La deuda pública refuerza la importancia de la Ley de Segunda Oportunidad, según Repara tu Deuda Abogados - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 05 de mayo de 2026.- El tratamiento de la insolvencia personal en España ha experimentado una evolución progresiva en los últimos años, marcada por la necesidad de ofrecer soluciones reales a particulares y autónomos. En este marco, la Ley de Segunda Oportunidad ha ido ganando protagonismo como mecanismo jurídico capaz de facilitar un nuevo comienzo financiero.

Repara tu Deuda Abogados, entidad pionera en su aplicación desde 2015, sitúa ahora el foco en un elemento determinante: la inclusión de la deuda pública, que modifica de forma sustancial el alcance efectivo de este instrumento legal.

Cuando la deuda pública deja de ser un límite real

Durante años, las obligaciones con Hacienda, la Seguridad Social o las administraciones locales han sido consideradas un terreno prácticamente intocable dentro de los procesos de exoneración. La normativa establecía límites muy restrictivos que impedían que la segunda oportunidad fuera completa, dejando fuera a quienes arrastraban este tipo de cargas. La intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resultado determinante al señalar que no pueden mantenerse exclusiones sin justificación, lo que ha obligado a España a avanzar hacia un modelo más alineado con la reinserción financiera.

Este cambio supone un desbloqueo relevante: la deuda pública deja de ser un muro infranqueable y pasa a integrarse en el mecanismo, permitiendo que personas físicas y autónomos que actúan de buena fe puedan acogerse a una solución más completa. “La inclusión de estas deudas marca un antes y un después, ya que convierte la segunda oportunidad en una herramienta verdaderamente efectiva”, señalan desde la firma.

Un cambio que se refleja en los resultados y en la confianza

El impacto de esta evolución normativa se refleja también en la actividad del propio despacho, que ha superado los 430 millones de euros exonerados a personas procedentes de diferentes comunidades autónomas. Este volumen continúa creciendo impulsado por el aumento de solicitudes y por la difusión de experiencias positivas entre quienes han completado el proceso.

Las opiniones sobre Repara tu Deuda reflejan una experiencia marcada por la cercanía en el trato, la claridad en cada fase del proceso y la sensación de alivio que transmiten quienes han logrado dejar atrás una situación económica compleja. La legislación vigente establece requisitos claros, como la buena fe del solicitante y la ausencia de antecedentes por delitos socioeconómicos recientes, permitiendo que quienes los cumplen accedan a este mecanismo con mayores garantías.

El reconocimiento de la deuda pública dentro de la Ley de Segunda Oportunidad consolida un avance significativo en el sistema legal español. La posibilidad de iniciar una nueva etapa sin cargas económicas persistentes refuerza la función social de esta herramienta y confirma su papel como vía eficaz para la recuperación financiera.



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