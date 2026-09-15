Con destreza e identidad: llega a Europa la peluquería masculina vietnamita con East West Barbershop

(Información remitida por la empresa firmante)

East West Barbershop, marca vietnamita especializada en peluquería masculina, consolida su expansión internacional con su llegada a Europa, donde adapta su modelo de servicio y experiencia a las exigencias del mercado europeo

Vietnam, 15 de septiembre de 2026.- En 2024, East West Barbershop (Dong Tay Barbershop) abrió su primera sucursal en Hungría, marcando un hito en su andadura rumbo a la internacionalización de una marca vietnamita de peluquería masculina. Para su Presidente, Nguyen Hoai Thanh, Europa representa una exigente prueba de las capacidades operativas, experticia técnica y adaptabilidad de la empresa.

Europa: una exigente prueba para una marca vietnamita de peluquería masculina

Fundada en Vietnam en 2018, East West Barbershop ha crecido pasando de ser un establecimiento local de peluquería masculina a convertirse en una marca internacional de cuidado y estética para hombres.

En menos de una década, la cadena se ha expandido por Vietnam y a mercados internacionales, convirtiéndose en una de las marcas punteras de Asia en el cuidado y estética masculinos.

Si bien la expansión en Vietnam se ha visto impulsada por la creciente demanda en el ámbito del cuidado y estética masculinos, operar en Europa plantea un reto más complejo.

La normativa fiscal, los requisitos empresariales, la legislación laboral y las normas sobre la jornada laboral se hallan estrictamente regulados, al tiempo que los costes correspondientes a locales, personal y operaciones son significativamente más elevados.

"Europa es un mercado exigente, con altas expectativas de servicio y estrictas normativas. Para integrarnos en el mercado, no nos limitamos simplemente a replicar nuestro modelo vietnamita en Europa. He viajado varias veces a Europa para estudiar el mercado, ajustar nuestros procedimientos operativos y mejorar la experiencia del cliente", afirmó Nguyen Hoai Thanh, Presidente de la Sociedad Anónima East West Barbershop Vietnam.

Estos esfuerzos están empezando a arrojar resultados. Su sucursal en Hungría se ha ido haciendo con una base de clientes recurrentes, lo cual demuestra que una marca vietnamita puede ganarse la confianza en un mercado exigente respetando las normas locales y aprovechando al mismo tiempo sus propias fortalezas.

East West Barbershop reúne a especialistas vietnamitas y europeos en peluquería masculina para intercambiar experticia, compartir experiencias y aprender unos de otros, convirtiendo su expansión internacional en un proceso bidireccional de crecimiento profesional.

Queda así reflejada la esencia detrás del nombre "East West": conectando a profesionales de distintas culturas para crecer juntos.

Desde un corte de pelo hasta un intercambio cultural entre oriente y occidente

Los peluqueros vietnamitas y europeos para hombres presentan culturas profesionales diferentes. En Vietnam suelen desarrollar relaciones estrechas con los clientes a través de conversaciones cotidianas, asesoramiento personalizado y su capacidad para recordar las preferencias individuales.

East West Barbershop conserva estos valores a escala internacional, al tiempo que se adapta a las expectativas europeas en materia de profesionalidad, precisión, personalización y consistencia en el servicio.

Desde estilos populares tales como los degradados, undercuts y tatuajes capilares hasta servicios tales como el lavado del cabello, afeitado facial, la limpieza de oídos y el masaje: la marca tiene como objetivo crear una experiencia de estética y cuidados personalizada.

Sus establecimientos también incorporan vegetación, estanterías con libros y zonas relax, convirtiendo un corte de pelo en un genuino momento de ocio.

En la actualidad, East West Barbershop opera más de 130 sucursales en todo el mundo, contando con más de 1.000 empleados.

Detrás de estas cifras se esconde una sencilla ambición: llevar la peluquería masculina vietnamita cada vez más lejos a través de la destreza y dedicación de sus profesionales.

La andadura de East West Barbershop por Europa es algo más que abrir otro establecimiento. Demuestra que una marca vietnamita puede abrirse paso en mercados internacionales a través de la destreza, la profesionalidad y una identidad distintiva.

Contacto

Nombre contacto: Dong Tay

Descripción contacto: Dong Tay Barber Shop

Teléfono de contacto: +84 901 602 902