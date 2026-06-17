La digitalización del mantenimiento industrial aterriza en plantas de fabricación de maquinaria - Siddex

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de junio de 2026.- Las plantas de fabricación de maquinaria afrontan un reto creciente: mantener sus equipos productivos sin frenar la producción. La digitalización del mantenimiento industrial se abre paso como respuesta, y el ERP para maquinaria Siddex, desarrollado por Gestión Cim Consultores, la integra en la operativa diaria de las industrias de proyectos.

La solución conecta el mantenimiento de máquinas con la planificación, las compras y el control de costes, de modo que una incidencia en un equipo se refleja al instante en la programación de la planta.

Hasta ahora, muchas plantas gestionaban el mantenimiento con partes de papel y hojas de cálculo dispersas. El resultado eran paradas no planificadas que desplazaban plazos de entrega y comprometían el margen de cada proyecto. La propuesta de Siddex traslada esa gestión a un sistema único, donde el historial de cada máquina queda registrado y disponible para la toma de decisiones.

“En una industria que trabaja por proyectos, una avería es una orden que se detiene y un plazo que se tambalea. Cuando el mantenimiento vive en el mismo sistema que la producción y los costes, el responsable de planta deja de apagar fuegos y empieza a anticiparse”, explica Javier Tomillo, CEO de Cim Consultores.

El CEO de la compañía sostiene que la clave está en ordenar primero la información. “Muchas plantas creen que digitalizar el mantenimiento es un proyecto enorme, y no tiene por qué serlo. El primer paso es registrar bien lo que ya se hace, máquina a máquina, y empezar a medir. A partir de ahí, los datos hablan solos”, añade Tomillo.

Qué supone digitalizar el mantenimiento en planta

Digitalizar el mantenimiento en planta significa sustituir el registro manual por datos accionables. El sistema permite anticipar las tareas preventivas, reaccionar antes ante una avería y conocer el coste real de cada intervención. Tres capacidades concentran ese cambio en la planta.

Estado de máquinas en tiempo real

La herramienta muestra el estado de cada equipo con colores identificables —en marcha, en espera, en incidencia o en preparación—, de forma que el responsable detecta de un vistazo qué máquina está parada y por qué.

Control de inspecciones y plan de mantenimiento

Las tareas preventivas se definen con su periodicidad y operario asignado, y el sistema reprograma de forma automática la próxima fecha al completarlas. El plan de mantenimiento de máquinas deja de depender de la memoria del equipo.

Captura táctil de datos en planta

Los operarios imputan los partes de mantenimiento por orden, proceso y máquina desde pantallas táctiles, sin transcripción manual posterior, lo que reduce los errores en los registros.

El papel de los ERP especializados en industrias de proyectos

A diferencia de un software de mantenimiento industrial aislado, un ERP de mantenimiento industrial integrado enlaza la conservación de los equipos con el resto de la operativa. Cuando una máquina entra en mantenimiento, la planificación de producción lo asume al momento y las necesidades de repuestos se trasladan a compras.

Según Siddex, las industrias que trabajan por proyectos obtienen beneficios directos de esta integración, con una menor tasa de paradas no planificadas y mayor disponibilidad de los equipos. También cuentan con la trazabilidad histórica por máquina, lo que se convierte en la base del mantenimiento predictivo. En última instancia, los costes de repuestos y mano de obra quedan imputados por equipo y por orden.

Este enfoque cobra especial relevancia en la fabricación de maquinaria, donde cada equipo entregado al cliente arrastra además su propio plan de mantenimiento posventa. Llevar ese seguimiento en la misma herramienta con la que se fabricó la máquina permite cerrar el círculo entre producción y servicio, y abre la puerta a contratos de mantenimiento recurrentes como nuevalínea de ingresos para el fabricante.

Trayectoria de Siddex: más de 20 años y 200 implantaciones

Siddex es un ERP español con más de 22 años de experiencia en el sector industrial y más de 200 implantaciones. Cuenta con clientes en España, Chile, México, Colombia, Perú y Costa Rica, una base que ha permitido afinar el producto en proyectos de construcciones metálicas, fabricación de maquinaria, mecanizados, instalaciones, montajes e ingenierías.

La compañía orienta su solución a la lógica del fabricante a medida, con planificación mediante diagramas de Gantt multinivel, cálculo de necesidades de materiales y comparación de coste presupuestado frente a coste real en tiempo real.

Sobre Gestión Cim Consultores

Gestión Cim Consultores es la empresa desarrolladora de Siddex. Su actividad se centra en el desarrollo, la implantación y el soporte de soluciones ERP especializadas en industrias de proyectos, con un equipo que combina perfiles industriales, técnicos y consultores funcionales para acompañar cada implantación.Pide más información sobre el ERP para industrias de proyectos de Siddex en su web.

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