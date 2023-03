Construccions Dani Martin S.L. recibe el Premio Europeo al Talento Empresarial

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de marzo de 2023.

La conocida empresa ilerdense, recibió el preciado galardón que otorga la Asociación europea de Industria, Tecnología e Innovación

Construccions Dani Martin es una empresa constructora con más de 15 años de experiencia en el sector, que cuenta con un equipo altamente preparado y cualificado, además de dinámico, joven, actualizado y con mucho empuje, para seguir dando forma a proyectos de construcción integral, tanto públicos como privados.



El principal objetivo de DMC es edificar viviendas unifamiliares y edificios residenciales para grandes empresas, cuya actividad empresarial no es la construcción y requieren de unos servicios para invertir en este mercado. Buscan asesorarles y ser su constructora de confianza para así diversificar sus inversiones y patrimonio.



Van a seguir ofreciendo como principal mano de obra especializada para la ejecución y construcción de proyectos de gran envergadura, como son las construcciones de las principales

sedes y oficinas de grandes empresas del ámbito nacional y estatal. En relación a esto, están muy orgullosos de poder decir que han construido varias aulas presenciales de Ilerna Online; una empresa puntera en formación FP a nivel estatal.



Actualmente están trabajando en Lleida, Barcelona, Zaragoza, Huesca y Valladolid y están contemplando proyectos en Córdoba. Su futuro pasa por seguir abriéndose paso a nivel nacional.



Además, seguirán con la construcción de autopromociones, casas unifamiliares y edificios residenciales para particulares y administraciones. Pues el Know How de la empresa ha sido, desde sus inicios, dar servicio integral a grandes empresas constructoras, ya que cuentan con todo el personal necesario para la ejecución del proyecto, de inicio a fin.



El gerente Dani Martin, es un profesional que empezó como albañil a los 16 años, posteriormente consiguió el carnet para manejar grúa, supo superar la crisis de la construcción de 2008.



Para la empresa, este premio representa un importantísimo reconocimiento a todo el camino hecho hasta llegar aquí. su idea es la de seguir creciendo a nivel nacional y seguro de que recibir este premio es un paso más a favor de esa dirección.



El C.E.O. de la empresa Dani Martin, recibió el premio de manos del presidente de la Asociación Europea de Industria, Tecnología e innovación. El Premio Europeo al Talento Empresarial, se ha instaurado con el fin de distinguir a todas las pymes, micro pymes, macro pymes y autónomos que gracias a su talento y luchando contra las adversidades han sido capaz de sobrevivir y avanzar en estos tiempos de adversidades económicas, en definitiva, las empresas que como Grandes Villas, lideraron la recuperación económica del país.



La Asociación Europea de Industria, Tecnología e innovación, conocida como AEITI, se fundó en 2019, con el fin de ayudar y apoyar a la empresa española en su competitividad en Europa y el mundo, a pesar de la pandemia han logrado seguir adelante, el 26 de diciembre de 2021, firmaron un acuerdo de colaboración mutua con la Asociación China, EU China, science, technology committe, participada por la Unión Europea y el Gobierno chino, en base al acuerdo de colaboración firmado en 2017 entre el gobierno chino y la UE.



Así mismo han firmado un acuerdo de colaboración cultural y empresarial con la Fundación de Miami, INSJ, red internacional de periodismo social, que es una Fundación de referencia en Florida.



AEITI, tiene como presidente a D. Jordi Bentanachs y vicepresidenta a Dña. Rosa María Puentedura, reputados empresarios españoles, siendo socios de honor, el conocido periodista y político D. Bernardo Rabassa y el reputado oftalmólogo de Málaga D. Manuel García Marcos.







