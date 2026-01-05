Datavault AI y Available Infrastructure escalan una nube privada periférica física en 100 ciudades de EE.UU.

Datavault AI y Available Infrastructure escalan una nube privada - Datavault AI Inc

La alianza combina las soluciones patentadas de Datavault AI DataValue, DataScore e Information Data Exchange con los puntos de presencia de alto rendimiento y ciberseguridad SanQtum™ de Available Infrastructure, diseñados para respaldar la tokenización casi en tiempo real, el intercambio de datos y la monetización agentiva, proporcionando a Datavault AI la base para escalar la adopción empresarial de su IA y, al mismo tiempo, resolver los requisitos de cumplimiento normativo necesarios para su IDE

Philadelphia, 5 de enero de 2026.- Datavault AI ("Datavault AI" o la "Compañía") (Nasdaq: DVLT), líder en valoración, monetización, credencialización y tecnologías de interacción digital impulsadas por IA, anunció hoy un despliegue nacional planificado de SanQtum en colaboración con AP Global Holdings LLC (d/b/a Available Infrastructure) para permitir comunicaciones seguras, almacenamiento cifrado y procesamiento de datos de alto rendimiento en 100 ciudades de los Estados Unidos continentales. Diseñado para respaldar el IDE patentado de Datavault AI, que ayuda a convertir datos brutos en activos negociables, este despliegue está concebido para ofrecer menor latencia, mayor protección cibernética y un rendimiento uniforme en entornos distribuidos.



Al combinar la tokenización de RWA de Datavault AI con la arquitectura distribuida de Available Infrastructure, ambas compañías buscan ofrecer puntos de presencia seguros que respalden flujos de trabajo donde la velocidad, la integridad y la confianza son esenciales. El IDE de Datavault AI permite crear un gemelo digital de un activo físico al vincularlo a un registro permanente y resistente a manipulaciones, almacenado como metadatos inmutables o en una cadena de bloques. A medida que el despliegue nacional se amplíe, se espera que la huella combinada acelere la tokenización, el intercambio y la valoración confiables al situar el procesamiento seguro de datos más cerca de donde se generan los datos y se toman las decisiones.



"El rendimiento y la presencia en este precursor de la verdadera computación cuántica comienzan con el control de nuestra propia red privada virtual, capaz de rivalizar con los voluminosos centros de datos tradicionales limitados por el consumo energético, mediante un clúster redundante y ciberseguro de SanQtum de Available Infrastructure y servidores de Datavault AI que pueden hacer más con menos consumo de energía y sin la carga de refrigeración que requieren los sistemas heredados", afirmó Nathaniel Bradley, CEO de Datavault AI. "Este despliegue avanza nuestra capacidad de lograr una verdadera inmutabilidad de los objetos digitales mediante el cifrado de claves cuánticas, fundamental para respaldar una tokenización Zero Trust de alta integridad. Nuestro próximo intercambio de datos, superior al del mercado y con cientos de casos de uso tokenómicos, proporcionará una infraestructura segura sin precedentes, situada más cerca del punto de necesidad. Tenemos la oportunidad de impactar realmente en los resultados de nuestros clientes, reforzar nuestro liderazgo en el sector y hacer que el acceso a la supercomputación sea sostenible y alcanzable para empresas de todos los tamaños, comenzando aquí en Estados Unidos, el mercado más lucrativo".



"SanQtum proporciona la bóveda de ciberseguridad para Datavault AI. Con un crecimiento previsto de la computación perimetral cercano al 30 % de CAGR hasta 2033, ahora es el momento de construir la nube soberana de Datavault AI en el perímetro nacional. En nuestra estimación preliminar, cada ubicación de la red tiene un potencial de mercado direccionable (SAM) superior a los 100 millones de dólares anuales, impulsado por la demanda regional de aplicaciones de computación de alto rendimiento, incluidos los gemelos digitales y la monetización de datos, lo que convierte a Datavault AI en nuestro socio ideal", señaló Daniel C. Gregory, CEO de Available Infrastructure. "A través de SanQtum, estamos desplegando nodos perimetrales seguros, diseñados para alta disponibilidad y latencia ultrabaja con controles Zero Trust, lo que permite a Datavault AI llevar la tokenización, el intercambio y la valoración confiables y cifrados cuánticamente al perímetro, a escala nacional".



Tras el despliegue inicial, Datavault AI y Available Infrastructure alinearán los estándares de implementación y las herramientas operativas para conectar las capacidades de Datavault —centradas en la observación de datos en tiempo real, la captación de mercado, la valoración y la monetización segura y cifrada de activos de datos— a una huella nacional de ubicaciones perimetrales reforzadas. Esta infraestructura permite a los clientes recopilar y procesar datos más cerca del punto de creación, generar registros permanentes, confirmar identidades y vincular RWAs a entradas inmutables en blockchain a la velocidad de las operaciones.



Datavault AI: capacidades de tokenización respaldadas por patentes y procedencia de datos comprobada

Datavault AI es una compañía impulsada por tecnología y una cartera de patentes, posicionada en la tokenización de RWA mediante un modelo estratégico de licencias y una plataforma que ayuda a las organizaciones a vincular RWAs con registros inmutables en blockchain para trazabilidad, autenticidad y monetización. La Compañía destaca su plataforma de intercambio como base para asociar de forma segura objetos físicos del mundo real a metadatos inmutables o a objetos en blockchain, respaldando casos de uso como gemelos digitales y una "IA responsable con integridad", al tiempo que permite la integración con blockchains conformes para crear soluciones tokenizadas adaptadas a las necesidades del cliente.



Available Infrastructure: plataforma distribuida, segura y de alta disponibilidad

Available Infrastructure proporcionará la solución distribuida a través de SanQtum, una plataforma perimetral en tiempo real que integra servicios de nube perimetral y ciberseguridad Zero Trust en una sola plataforma. SanQtum operará mediante microcentros de datos distribuidos en y alrededor de las principales áreas metropolitanas y centros urbanos. SanQtum preintegra una pila tecnológica en un formato de microcentro de datos perimetral, lista para su despliegue desde ubicaciones urbanas cercanas hasta torres de telecomunicaciones y entornos exigentes, permitiendo ejecutar cargas de trabajo soberanas e inteligentes directamente en el perímetro sin enviar datos a la nube.



Los emplazamientos urbanos y otras ubicaciones perimetrales in situ o cercanas, junto con comunicaciones por fibra óptica, pueden ofrecer latencia ultrabaja en configuraciones compatibles. SanQtum aplica un enfoque Zero Trust conforme a CISA y un cifrado resistente a la computación cuántica aprobado por NIST. Su arquitectura multisede abarca múltiples ubicaciones y rutas de comunicación, incluida fibra óptica subterránea, SATCOM y una malla inalámbrica autorreparable, con energía de respaldo resiliente para garantizar la continuidad operativa.



