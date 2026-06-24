Datavault AI Inc. y WiSA Technologies anuncian los sistemas de cine en casa Goho LS7 2.0 y 5.1

Anuncio de los sistemas de cine en casa Goho LS7 2.0 y 5.1 - Datavault AI Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

WiSA Technologies, empresa de Datavault AI, impulsa la conectividad inalámbrica de dos nuevos sistemas de cine en casa y karaoke de Goho, marca de Goldhorn. WiSA E resuelve los principales problemas de interoperabilidad entre marcas, proporcionando compatibilidad a escala empresarial para otra de las marcas acústicas prémium más destacadas del mundo

Madrid, 24 de junio de 2026.-

Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), a través de WiSA Technologies, división de Ciencias Acústicas de la compañía, ha anunciado hoy la integración del módulo empresarial WiSA E en los nuevos sistemas inalámbricos de audio doméstico y karaoke LS7 2.0 y LS7 5.1 de Goho, una marca de Goldhorn. Estos dos nuevos sistemas han sido diseñados para ofrecer sonido estéreo de alta definición y audio envolvente 5.1 en el entorno doméstico, combinando la sencillez y fiabilidad de la transmisión inalámbrica de audio WiSA.



"Goldhorn se ha ganado una sólida reputación por ofrecer componentes de audio prémium para el mercado del audio móvil, y estamos muy ilusionados de entrar en el sector del audio doméstico con estos dos nuevos sistemas diseñados para ofrecer la misma experiencia de alta gama. La tecnología WiSA es la solución inalámbrica perfecta para satisfacer nuestros requisitos de conexión robusta, transmisión de audio de alta calidad, fiabilidad y facilidad de uso para el consumidor final", afirmó Chen Xiangzhen, director de Producto de Goldhorn Electronics Co., Ltd. (Fujian).



Por su parte, Nathaniel Bradley, consejero delegado de Datavault AI Inc., señaló: "Nuestras soluciones tecnológicas escalables resuelven los desafíos de interoperabilidad entre dispositivos que transmiten sonido seguro y de alta definición, permiten el control espacial y, gracias tanto a nuestros módulos semiconductores como a WiSA E, creemos que están posicionadas para convertirse en el estándar de la industria y en el referente de calidad en la transmisión inalámbrica de audio multicanal".



Los sistemas Goho LS7 se articulan en torno a un proyector 4K Ultra HD con conectividad HDMI, óptica, USB y Ethernet.



El sistema 2.0 incorpora dos altavoces estilizados de rango completo, diseñados para integrarse discretamente en cualquier entorno o destacar como elemento decorativo gracias a su atractivo diseño. Por su parte, la versión 5.1 ofrece una experiencia de sonido envolvente mediante cinco altavoces satélite idénticos y un subwoofer, creando una atmósfera inmersiva con audio de alta definición para todo tipo de contenidos.



Ambos sistemas incluyen además funciones de karaoke doméstico y micrófonos, convirtiéndose en el centro de cualquier reunión o celebración.



"Goldhorn ha demostrado durante años su capacidad para ofrecer audio prémium en el sector del automóvil y estamos encantados de formar parte de su entrada en el mundo del entretenimiento doméstico a través de la marca Goho. Los dos sistemas LS7 ofrecen versatilidad y un rendimiento sobresaliente, lo que los convierte en una excelente solución para una amplia variedad de usos dentro y fuera del hogar", afirmó Tony Ostrom, presidente de la WiSA Association y vicepresidente de Marketing de WiSA Technologies.



Los sistemas Goldhorn LS7 ya están disponibles en China.



La tecnología WiSA E ofrece soluciones basadas en módulos y software para sistemas y componentes de entretenimiento doméstico de todo tipo. Asimismo, sus soluciones de audio inalámbrico están especialmente preparadas para integrarse en mercados emergentes como la robótica, los hologramas, los drones y otras aplicaciones donde la conectividad inalámbrica de audio multicanal de alta definición, baja latencia y sincronización precisa resulta esencial para proporcionar experiencias de calidad.



Acerca de Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (NASDAQ: DVLT) lidera el desarrollo de experiencias de datos impulsadas por inteligencia artificial, así como la valoración y monetización de activos dentro del entorno Web 3.0. Su plataforma basada en la nube ofrece soluciones integrales a través de sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencias de Datos.



La división de Ciencias Acústicas integra las tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian, pioneras en transmisión inalámbrica de sonido espacial y multicanal de alta definición, así como en sincronización de audio y cancelación de interferencias multicanal.



Por su parte, la división de Ciencias de Datos aprovecha el potencial de la Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para desarrollar soluciones de percepción, valoración y monetización segura de datos experienciales.



La plataforma de Datavault AI presta servicio a múltiples sectores, entre ellos deporte y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, tecnología financiera, inmobiliario, salud y energía. Su tecnología Information Data Exchange facilita la creación de gemelos digitales y la gestión de derechos de nombre, imagen y semejanza mediante la vinculación segura de objetos físicos con metadatos inmutables.



La compañía tiene su sede en Filadelfia (Pensilvania, EE. UU.).



Más información: www.dvlt.ai



Acerca de la WiSA Association

La WiSA Association es una organización independiente del sector encargada de gestionar el estándar de audio inalámbrico WiSA, incluida la certificación de interoperabilidad WiSA E, los programas de membresía y el ecosistema de la marca.



Sus herramientas de certificación e infraestructura de gobernanza garantizan que los productos WiSA E de cualquier fabricante funcionen conjuntamente sin necesidad de configuración adicional. La tecnología patentada de la asociación se licencia a través de Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT).,



Acerca de Goldhorn

Goldhorn Electronics Co., Ltd. (Fujian) es una empresa especializada en tecnologías audiovisuales con una amplia experiencia tanto en el ámbito óptico como acústico. La compañía ha consolidado una sólida reputación en el mercado del audio para automoción y ha desarrollado importantes capacidades de investigación y desarrollo en tecnologías de imagen y visualización.



A través de su marca Goho, Goldhorn traslada al hogar experiencias audiovisuales prémium integradas, ofreciendo una gama de sistemas de cine en casa y karaoke diseñados para proporcionar una calidad de imagen excepcional, sonido inmersivo y una experiencia de uso intuitiva.







Contacto

Nombre contacto: Datavault AI Inc.

Descripción contacto: Marketing, Datavault AI Inc.

Teléfono de contacto: 267-817-7251



