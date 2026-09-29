Cottonlock evoluciona, una nueva identidad para hablar de salud íntima más allá de la absorción - Cottonlock

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre de 2026.-

La higiene menstrual ha estado tradicionalmente asociada a conceptos como absorción, protección y funcionalidad. Sin embargo, la conversación sobre salud íntima femenina amplía progresivamente su mirada hacia el cuidado de una zona delicada y el respeto de su equilibrio. Cottonlock traslada esta evolución a su nueva identidad de marca, concebida para representar de forma más clara su compromiso con la salud íntima y el respeto por la microbiota vulvovaginal, sin abandonar los principios de innovación y calidad que han definido su propuesta.

Una nueva identidad centrada en la microbiota íntima

La evolución de la marca parte de un cambio en la manera de abordar la higiene menstrual. El objetivo es superar una comunicación centrada exclusivamente en la capacidad de absorción o en las prestaciones funcionales del producto para incorporar una visión más amplia sobre el cuidado íntimo femenino.

Esta nueva etapa está vinculada a la obtención de una certificación que reconoce el respeto por la microbiota íntima de sus productos. A partir de este reconocimiento, la compañía adopta una imagen más natural y femenina, alineada con la importancia de preservar el equilibrio propio de la zona vulvovaginal.

El cambio afecta a la identidad y a la forma de comunicar, pero mantiene los pilares de la marca: innovación, calidad y especialización. Entre ellos se encuentra la tecnología patentada Cottonlock, un velo de seguridad que recubre completamente el núcleo absorbente de sus tampones y está diseñado para minimizar el desprendimiento de fibras.

El higo, una metáfora de la intimidad que florece hacia dentro

Uno de los elementos más visibles de la nueva identidad es el higo, elegido como símbolo por su asociación ancestral con la feminidad y la fertilidad. Su propia estructura aporta además una segunda lectura: aquello que habitualmente se interpreta como su fruto alberga las flores en su interior.

Esta particularidad sirve a la marca como metáfora de la microbiota vaginal, entendida como un ecosistema íntimo que permanece protegido y cuyo equilibrio requiere cuidado y respeto. La representación del higo abierto busca, al mismo tiempo, normalizar la conversación sobre la intimidad femenina y alejarla de tabúes.

Con esta renovación, Cottonlock mantiene su apuesta por la innovación y la calidad de sus productos, pero modifica la forma de representar ese compromiso. La nueva identidad amplía así el discurso de la higiene menstrual desde la funcionalidad hacia una concepción más completa del cuidado íntimo femenino, situando el respeto por la microbiota como uno de los ejes de esta nueva etapa.

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