El coste oculto de las tareas manuales en la gestión de las clínicas

(Información remitida por la empresa firmante)

Las clínicas dentales están atascadas en procesos manuales que frenan su crecimiento. Un software tradicional no siempre ayuda y, en muchos casos, complica aún más la gestión. Akeito cambia el juego: automatiza tareas, optimiza la agenda y mejora la experiencia del paciente. Es hora de dejar atrás la ineficiencia y dar el salto al futuro de la gestión dental

Madrid, 24 de febrero de 2025.- Hoy en día, las clínicas dentales se enfrentan a un reto cada vez más evidente: la gestión tradicional basada en procesos manuales está frenando su potencial. Y no es para menos, imagina tratar de co.- ordinar citas, historiales médicos y procedimientos administrativos sin las herramientas adecuadas.



El problema se agrava cuando las clínicas intentan modernizarse con software que, en lugar de ayudar, complica más las cosas. Interfaces poco intuitivas y falta de automatización hacen que el personal termine dedicando más tiempo a batallar con el sistema que a atender pacientes.



¿El resultado? Un efecto dominó que afecta a todos. Los dentistas y su equipo se ven abrumados por tareas administrativas, mientras equipos costosos permanecen sin usar en momentos que podrían ser productivos. Los pacientes lo notan cuando sus citas se programan mal o cuando tienen que esperar más de lo necesario, lo que inevitablemente impacta en su satisfacción.



El coste de estas ineficiencias va más allá de la frustración diaria. Las clínicas están perdiendo ingresos de manera silenciosa - ya sea por citas mal coordinadas, tiempo desperdiciado o pacientes que deciden no volver debido a una mala experiencia. Y cuando el personal está constantemente estresado por la desorganización, la calidad del servicio inevitablemente se resiente.



Esta situación no solo afecta el presente de la clínica, sino que puede tener consecuencias duraderas en su reputación y capacidad de crecimiento a futuro.



Akeito: el futuro de la gestión dental al alcance

Imagina una clínica dental donde todo fluye sin esfuerzo. Donde las citas se confirman automáticamente, los recursos se optimizan de manera inteligente y los pacientes reciben atención personalizada las 24 horas. Esto es exactamente lo que Akeito hace posible.



¿Qué hace a Akeito especial? Su núcleo de inteligencia artificial trabaja incansablemente: anticipa posibles cancelaciones, sugiere los mejores horarios para cada procedimiento y mantiene la agenda optimizada. Los reportes inteligentes permiten tomar decisiones basadas en datos reales, mientras que su sistema de comunicación automatizada mantiene a los pacientes informados y atendidos en todo momento.



Pero Akeito va más allá de la simple automatización. Es una herramienta de transformación que convierte procesos manuales tediosos en flujos digitales eficientes, eliminando costes ocultos y liberando el verdadero potencial de cualquier clínica. En un mercado dental cada vez más competitivo, Akeito proporciona la ventaja necesaria para destacar.



La decisión de implementar Akeito no es solo una mejora tecnológica, es una inversión estratégica en el futuro de la clínica. Es elegir un camino hacia mayor eficiencia, mejor atención al paciente y, en última instancia, mayor rentabilidad.







Contacto

Nombre contacto: Juan Santa Teresa

Descripción contacto: CEO Akeito

Teléfono de contacto: +34 691 33 40 66