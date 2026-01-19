El destino Sierra de Guadarrama acude a FITUR con un relato común que une a sus municipios - Destino Sierra de Guadarrama (Adesgam)

Los Molinos, 19 de enero

El destino Sierra de Guadarrama – ADESGAM participa en FITUR con una programación coral en la que cada municipio muestra su identidad, sus productos y sus experiencias, integradas en un relato compartido que apuesta por el turismo responsable, el orgullo de pertenencia y la vida en la Sierra durante todo el año.

La Sierra de Guadarrama estará presente en FITUR como un destino plural y cohesionado, en el que cada municipio aporta su singularidad dentro de un proyecto común. Bajo el paraguas del Centro de Innovación Turística de la Sierra de Guadarrama-Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama (Adesgam), los catorce municipios del territorio participan en la feria con una agenda de actividades propia, diversa y complementaria, que refleja la riqueza cultural, gastronómica, natural y social de la Sierra.

Lejos de una presentación uniforme, la presencia en FITUR se articula como un relato coral, donde degustaciones, festivales, recreaciones históricas, cine, deporte, gastronomía local y productos artesanos permiten mostrar la Sierra tal y como es: un territorio vivo, habitado y activo los doce meses del año.

FITUR como espacio de encuentro y visibilidad del territorio

La participación del destino Sierra de Guadarrama en FITUR no responde a la presentación de una nueva campaña, sino a la activación del territorio en uno de los principales escaparates turísticos del país. A lo largo de los días de feria, cada municipio desarrolla su propia actuación, según el programa del stand, mostrando experiencias reales que ya forman parte de la vida cotidiana de la Sierra.

Festivales de montaña, cine y aventura, actividades deportivas como el trail running, recreaciones históricas, jornadas gastronómicas, productos locales, miel, quesos, cervezas artesanas o dulces tradicionales componen una programación que traslada la diversidad del territorio y su capacidad para ofrecer experiencias auténticas durante todo el año.

Esta agenda compartida permite visualizar la Sierra de Guadarrama no como un destino fragmentado, sino como un ecosistema turístico integrado, donde los municipios cooperan, se complementan y se refuerzan mutuamente.

“La Sierra de todos”: un destino compartido

El hilo conductor bajo el concepto “La Sierra de todos”, un mensaje que pone en el centro la idea de territorio compartido, tanto por quienes lo visitan como, especialmente, por quienes lo habitan.

La Sierra de Guadarrama se presenta como un espacio accesible, inclusivo y diverso, donde conviven naturaleza protegida, patrimonio cultural, tradiciones locales y una intensa vida social y económica. Un territorio que se disfruta, pero también se cuida, se trabaja y se transmite.

Este enfoque conecta directamente con la trayectoria de Centro de Innovación Turística de la Sierra de Guadarrama-Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama (Adesgam) y con los valores que han guiado el desarrollo turístico del destino en los últimos años: cooperación supramunicipal, gobernanza compartida y un modelo turístico compatible con la calidad de vida de la población local.

“Soy de aquí todo el año”: orgullo, pertenencia y desestacionalización

Un relato común, apoyado en el mensaje “Soy de aquí todo el año”, que refuerza una idea clave para el futuro del destino: la Sierra no es solo un lugar al que se viene, sino un lugar que se vive.

Este concepto conecta directamente con los objetivos de desestacionalización, mostrando que la Sierra de Guadarrama ofrece experiencias los doce meses del año y que su identidad no depende de momentos puntuales ni de temporadas concretas.

El mensaje pone el foco en:

Las personas que viven y trabajan en la Sierra.

Los productores locales, la gastronomía de proximidad y la economía circular.

Las fiestas, tradiciones y eventos culturales.

El deporte, la naturaleza y la vida al aire libre en todas las estaciones.

“Soy de aquí todo el año” no es solo una frase, sino una declaración de pertenencia que invita al visitante a sentirse parte del territorio desde el respeto y la corresponsabilidad.

Turismo responsable, integrador y regenerativo como marco transversal

Aunque la campaña específica de turismo responsable fue presentada hace unos meses, su enfoque está plenamente integrado en la presencia del destino en FITUR. Todas las actividades, mensajes y propuestas se enmarcan en un modelo de turismo responsable, integrador y regenerativo, alineado con los principios del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y con el enfoque europeo de los fondos Next Generation EU (Acción de Cohesión en Destino "Turismo Rural" de la Comunidad de Madrid).

La Sierra de Guadarrama se muestra en FITUR como un destino que:

Protege su patrimonio natural y cultural.

Apuesta por la accesibilidad y la inclusión.

Favorece la economía local y los productos de kilómetro cero.

Promueve una relación equilibrada entre visitantes y residentes.

Este enfoque conecta con la línea de comunicación de la Comunidad de Madrid sobre el legado vinculado al territorio, entendiendo el turismo como una herramienta para preservar, transmitir y reforzar los valores que hacen único al destino.

Una Sierra que se cuenta desde dentro

La presencia de la Sierra de Guadarrama en FITUR no busca grandes titulares, sino contar el territorio desde dentro, a través de sus municipios, sus productos y sus gentes. Un relato honesto, cercano y coherente con la realidad del destino, que pone en valor la diversidad del territorio sin perder una visión compartida.

En este contexto, las distintas acciones se enmarcan en un enfoque narrativo y estratégico común, definido por Open-Ideas, consultora especializada en transformación digital y marketing turístico, responsable del diseño del relato del destino Sierra de Guadarrama y del marco de comunicación que articula sus distintas líneas de promoción. Este planteamiento permite dotar de coherencia al mensaje del destino, integrando la diversidad municipal bajo una visión compartida basada en los valores de “La Sierra de todos”, “Soy de aquí todo el año” y el compromiso con un turismo responsable, integrador y regenerativo.

Porque la Sierra es de todos.

Porque se vive los doce meses del año.

Y porque solo desde el respeto, la colaboración y el orgullo de pertenencia es posible construir un turismo con futuro.

Este proyecto se desarrolla en el marco del Plan Territorial de la Comunidad de Madrid 2021, dentro del Componente 14, Inversión 1 (C.14.I1), Submedida 2: Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, y está financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU.

