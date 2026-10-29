Día Mundial del Veganismo: el 82% reduce el consumo de productos animales tras Veganuary

Una mujer disfruta de una comida vegana en un café - Pablo Merchán / Unsplash

(Información remitida por la empresa firmante)

Seis meses después de participar en Veganuary, más del 82 % de las personas que respondieron a la encuesta realizada por la ONG afirma haber reducido al menos a la mitad su consumo de productos de origen animal. En el Día Mundial del Veganismo, Veganuary pone el foco en el impacto beneficioso y duradero del cambio a una alimentación vegetal

Madrid, 29 de octubre de 2026.- Con motivo del Día Mundial del Veganismo, que se celebra cada 1 de noviembre, la organización presenta los resultados de la encuesta que realiza seis meses después de Veganuary entre personas que han participado en el reto. Buscar beneficios para la salud es uno de los motivos que llevan a los participantes a probar la alimentación vegana durante el mes de enero, junto a la preocupación por el bienestar de los animales y por el medio ambiente en un contexto de emergencia climática.



La encuesta semestral muestra que:



● Más del 82% afirma haber reducido al menos a la mitad su consumo de productos de origen animal, y un 35% los ha eliminado por completo.



● El 77% ha notado mejorías en al menos un aspecto de su salud.



● El 61% declara sentirse más inspirado a la hora de cocinar.



● Entre aquellos que no han mantenido una alimentación vegana tras el reto, el 92% afirma que es probable que vuelva a probarla en el futuro.



Alrededor de 30 millones de personas probaron a alimentarse de forma vegana durante el mes de enero de 2026 en todo el mundo y Veganuary ya se prepara para su campaña de 2027, que lanzará durante el mes de diciembre.



En lo que se refiere a la participación de las empresas, cada mes de enero Veganuary contribuye a aumentar la visibilidad de las opciones vegetales e impulsa la innovación. Así, más de 1.100 nuevos productos y opciones de menú se lanzaron con motivo de la campaña en 2026, y el 56 % de las personas encuestadas declararon que habían descubierto nuevas marcas o productos que siguen consumiendo de forma habitual seis meses después.



"En el Día Mundial del Veganismo queremos recordar el poder de cambiar nuestra alimentación, una de las formas más eficaces a nuestro alcance para reaccionar frente a una crisis climática que ya está dejando fenómenos meteorológicos extremos, tanto en nuestro país como en el resto del mundo", señala Estefanía Lozano, directora interina de Veganuary en España. "Pero la emergencia no debe paralizarnos, sino animarnos a actuar. Veganuary 2027 ya está a la vuelta de la esquina, y seguiremos inspirando y acompañando a millones de personas a probar el veganismo durante el mes de enero, y más allá".



Resultados completos de la encuesta semestral Veganuary 2026: https://veganuary.com/es-es/centro-de-prensa/



Seis meses después de su participación, la encuesta se envió a 343.459 personas que participaron en Veganuary y recibieron los correos electrónicos diarios durante la campaña de 2026. Respondieron 1.730 personas.

Contacto

Nombre contacto: Lucía Arana

Descripción contacto: Veganuary

Teléfono de contacto: 678936502