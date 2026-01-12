Custom Vote lanza un sistema de votación electrónica segura y auditable para juntas, congresos y eventos - CustomVote

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La digitalización de los procesos de decisión ha dado lugar a un escenario en el que la seguridad, la transparencia y la agilidad se convierten en elementos esenciales. Ante la necesidad de garantizar la fiabilidad de los resultados sin renunciar a la participación remota, la votación electrónica segura se perfila como una herramienta estratégica para organizaciones que gestionan juntas, congresos o asambleas.

En respuesta a esta demanda creciente, Custom Vote ha desarrollado un sistema de votación electrónica diseñado para adaptarse a diferentes entornos institucionales, corporativos y asociativos. La solución permite configurar votaciones en tiempo real o en diferido con parámetros personalizados, garantizando en todo momento la trazabilidad de cada sufragio y la integridad del proceso. La plataforma está equipada con tecnologías de verificación que permiten auditar el resultado y generar actas automáticas, reforzando así la transparencia de la convocatoria.

Plataforma digital con autenticación segura y control de participación

El sistema de votación electrónica de Custom Vote se basa en un entorno digital que incorpora mecanismos de autenticación personalizados, como el envío de credenciales por correo electrónico, códigos SMS o acceso mediante claves únicas. Esta arquitectura permite identificar con precisión a cada votante, garantizando que cada voto emitido corresponde a un usuario válido y único.

Además de asegurar la participación legítima, la plataforma permite configurar distintos tipos de votación, desde consultas simples hasta procesos complejos con ponderación de votos o elecciones por bloques. Los resultados pueden visualizarse de forma inmediata al cierre de la votación, generando automáticamente informes y actas que reflejan los datos de participación y los resultados finales con validez verificable.

Tecnología adaptable para eventos presenciales, híbridos o remotos

Custom Vote ha desarrollado su sistema para adaptarse tanto a entornos digitales como presenciales. Además de la plataforma online, ofrece dispositivos físicos para votación interactiva que permiten recoger respuestas en tiempo real durante conferencias, congresos o asambleas, y visualizar los resultados de forma instantánea. Esta capacidad facilita la interacción con el público y permite tomar decisiones en directo de manera estructurada.

La versatilidad del sistema y su cumplimiento con estándares de seguridad convierten a esta herramienta en una solución efectiva para organizaciones que buscan modernizar sus procesos internos y reforzar su credibilidad. Con esta propuesta, Custom Vote afianza su posición en el ámbito de la votación electrónica segura, ofreciendo un entorno auditable y técnicamente sólido para la toma de decisiones colectivas.

