Conversia, nombrada Best Workplaces en España 2025

Conversia, la legaltech líder en cumplimiento normativo, ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España en la categoría de 251 a 500 personas trabajadoras, obteniendo la octava posición del ranking Best Workplaces España 2025, elaborado por Great Place to Work

Girona, 31 de marzo de 2025.- Este reconocimiento llega en el primer año de participación de la compañía en el ranking, tras haber obtenido la certificación Great Place to Work España (GPTW) el pasado mes de octubre. Con un Trust Index del 90% entre su plantilla, Conversia se posiciona como una de las mejores organizaciones para trabajar en el país.



Esto significa que 9 de cada 10 personas muestran una alta confianza en la compañía. Aspectos como la camaradería (94%), el ambiente de trabajo y la relación directa con los líderes (91% de credibilidad) destacan notablemente.



Los resultados de la encuesta Trust Index de Conversia en otras categorías son contundentes: un 98% de las personas trabajadoras afirma haberse sentido bien acogidas al incorporarse a la empresa, mientras que un 95% señala que puede ser él/ella mismo/a en su lugar de trabajo. Cabe destacar que en diferentes valores que miden la credibilidad, el respeto y la imparcialidad, Conversia registró una puntuación superior a 10 puntos sobre la media del sector.



El prestigioso Ranking, en su 23ª edición, fue anunciado el pasado jueves en el evento de entrega de premios, celebrado en Platea, en Madrid, por la consultora Great Place to Work, líder en la construcción y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar. En la gala de entrega, Conversia estuvo representada por diversos miembros de su equipo, entre ellos, Jordi Giménez, Chief Revenue Officer, y Sergi Puig, director comercial, que fueron los responsables de recoger el galardón.



Para la edición de 2025, Great Place To Work analizó 452 compañías y las respuestas de más de 425.342 personas empleadas a través del modelo de Great Place To Work y su encuesta Trust Index.



Conversia: más que un lugar en el que trabajar

Alfonso Corral, director general de Conversia, subraya que "este reconocimiento refleja años de esfuerzo y dedicación para construir un entorno laboral que prioriza a las personas. En Conversia, además de cumplir objetivos empresariales, también trabajamos para crear un entorno laboral excelente. Nos enorgullece ser una empresa abierta, donde la comunicación fluye de manera horizontal y cada persona tiene voz. Buscamos que todos los integrantes de nuestro equipo se sientan valorados y sean parte activa de nuestro crecimiento".



Por su parte, Jordi Giménez, Chief Revenue Officer de Conversia, destaca el papel clave del equipo en el éxito de la empresa: "Es nuestro equipo quien hace excepcional a nuestra empresa. Fomentamos un ambiente de confianza, inclusión y desarrollo, en el que cada persona puede ser ella misma, crecer y contribuir de manera significativa. Esto no solo impacta positivamente en nuestra organización, sino también en la calidad de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes".



Con este reconocimiento, Conversia reafirma su compromiso con el bienestar de su equipo y su apuesta por una cultura organizativa que pone a las personas en el centro, consolidándose como un referente en el mercado laboral español.



Claves de la cultura organizacional de Conversia

Conversia ha consolidado una estrategia de gestión basada en la horizontalidad y la escucha activa. Entre las iniciativas destacadas están:



• Propuestas de mejora e iniciativas: la empresa promueve un entorno donde las opiniones e iniciativas de las personas son valoradas, fortaleciendo el talento interno, la confianza y el compromiso.



• Actividades de teambuilding y convenciones anuales: espacios diseñados para fomentar la cohesión entre equipos y reforzar el sentimiento de pertenencia.



• Beneficios sociales y desarrollo profesional: desde programas de bienestar hasta oportunidades de crecimiento interno, Conversia se compromete a garantizar que sus empleados tengan una experiencia laboral gratificante. Entre los beneficios sociales, destaca la retribución flexible, el servicio de fisioterapia o la disponibilidad de fruta de temporada una vez por semana en las sedes operativas.





