Copa Racer Confortauto en Navarra; emoción, sorpresas y clasificación abierta hasta la última prueba

Madrid, 24 de septiembre de 2025.- El motor volvió a convertirse en protagonista en Navarra durante un fin de semana cargado de intensidad, donde la velocidad y la estrategia mantuvieron en vilo a pilotos y aficionados. La cuarta cita de la Copa Racer Confortauto demostró que el campeonato sigue abierto y que cada carrera puede alterar el rumbo de la temporada. Con resultados inesperados, incidentes que cambiaron el guion y nuevas caras en lo más alto del podio, la emoción se mantuvo hasta la bandera a cuadros. Además, la afición respondió con una presencia masiva que transformó el evento en una fiesta del automovilismo con ambiente familiar, consolidando a esta competición como una de las más vibrantes del panorama nacional.

Resultados inesperados y máxima tensión en pista

El sábado comenzó con una Carrera 1 marcada por la sorpresa. En la categoría GT, Óscar Aparicio logró imponerse con solidez, mientras que en Turismo el triunfo fue para Javier Conejero, que mostró gran ritmo en un trazado exigente. La jornada del domingo añadió aún más dramatismo. Aparicio arrancó fuerte en la prueba principal, pero varios incidentes, incluido el pinchazo de Javier Escobar, mantuvieron la incertidumbre hasta el final y reabrieron las opciones en la clasificación.

En la categoría GT, Diego Carrascal se mantiene líder con 128 puntos. La segunda posición, sin embargo, está en disputa con un triple empate entre Óscar Aparicio y César Romero con 114 puntos, mientras que Catalina Burguera y Oliver Campos suman 105. En Turismo, Hugo Latorre afianza el liderato con 126 puntos, seguido muy de cerca por Luis Maurice y Nahuel Pozzutto con 122.

Confortauto, compromiso con la competición y el público

El éxito del campeonato no se entiende sin la implicación de Confortauto, patrocinador principal y red de talleres líder en España y Portugal. Su apoyo refleja un compromiso real con la excelencia y la seguridad, valores que también se trasladan a los más de 650 centros que atienden a conductores a diario.

El ambiente en Navarra reforzó ese vínculo. Centenares de personas, muchas de ellas familias, disfrutaron del acceso a boxes y la cercanía con pilotos y mecánicos, incluidos profesionales de talleres asociados a la red Confortauto. El resultado fue un evento que unió pasión por el motor, espíritu competitivo y cercanía con la comunidad, dejando todo por decidir en las últimas citas de la temporada.

