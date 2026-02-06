Custom Fighter y Rock&Box diseñan un cinturón único para coronar a los campeones de Boxing Talents - Boxing Talents

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de febrero.- Boxing Talents, el nuevo torneo nacional que unirá boxeo profesional y amateur Élite en un mismo formato competitivo bajo el paraguas de una serie documental, presenta el cinturón que coronará a los campeones y campeonas de su primera edición, que se desarrollará entre los meses de febrero y mayo de 2026 en varias ciudades de la geografía, con una primera eliminatoria en Calanda (Teruel) y pasando por diferentes comunidades autónomas españolas hasta llegar a la gran final del próximo mes de mayo.

Se trata de una pieza exclusiva creada por la marca de material deportivo Custom Fighter, en colaboración con Rock&Box Magazine, y concebida como símbolo máximo de excelencia, sacrificio y oportunidad dentro de la nueva serie documental del boxeo español. Un evento único que servirá para detectar talento emergente, facilitar el salto al profesionalismo y ofrecer una plataforma real de proyección nacional e internacional.

Inspirado en Rocky Balboa

El diseño del cinturón nace pensando en el formato innovador de Boxing Talents, fusionando la herencia cinematográfica con la esencia más auténtica del boxeo real. Inspirado en el legado del boxeo profesional y en el icónico estilo de Rocky Balboa, el cinturón mantiene los rubíes y la esencia del diseño original popularizado por The Ring Magazine. En esta versión, Rock&Box Magazine toma el relevo, reinterpretando el diseño con una identidad propia.

Uno de los elementos más destacados es su color blanco, elegido como símbolo de pureza, nobleza y sacrificio, que son valores que definen el camino del verdadero boxeador y boxeadora. Los detalles en oro representan la ambición, la superación y la meta final: alcanzar la gloria sobre el ring.

Homenaje a Kiko Martínez y María Jesús Rosa

Asimismo, el cinturón rinde homenaje a dos referentes absolutos del boxeo español. En uno de sus laterales aparece María Jesús Rosa, primera campeona mundial española, y en el otro Kiko Martínez, último campeón mundial que ha tenido el país hasta la fecha. Un reconocimiento al pasado y al presente que sirve de inspiración directa para las nuevas generaciones de talentos que buscan abrirse camino en Boxing Talents.

Desde la organización se quiere agradecer expresamente el apoyo y aval de Kiko Martínez y de Óscar Torres, viudo de María Jesús Rosa –fallecida en 2018–, para un torneo que está a punto de comenzar y que aspira a marcar un antes y un después en el boxeo español.

Custom Fighter, marca elegida como proveedor oficial de material deportivo de Boxing Talents, comparte la misma filosofía de lucha, esfuerzo y respeto por el ring. Este cinturón no es solo un premio: es toda una declaración de principios.

Contacto

Emisor: Boxing Talents

Contacto: Boxing Talents

Número de contacto: 669460865