Cuando la IA llega antes que el usuario: Mediterranea Services amplía su ecosistema para la IA

Ecosistema IA de Mediterranea Services - MEDITERRANEA SERVICES

(Información remitida por la empresa firmante)

Sabadell (Barcelona), 22 de septiembre de 2026.

Mediterranea Services presenta el lanzamiento mundial de IA SEO Monitor Premium, una nueva pieza de su ecosistema tecnológico para preparar empresas y tiendas WooCommerce ante una realidad cada vez más presente: sistemas de inteligencia artificial que pueden acceder, procesar e interpretar información empresarial antes de que el usuario llegue directamente a una página web.

El lanzamiento se produce el 22 de septiembre de 2026, exactamente un año después de que Mediterranea Services comenzara a comunicar públicamente su especialización en la preparación de empresas para los sistemas de inteligencia artificial, tras más de un año previo de investigación y desarrollo.

Durante este periodo, la compañía española Medser International Marketing, S.L., con sede en Sabadell (Barcelona), ha desarrollado un ecosistema propio formado por IA SEO Generator®, IA SEO Monitor® e IA Shop Connector, tres soluciones con funciones diferentes y complementarias: preparar, monitorizar y conectar.

“Hace un año explicábamos lo que estaba empezando a ocurrir. Hoy podemos enseñar lo que hemos construido”, explica Héctor Martínez Rodríguez, CEO de Mediterranea Services.

Antes de la recomendación está la interpretación

El planteamiento desarrollado por Mediterranea Services parte de una idea central: la aparición de una empresa en entornos de inteligencia artificial no comienza únicamente cuando un sistema la menciona, cita o recomienda.

Antes existe una fase previa en la que la información disponible sobre esa empresa debe poder ser localizada, estructurada y comprendida.

La compañía denomina a este espacio The Interpretation Layer™, una capa situada entre la información publicada por una organización y la interpretación que los sistemas de inteligencia artificial pueden realizar de ella.

“La IA no recomienda páginas; primero interpreta las empresas y después decide cuáles merecen aparecer. La recomendación es la consecuencia. La interpretación ocurre antes”, señala Martínez Rodríguez.

IA SEO Generator: preparar

IA SEO Generator

https://iaseogenerator.com/

IA SEO Generator nació para incorporar a sitios WordPress señales y archivos específicamente orientados a facilitar el acceso estructurado a información relevante de una web.

Entre ellos se encuentran llms.txt, llms-full.txt, humans.txt, metadata.json, sitemap-ia.xml y ai-plugin.json.

El objetivo es proporcionar una infraestructura adicional que ayude a presentar información empresarial de forma estructurada y accesible para sistemas de inteligencia artificial compatibles.

IA SEO Monitor Premium: monitorizar

IA SEO Monitor

https://iaseogenerator.com/iaseomonitor/...

El nuevo IA SEO Monitor Premium transforma la comprobación puntual de estas señales en una supervisión automática y continuada.

La herramienta monitoriza periódicamente llms.txt, metadata.json, sitemap-ia.xml, humans.txt y ai-plugin.json, registra su estado y los cambios detectados y permite consultar el historial de comprobaciones.

Incorpora además AI Visibility Score™, una puntuación de 0 a 100 que resume el estado de las señales analizadas, y AI Snapshot™, que genera una representación estructurada de cómo puede ser interpretada la información disponible en el sitio a partir de las señales detectadas.

IA SEO Monitor Premium funciona de forma independiente en sitios WordPress compatibles y se integra de forma complementaria cuando IA SEO Generator está presente.

La gama se estructura en tres versiones: Starter, con un pago único de 29 euros para un sitio; Premium, por 89 euros al año para un sitio; y Agency, por 219 euros al año para hasta cinco sitios.

IA Shop Connector: conectar el comercio electrónico

IA Shop Connector

https://iaseogenerator.com/ia-shop-connector/

El tercer componente del ecosistema es IA Shop Connector, lanzado mundialmente el pasado 7 de septiembre y desarrollado específicamente para WooCommerce.

La solución utiliza WooCommerce como fuente de verdad para preparar y mantener actualizada información comercial como productos, variantes, precios, ofertas, stock y disponibilidad.

IA Shop Connector incorpora diferentes vías de preparación e integración para sistemas de IA y agentes, entre ellas OpenAI Product Feed, Merchant Feed, UCP Discovery, UCP Catalog Search, UCP Catalog Lookup y compatibilidad con WebMCP mediante herramientas de Search, Product y Availability.

Su objetivo es evitar que los comercios tengan que reconstruir y mantener manualmente versiones paralelas de un catálogo que cambia constantemente.

IA Shop Connector está disponible en versión Premium por 129 euros, IVA incluido, para una tienda, y Agency por 399 euros al año para hasta cinco tiendas.

Preparar, monitorizar y conectar

Con las tres soluciones, Mediterranea Services plantea una arquitectura común para abordar diferentes partes del mismo cambio tecnológico.

IA SEO Generator prepara las señales. IA SEO Monitor Premium supervisa su estado y analiza la información disponible. IA Shop Connector extiende el planteamiento al catálogo comercial de WooCommerce y a nuevos canales de acceso para sistemas de inteligencia artificial y agentes.

“Estamos pasando de una web pensada únicamente para ser visitada por personas a una infraestructura que también debe estar preparada para ser leída e interpretada por sistemas de inteligencia artificial. Ese cambio ya está ocurriendo”, afirma Héctor Martínez Rodríguez.

El lanzamiento de IA SEO Monitor Premium coincide con el primer aniversario de la comunicación pública de esta estrategia por parte de Mediterranea Services. La investigación que dio origen al proyecto había comenzado más de un año antes del 22 de septiembre de 2025.

Desde entonces, la compañía ha centrado su desarrollo en una misma dirección: preparar empresas para un Internet en el que personas, buscadores, sistemas de inteligencia artificial y agentes pueden coexistir como vías de acceso a la información.

Sobre Mediterranea Services

Mediterranea Services es la marca de Medser International Marketing, S.L., empresa española con sede en Sabadell (Barcelona). Desarrolla soluciones orientadas a la preparación de empresas y comercios electrónicos para sistemas de inteligencia artificial, entre ellas IA SEO Generator, IA SEO Monitor e IA Shop Connector.

Kit de prensa 2026

https://iaseogenerator.com/kit-de-prensa/

Contacto de prensa: Mediterranea Services

mediterraneaservices.com

Héctor Martínez

Tel: 931599798