Cuando las lentillas molestan; cómo la contactología avanzada ofrece soluciones que ayudan de verdad

Madrid, 14 de enero de 2026.- La incomodidad al usar lentillas es un problema más habitual de lo que parece. Sequedad, irritación, visión borrosa, sensación de cuerpo extraño o dificultades para que las lentes se sientan confortables durante toda la jornada son motivos frecuentes de abandono. Sin embargo, en muchos casos la causa no es una incompatibilidad con las lentillas en general, sino el uso de un diseño que no se ajusta adecuadamente a las características de la córnea o a las necesidades tanto visuales como fisiológicas de cada paciente. En este sentido, soluciones personalizadas como las que ofrece AVANLENS permiten adaptar las lentillas a cada caso, mejorando significativamente la experiencia de uso.

Aquí es donde la contactología avanzada adquiere un papel fundamental, ofreciendo alternativas personalizadas que permiten recuperar la comodidad y la calidad visual incluso en ojos complejos.

Adapataciones personalizadas para córneas irregulares

Cuando existe una córnea irregular —ya sea por traumatismos, cirugías previas, cicatrices o alteraciones corneales, o dicho de otro modo, por las deformaciones que puede presentar la córnea—, una lente convencional puede generar molestias constantes. En estos casos, la adaptación debe realizarse con diseños específicos que respeten la morfología real del ojo y distribuyan el apoyo de forma uniforme.

Centros especializados, como AVANLENS, trabajan con topografías corneales avanzadas y software de simulación que permiten crear geometrías a medida, logrando una adaptación estable, cómoda y visualmente eficaz.

Lentes esclerales: una solución para queratocono y ojos extremadamente sensibles

En patologías como el queratocono, donde la córnea se vuelve más puntiaguda y fina, la mayoría de lentillas tradicionales resultan ineficaces o francamente incómodas. Las lentes esclerales representan una de las alternativas más eficaces: se apoyan en la esclera (la parte blanca del ojo) en lugar de en la córnea, evitando el roce directo con la zona afectada.

Este tipo de lente crea un reservorio de lágrima que hidrata la superficie ocular durante todo el día, reduciendo significativamente la irritación y proporcionando una visión nítida incluso en casos avanzados de irregularidad corneal. Al apoyarse en la parte blanca del ojo no existe movimiento de la lente y, por tanto, son lentes más estables y prácticamente no se notan al llevarlas. Centros de referencia en contactología avanzada, como el Centro de Contactología Avanzada AVANLENS, cuentan con amplia experiencia en este tipo de adaptaciones.

Combinanción de miopía y astigmatismo: más allá de las lentes estándar

Cuando la miopía se combina con astigmatismo significativo, algunas lentillas genéricas no logran estabilizarse correctamente. Esto provoca rotación, fluctuación visual y, en muchos casos, malestar al parpadear.

Las adaptaciones tóricas personalizadas permiten resolver estos problemas mediante parámetros específicos de diámetro, material, eje y espesor periférico, proporcionando una estabilidad muy superior y un confort prolongado.

Orto-K: una alternativa para quienes no toleran las lentillas diurnas

Otra opción que gana terreno es la ortoqueratología (Orto-K). Este tratamiento utiliza lentillas rígidas de uso nocturno que moldean suavemente la córnea mientras se duerme. Al retirar las lentes por la mañana, la persona puede ver bien durante el día sin necesidad de gafas ni lentillas.

La Orto-K es especialmente útil cuando la irritación aparece con el uso prolongado de lentillas convencionales o cuando la sequedad ocular dificulta su tolerancia. Al no requerir el uso de lentes durante el día, la córnea mantiene una correcta oxigenación, el parpadeo se conserva de forma natural y se reducen las molestias asociadas a factores ambientales como los cambios de temperatura, habituales con las lentes blandas.

Además, la Orto-K se ha consolidado como uno de los métodos más eficaces para el control de la progresión de la miopía infantil y juvenil.

La importancia de un centro especializado

La elección de la lentilla adecuada no depende únicamente de la graduación: intervienen factores como la biomecánica palpebral, la calidad lagrimal, la forma de la córnea y las necesidades visuales reales. Por ello, acudir a un centro de contactología avanzada resulta esencial cuando aparecen molestias persistentes.

Mediante estudios detallados, simulaciones digitales y pruebas controladas, los centros dedicados exclusivamente a la contactología —una especialización poco frecuente— acumulan una experiencia clínica muy superior y disponen de métodos de adaptación mucho más precisos y eficaces. Esta combinación les permite identificar con exactitud el origen de las molestias y proponer, en cada caso, la solución más adecuada.

Hay una solución para que las lentillas dejen de ser molestas

La sensación de molestia con las lentillas no implica necesariamente que su uso esté contraindicado. En muchos casos, existen alternativas altamente especializadas capaces de devolver la comodidad y la calidad visual. Tecnologías como las lentes esclerales, las adaptaciones personalizadas para córneas irregulares o la Orto-K han ampliado enormemente las posibilidades de adaptación.

Centros de referencia en contactología avanzada, como AVANLENS, ofrecen estas soluciones de manera integral, combinando tecnología, experiencia y un enfoque clínico centrado en la precisión.

