Damusha transforma el confort menstrual y redefine el cuidado íntimo femenino - Kellenföl Ad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de junio.- En un mercado en el que las bragas menstruales ganan cada vez más presencia dentro de las opciones para la menstruación, nace Damusha, una nueva marca que apuesta por una propuesta diferencial: situar el confort y el bienestar íntimo en el centro del diseño, no solo durante la regla, sino también en otras etapas y momentos de la vida íntima, como la perimenopausia , el aumento de flujo o pequeñas pérdidas.

La marca presenta una nueva generación de bragas menstruales y de uso íntimo diario desarrolladas para acompañar la rutina cotidiana desde el confort y la confianza, combinando innovación textil, materiales cuidadosamente seleccionados y un enfoque orientado al cuidado íntimo.

Tecnología de 4 capas para una experiencia más cómoda y segura

Las bragas menstruales de Damusha incorporan una construcción técnica de cuatro capas diseñada para equilibrar transpirabilidad, absorción y protección antifugas durante un uso prolongado.

En contacto directo con la piel, la marca utiliza algodón suave y transpirable con certificación OEKO-TEX, priorizando materiales respetuosos con la zona íntima. El exterior está confeccionado con fibra de bambú, elegida por su tacto agradable y por las propiedades antibacterianas y antimicrobianas con las que se asocia. La estructura se completa con una barrera antifugas de PUL impermeable libre de PFAS, reforzando la protección sin recurrir a químicos añadidos.

El resultado es una prenda diseñada para ofrecer comodidad y seguridad sin comprometer la transpirabilidad ni la sensación de bienestar durante el día.

Innovación textil orientada al confort y al bienestar íntimo

El enfoque de Damusha responde a una creciente preocupación de las consumidoras por utilizar productos más respetuosos con el cuerpo y la zona íntima. En este sentido, diferentes estudios han subrayado la importancia de priorizar tejidos transpirables y suaves en contacto directo con la piel.

Algunas investigaciones han observado diferencias en la incidencia de molestias como la candidiasis vulvovaginal entre usuarias habituales de prendas sintéticas frente a algodón. Asimismo, revisiones técnicas sobre textiles de bambú recogen que este material puede mantener actividad antibacteriana incluso tras múltiples lavados.

Damusha incorpora estos aprendizajes en una propuesta diseñada para favorecer el confort, la gestión de la humedad y la sensación de frescura durante la menstruación y en etapas como la perimenopausia, cuando pueden aparecer cambios en el flujo, mayor sensibilidad íntima o pequeñas pérdidas. La selección de tejidos y materiales puede contribuir de forma indirecta al bienestar íntimo gracias a su transpirabilidad y suavidad, aunque la marca subraya que sus productos no son un tratamiento médico ni pretenden sustituir recomendaciones o cuidados ginecológicos profesionales.

Su objetivo es ofrecer una experiencia de uso más cómoda, segura y respetuosa con el cuerpo, integrando funcionalidad y bienestar en una única prenda.

“Queremos ofrecer una nueva forma de vivir la menstruación y otras etapas del bienestar íntimo: más cómoda, más segura y más alineada con el cuerpo. Damusha nace para acompañar el día a día sin que la regla, el flujo o los cambios propios de la perimenopausia supongan una interrupción”, explican Pablo y Stephany, fundadores de la marca.

Una nueva forma de entender las bragas menstruales

Con esta propuesta, Damusha busca ir más allá de la funcionalidad tradicional de las bragas menstruales, incorporando variables relacionadas con la experiencia de uso, el confort prolongado y el cuidado íntimo.

La marca se posiciona así dentro de una nueva generación de productos íntimos que priorizan no solo la protección y la comodidad durante la menstruación, sino también una forma más libre y confiada de vivir otros momentos de cambio corporal, como la perimenopausia, el aumento de flujo o las pequeñas pérdidas.

Sobre Damusha

Damusha es una nueva marca de bragas menstruales y de uso íntimo diario creada para acompañar la menstruación, la perimenopausia y otros momentos de cambio corporal desde una experiencia más cómoda y libre, sin condescendencia.

Con un foco diferencial en el confort y el bienestar íntimo, la marca apuesta por prendas diseñadas para integrarse en el día a día con seguridad y comodidad. Su promesa es simple: no hacer que la regla, el flujo o las pérdidas desaparezcan, sino que no interrumpan.

Más información:

www.damusha.com

Comunicado remitido por Kellenföl Ad.

Contacto

Emisor: Damusha

Contacto: Kellenföl Ad.

Número de contacto: +34 933 056 233