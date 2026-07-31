Cooperativas Agro-alimentarias de España invita a descubrir el 'Producto Cooperativo'

Una marca en constante expansión - Producto Cooperativo

(Información remitida por la empresa firmante)

Estos alimentos y bebidas permiten saborear, recordar y apoyar la cultura gastronómica y rural, según destacan las cooperativas

Madrid, 31 de julio de 2026.- Una botella de aceite, un queso de la zona, una conserva tradicional, un embutido, una miel o un vino elaborado a pocos kilómetros del lugar de vacaciones pueden contar más sobre un destino que muchos de los recuerdos que se venden en las tiendas para turistas.



Mientras miles de viajeros comparten en redes sociales sus descubrimientos gastronómicos, Cooperativas Agro-alimentarias de España recuerda que en los lineales pueden descubrir uno de los recuerdos más auténticos que pueden llevarse de nuestro país, un producto cooperativo.



Cada verano, millones de visitantes recorren España en busca de experiencias auténticas. Quieren descubrir lugares con identidad propia, conocer tradiciones locales, visitar mercados, probar alimentos típicos y regresar a casa con algo que les permita recordar el destino.



Aceite de oliva, vino, queso, miel, frutas, conservas, embutidos o frutos secos son mucho más que alimentos. Son la expresión de un territorio, de unas personas y de una forma de producir que forma parte de la identidad cultural española. Por eso, Cooperativas Agro-alimentarias de España reivindica que el mejor souvenir de España no es un recuerdo. Es un producto cooperativo.



Esta tendencia conecta especialmente con las generaciones más jóvenes que buscan descubrir experiencias auténticas, disfrutar de la gastronomía de proximidad y productos con una historia y compras alineadas con valores como el origen, el apoyo a economías locales y la sostenibilidad



Y precisamente eso es lo que representa Producto Cooperativo. Una marca impulsada por Cooperativas Agro-alimentarias de España, para facilitar que los consumidores identifiquen en los puntos de venta los alimentos elaborados por cooperativas agroalimentarias españolas. Un sello que garantiza origen, calidad, compromiso con el territorio y una forma de hacer empresa basada en las personas. Un modelo empresarial en el que agricultores y ganaderos son, al mismo tiempo, socios y propietarios de las empresas que transforman y comercializan sus producciones. Detrás de cada producto cooperativo hay personas que trabajan la tierra, cuidan el ganado, generan empleo y reinvierten el valor creado en sus pueblos y comarcas.



"La marca representa el trabajo de más de 174.000 familias agricultoras y ganaderas repartidas por todo el territorio nacional, que participan activamente en la gestión de sus propias cooperativas. Además, las entidades adheridas generan más de 4.700 empleos fijos, a los que se suman alrededor de 2.200 eventuales, especialmente relevantes para mantener la actividad económica y las oportunidades profesionales en las zonas rurales", explica el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca.



Actualmente forman parte de esta iniciativa cooperativas tan representativas como Acor, Bodega Cuatro Rayas, Colival, Reina Kilama, Covicar, Grupo Arcoíris, UNICA Group, Trops, Bodega Cristo de la Vega, Bodegas Eidosela, Cooperativa de Magallón, Bodegas Yuntero, Empordàlia, Central Lechera Asturiana, Covica, Bodegas San Dionisio, Aira, Dcoop Vinos, Apis, Covap, Cosanse, Viñaoliva, Agrocantabria, Grandes Vinos y Viñedos, Grupo AN, Camp Mallorquí, Cooprado, Pimentón Valle del Alagón, Anecoop, Horsal, Granada La Palma, Neofungi, Unipro, Agropal, Socapma Montañas de Alicante y Coviñas.

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Emisor: Cooperativas Agro-alimentarias de España

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