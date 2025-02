Digitalización en el tiro deportivo: Ridon Gestión revoluciona la gestión de clubs y federaciones

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de febrero de 2025.- El tiro deportivo en España está en plena evolución y la digitalización es clave para su crecimiento. Ridon Gestión apuesta por la modernización de los clubs y federaciones con un software innovador que facilita la gestión y promueve la expansión de este deporte

La pasión por el tiro deportivo merece una revolución y la empresa Ridon Gestión está apostando por ella. En un contexto donde la digitalización es clave para el desarrollo de cualquier disciplina, este deporte no puede quedar rezagado. Ridon, empresa española fundada en 2018 en Santander, ha desarrollado un software de gestión dirigido exclusivamente a clubs y federaciones de tiro deportivo. Esta plataforma permite optimizar la administración de las entidades deportivas, agilizar la gestión de socios y competiciones, y mejorar la conexión entre los tiradores y sus clubs/federaciones. Con esta herramienta, la compañía busca impulsar el crecimiento del tiro deportivo, facilitar su acceso y garantizar un futuro más eficiente y conectado para el sector.



Mucho más que un software: un compromiso con el tiro deportivo. Ridon no solo busca optimizar la gestión de los clubs de tiro, su misión es darle visibilidad al tiro deportivo y motivar a más personas a practicarlo. Además de su sistema de gestión, Ridon ha creado una aplicación para tiradores donde los deportistas pueden consultar sus historiales deportivos, gestionar sus licencias federativas y acceder a un marketplace exclusivo de accesorios de tiro olímpico.



Pero esto es solo el comienzo. Ridon sueña con seguir innovando, explorando nuevas funcionalidades como una red social para tiradores, análisis de estadísticas deportivas y otras herramientas digitales que, en un futuro, permitan a los deportistas vivir su pasión de manera más intensa y conectada.



La importancia de un software de gestión para clubs de tiro deportivo. Los clubs de tiro enfrentan desafíos que van desde la gestión de socios, licencias y organizar competiciones hasta el cumplimiento de normativas legales. Ridon centraliza todos estos procesos en un solo lugar, automatiza tareas repetitivas y ofrece una experiencia intuitiva adaptada al sector, asegurando que los clubs estén preparados para los retos del futuro.



El tiro deportivo en España se encuentra en una fase de crecimiento y consolidación, impulsado por los éxitos de sus deportistas y el apoyo de las federaciones, lo que augura un futuro prometedor para esta disciplina. Federaciones como la Valenciana de Tiro Olímpico, organizó el "World Rimfire Championship 2024", un evento de tiro de alta precisión con participación de 93 tiradores de 15 países, mientras la Real Federación Española de Tiro Olímpico continúa promoviendo eventos y apoyando nuevos talentos. Este dinamismo refleja una clara apuesta por el desarrollo del tiro deportivo, que cada vez gana más visibilidad y reconocimiento.



"La digitalización no es solo una cuestión de comodidad, es la clave para que los clubs de tiro crezcan y evolucionen en un mundo cada vez más tecnológico. En Ridon creemos en el potencial del tiro deportivo y estamos comprometidos con su crecimiento", afirma Victor Pardo, Fundador de Ridon.



El tiro deportivo en España está creciendo y tiene un gran potencial para seguir ganando visibilidad. Ridon asume este compromiso con convicción: su equipo de programadores, marketing y directiva siguen trabajando para ofrecer nuevas opciones a los usuarios de su plataforma, facilitar el acceso al deporte y atraer a más personas a formar parte de esta apasionante disciplina.



Ridon Gestión S.L. es una empresa española especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el tiro deportivo. Desde su fundación en 2018 en Santander, se ha consolidado como un referente en la digitalización de clubs y federaciones, ofreciendo herramientas innovadoras que optimizan la administración y mejoran la experiencia de los tiradores. Su compromiso con la innovación y la eficiencia ha permitido a numerosas entidades deportivas modernizar sus procesos, garantizando un futuro más accesible y conectado para el tiro deportivo a nivel nacional.



Emisor: Ridon Gestión

Contacto

Nombre contacto: Fernanda Guzman

Descripción contacto: Ridon

Teléfono de contacto: 697239942