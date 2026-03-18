Coolhunting University; Una formación para quienes quieren diferenciarse del resto de profesionales - Coolhunting University

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de marzo de 2026.- En un entorno donde la inteligencia artificial está acelerando exponencialmente los cambios en todos los sectores, transformando los puestos de trabajo, modificando los hábitos de los consumidores con más rapidez y donde surgen continuamente nuevos competidores con nuevas propuestas de valor y nuevos modelos de negocio, los directivos y profesionales buscan nuevas herramientas que les permitan adaptarse y ser competitivos en este nuevo entorno, diferenciarse del resto de profesionales, y tomar decisiones de negocio (y profesionales) más informadas y acertadas.

Una disciplina que ha ganado relevancia en este nuevo contexto es el coolhunting. Lejos de tratarse solo de identificar modas, el coolhunting empresarial consiste en detectar señales de cambio emergentes, interpretar el impacto de los cambios en el trabajo y en las empresas, y convertir esta información en oportunidades de negocio e innovación, que se puedan monetizar comercial y económicamente, y que por tanto tengan un impacto visible en la cuenta de resultados de las empresas.

El objetivo del coolhunting empresarial es permitir a las organizaciones anticiparse a los cambios, ir siempre un paso por delante, y generar una ventaja competitiva con respecto a sus competidores. En este marco, instituciones de referencia como la Coolhunting University han desarrollado programas formativos dirigidos a profesionales y empresas, que unen el análisis de tendencias, la estrategia empresarial y la innovación aplicada al negocio, integrando la inteligencia artificial como herramienta de trabajo.

Entre sus propuestas de formación destacan el Máster en Coolhunting Empresarial, dirigido a directivos, mandos intermedios y empresarios, y el Silver Talent Reinvention Program, orientado a profesionales sénior que están desempleados y que buscan actualizar sus competencias y reposicionarse de nuevo en el mercado laboral.

El Máster en Coolhunting Empresarial está orientado a capacitar a los alumnos para identificar señales de cambio, interpretar cómo esas transformaciones pueden afectar a su sector, a su función y a su empresa, y convertir ese conocimiento en decisiones estratégicas, iniciativas de innovación y nuevas oportunidades de negocio alineadas con las tendencias emergentes.

Por su parte, el programa Silver Talent Reinvention Program integra la experiencia acumulada de los profesionales sénior con formación en tendencias, innovación e inteligencia artificial, con el objetivo de actualizar sus competencias, reforzar su posicionamiento y facilitar su reincorporación al mercado laboral en un entorno cada vez más exigente y cambiante.

El crecimiento y la demanda del coolhunting empresarial refleja el valor que aporta a las empresas de todos los sectores como el retail, consumo, tecnología, salud, consultoría o educación entre otros, y también a los profesionales de todas las áreas corporativas de las empresas, desde directores generales hasta responsables de marketing, innovación y estrategia.

Cada vez más empresas y profesionales consideran la disciplina del coolhunting empresarial como una herramienta estratégica para poder competir en el entorno actual, tener una ventaja competitiva con respecto de sus competidores, y para impulsar, a través de la formación en coolhunting empresarial, una cultura de creatividad e innovación descentralizada en todas las áreas de la empresa.”

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