divisiones; sin embargo, sin saberlo, en lo más profundo, todos los seres humanos están conectados. Es de esta consideración que nace el proyecto CONNECTIONS, cuya ambición es demostrar que en el arte se esconde un mensaje común y, para verlo, hay que mirar las obras de reojo. Es así que el curador, durante un año, ha buscado, en las obras de arte, las manifestaciones de lo que conecta a los seres humanos y que se insinúan en su percepción cuando obras completamente diferentes entre sí responden a la misma llamada.

El resultado es un manifiesto cultural y artístico. Pero, ¿es necesario un nuevo manifiesto hoy? Si este manifiesto representa una dinámica creativa y cultural que se contrapone a las divisiones que caracterizan la contemporaneidad, porque expresa un valor que une a los seres humanos en lo más profundo, la respuesta es ¡SÍ! Es por esto que se propone el Manifiesto CONNECTIONS.

Sin saberlo, todos los seres humanos están conectados. El arte puede demostrarlo. En un mundo en el que la división parece dominar la vida cotidiana, las ideologías, las políticas y la manera de convivir con el «otro», el arte adquiere un papel fundamental, porque demuestra que, en lo más profundo del ser, hay algo que enlaza a todos. La historia de la humanidad está hecha de contaminaciones y su desarrollo se inicia en una dinámica que pertenece a todos por igual: sus raíces son comunes.

El arte que ha hecho la historia es hoy patrimonio de todos, pero toda obra nació, y nace, de algo que el ser humano lleva dentro y que le invita a rebelarse contra la historia y, al hacerlo, a escribirla. Nada de lo que ha hecho el ser humano en el mundo del arte es individual ni territorial, porque, una vez que el arte inicia su recorrido, se difunde por el mundo. No se queda en el territorio de su elección, porque el arte no tiene fronteras y, cuando la obra cumple su misión, pasa a ser patrimonio común. Sin embargo, todo tiene su inicio y, si lo que hoy ya es historia tuvo su inicio en el pasado, no se sabe cómo será, cuando llegue a ser historia, aquello que hoy está comenzando, pero será historia.

El inicio de un momento, así como el inicio de una obra, es probablemente igual para todos, porque, sencillamente, es algo nuevo, virgen de vida, que toma forma al realizarse. Esa virginidad, propia del momento inicial, contiene el vacío que cada ser humano llena con su manera de vivirlo. El momento inicial tiene un poder inimaginable, pues es el momento en el que se entra en contacto con lo más íntimo y profundo de cada ser, y es ahí donde se percibe el arquetipo. El artista, al realizar su obra, se sintoniza, sin saberlo, con el patrimonio común a todos los artistas: el vacío del inicio que, precisamente por ser vacío, contiene todas las posibilidades. El artista, al elegir una de ellas y encauzarla hacia una nueva expresión, se inspira en las formas que rodean ese vacío, pues estas constituyen la memoria de la humanidad.

Hoy (cabría decir «siempre») la humanidad está en un inicio, un nuevo inicio. No hay inicio que no sea nuevo, y cada momento es un nuevo inicio. Pero cada inicio consulta el archivo de la memoria de la humanidad y la biblioteca de las percepciones y de las intuiciones, que hacen que la realidad deje de existir como tal, se desnude y manifieste lo que se esconde en ella.

Si se hace referencia a una era, una etapa o una fase histórica, lo que sucede hoy en el mundo del arte forma parte del inicio de esta nueva fase. Por eso, los artistas tienen una enorme responsabilidad, porque ser artista significa producir lo que todavía no se ha producido, en plena libertad y sin ninguna utilidad práctica. El arte no debe ser útil: debe ser imprescindible para que la historia se escriba con ideas y pensamiento. El arte no se ocupa de las tristezas del mercado, sino de la grandeza que hay en el vacío del inicio.

El inicio de esta fase, o de esta etapa histórica, es lo que están viviendo todos los seres humanos. Resulta evidente que, en un mundo cada vez más divisivo, en una cultura que se quiere fragmentada y en un desarrollo social que parece condenar a los seres humanos a ser individualistas e indiferentes, identificar la semilla que une es un acto revolucionario. Toda etapa histórica comienza con una dinámica que da vida a un pensamiento nuevo. En este proceso, el arte destaca por su papel. Hay muchos ejemplos de movimientos artísticos que, yendo más allá del arte, han anunciado nuevas maneras de pensar; por eso la pregunta es: hoy, ¿qué dicen las artes a la humanidad?

Existe un movimiento transversal, desconocido, pero de gran importancia, que necesita su propio «manifiesto». Este movimiento puede identificarse en la búsqueda de las raíces comunes a las que cada artista, sin saberlo, recurre, que explora y de las que se nutre. El trabajo del proyecto consiste en identificar estas raíces, que no solo dan origen a una obra de arte —pues, si fuera solo eso, se estaría hablando de individualismo—, sino que también permiten explorar el patrimonio común del que cualquier artista se sirve para elaborar su lenguaje al percibir el vacío del momento inicial.

El arte está inmerso en una dinámica común. Por eso, una obra que nace de una determinada manera en un lugar del mundo está conectada con otra obra que nace en otra parte del mundo. El arte consiste en buscar aquello que la realidad esconde. El arte demuestra que la realidad no existe como tal: lo que existe son las percepciones, y son estas las que dan vida al pensamiento. Las percepciones son como el ADN: contienen memoria, una memoria subconsciente, arcaica y profunda; en una palabra, arquetípica.

El arte es búsqueda de un lenguaje interior, y esa búsqueda se realiza en un patrimonio común. Al final, todos los seres humanos tienen raíces comunes y el arte, sin saberlo, las explora. Y en un mundo que divide, ¡el arte une!

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