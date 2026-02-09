Crece el interés de los jóvenes por opositar a la Administración Pública: GDoce

(Información remitida por la empresa firmante)

Una de las razones es el aumento de la oferta de puestos de perfil tecnológico.

El Grupo GDoce, especializado en formación, ha visto un crecimiento del 20% entre sus alumnos jóvenes

Madrid, 9 de febrero de 2026.

Madrid, 9 de febrero de 2026.- Cada vez más jóvenes quieren opositar a un puesto en la administración pública movidos por la incertidumbre del presente y, también, por el atractivo que supone el aumento de la necesidad de contar con conocimientos en tecnologías y herramientas digitales.

La última Oferta de Empleo Público, de 2025, alcanzó un récord al destinar 27.697 plazas de libre acceso. Entre 2021 y 2025 las plazas ofertadas, por ejemplo, para puestos de Técnico Auxiliar de Informática aumentaron un 38%, pasando de 650 a 900. El porcentaje de menores de entre 18 y 24 que tiene intención de opositar ha crecido dos puntos en el último año, que ha pasado de ser un 39,7% en 2023 a un 41,4%.

"Estamos viendo que en los últimos años se ha despertado entre los jóvenes un gran interés por acceder a plazas de funcionario, lo que sin duda tiene que ver con la incertidumbre de los tiempos que vivimos, pero también con que ven puestos más atractivos y con futuro relacionados con el mundo digital”, dice César Blanco, CEO de Gdoce, un grupo que brinda servicios de formación y por el que pasan más de 70.000 alumnos y alumnas todos los años.

Desde Opostal, el grupo de academias de oposiciones de Gdoce, confirman esta tendencia: durante el 2025 aumentó un 20% el alumnado joven menor de 35 años, un dato que llama la atención si tenemos en cuenta el histórico perfil del opositor.

Modernizar las Administraciones Públicas es un desafío que implica atraer talento joven ante el evidente proceso de envejecimiento del sector, donde el 60% se jubilará en la próxima década. “Hay una generación que hoy tiene incorporados lenguajes y conocimientos digitales y puede aportar mucho al futuro de las administraciones públicas”, agrega Blanco.

Además, este renovado interés por acceder a un empleo en el sector público se puede leer también en el contexto de los últimos datos publicados por el INE que, en su última Encuesta de Población Activa (EPA), señala que el 28,6% de los menores de 25 de nuestro país está en situación de desempleo.

Por ello, esta nueva tendencia abre un camino para los jóvenes que, sin tener una carrera o un máster, pueden acceder a la administración pública con un bachillerato o con un grado de FP.

Al mismo tiempo, el desarrollo de las tecnologías permite que esos jóvenes que antes no podían conciliar su vida estudiantil o laboral con la preparación de las oposiciones hoy puedan hacerlo con la posibilidad que ofrece la formación a distancia.

En ese sentido, Blanco concluye que “se trata de encajar la oposición en la vida de las personas y no al revés”. Un compromiso que se refleja en las academias de oposiciones que forman parte del grupo y que ofrecen a su alumnado la posibilidad de preparar sus exámenes de manera 100% remota.