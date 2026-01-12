Datavault AI planea expandir su red de monetización de datos por IA a más de 100 ciudades de EE. UU.

Datavault AI planea expandir su red de monetización de datos - Datavault AI

(Información remitida por la empresa firmante)

Datavault AI espera tener una red totalmente operativa con más de 100 nodos en 33 ciudades a nivel nacional, generando ingresos en la segunda mitad de 2026. El objetivo de ingresos para este proyecto es de $400 a $500 millones, apoyando así la guía de ingresos de $200 millones para 2026. Con el despliegue completo de los nodos de Datavault AI en más de 100 ciudades de Estados Unidos, el objetivo de ingresos para 2027 es de $2.0 a $3.0 mil millones

Madrid, 12 de diciembre.- Datavault AI Inc. (Nasdaq:DVLT), líder en valoración de datos impulsada por IA, monetización, acreditación y tecnologías de compromiso digital, destacó hoy la importancia estratégica del despliegue de su red edge en Nueva York y Filadelfia con la plataforma SanQtum AI de Available Infrastructure. Esta infraestructura edge impulsada por GPU, de tipo zero-trust, cuenta con ciberseguridad de nivel nacional y permite la monetización inmediata de datos, posicionando a Datavault AI para abordar potencialmente una oportunidad de mercado de miles de millones de dólares en ingresos recurrentes anuales solo en las áreas metropolitanas de Filadelfia y Nueva York.



La instalación en Filadelfia y Nueva York, parte del despliegue inicial de múltiples ciudades de Datavault AI y la expansión planificada a 100 ciudades en todo Estados Unidos en 2026, integra las Unidades Empresariales SanQtum AI directamente en los agentes de IA patentados de Datavault AI: Information Data Exchange, DataScore y DataValue. Operando dentro del entorno edge privado y resistente a la computación cuántica de SanQtum, la plataforma permite puntuación de datos en tiempo real, tokenización desde el nacimiento y procesamiento de IA de nivel empresarial sin depender de infraestructura de nube pública. Esta capacidad innovadora tiene el potencial de eliminar la latencia, reducir la exposición a riesgos de seguridad y transformar datos en bruto en activos digitales autenticados y comerciables en el momento de su creación.



Perspectivas futuras

Datavault AI y Available Infrastructure esperan expandir este despliegue nacional y apoyar implementaciones adicionales de clientes que se beneficien de comunicaciones seguras, almacenamiento seguro, computación near-edge y procesamiento seguro de datos. A medida que la cobertura se amplíe en Estados Unidos, las compañías esperan que la infraestructura combinada ayude a acelerar los flujos de trabajo de tokenización, intercambio y valoración de confianza al ubicar nodos edge ciberseguros más cerca de donde se generan los datos y se toman decisiones.



A través del siguiente enlace, se puede leer el comunicado de IBM: https://newsroom.ibm.com/2026-01-08-datavault-ai-expands-ibm-collaboration-to-deploy-enterprise-grade-ai-at-the-edge-with-available-infrastructures-snqtum-ai-platform.



A través del siguiente enlace, se puede leer el comunicado de prensa relacionado de Datavault AI: https://ir.datavaultsite.com/news-events/press-releases/detail/412/datavault-ais-new-york-and-philadelphia-edge-network-will.



Acerca de Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq:DVLT) lidera experiencias, valoración y monetización de datos impulsadas por IA en el entorno Web 3.0. La plataforma en la nube de la Compañía ofrece soluciones integrales a través de sus divisiones colaborativas de Ciencia Acústica y Ciencia de Datos. La División de Ciencia Acústica de Datavault AI incluye tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian para sonido inalámbrico HD espacial y multicanal. La División de Ciencia de Datos aprovecha Web 3.0 y computación de alto rendimiento para percepción de datos experienciales, valoración y monetización segura en industrias como deportes y entretenimiento, biotecnología, educación, fintech, bienes raíces, salud y energía. El Information Data Exchange (IDE) permite Gemelos Digitales y licencias NIL seguras, fomentando IA responsable con integridad. La suite tecnológica personalizable de Datavault AI ofrece automatización IA/ML, integración de terceros, analítica, automatización de marketing y monitoreo publicitario. Con sede en Filadelfia, PA. Más información en www.dvlt.ai.







Contacto

Nombre contacto: John Shaw

Descripción contacto: Datavault AI

Teléfono de contacto: (503) 6157700

