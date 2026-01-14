DIMTECH 3D desarrollará una IA propia en España para liderar la fabricación textil europea - Dimtech 3D

Madrid, 14 de enero de 2026.-El proyecto, financiado por el programa NEOTEC del CDTI, integra inteligencia artificial y gemelos digitales 3D para mejorar eficiencia, sostenibilidad y competitividad industrial.

DIMTECH 3D, startup tecnológica murciana especializada en gemelos digitales y virtualización avanzada de producto, ha obtenido financiación del programa NEOTEC del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) para el desarrollo del proyecto Twin Pattern Fit, una iniciativa de I+D de alto contenido tecnológico orientada a transformar los procesos de diseño, escalado y fabricación en la industria textil y de la moda técnica.

El programa NEOTEC está dirigido a empresas innovadoras de base tecnológica y constituye uno de los instrumentos más exigentes y competitivos del ecosistema nacional de apoyo a la I+D empresarial, lo que sitúa a DIMTECH 3D entre las startups con mayor potencial tecnológico a nivel estatal.

Innovación tecnológica con alcance internacional

El proyecto Twin Pattern Fit abordará uno de los principales retos no resueltos del sector: la integración real de inteligencia artificial y gemelos digitales 3D interactivos dentro de los procesos industriales de diseño textil. A diferencia de las soluciones actuales basadas en imágenes estáticas o simulaciones cerradas, la tecnología en desarrollo permitirá la generación de productos 3D reales, interactivos y visualizables en tiempo real desde cualquier dispositivo, sin necesidad de hardware especializado.

La solución combinará algoritmos matemáticos avanzados, inteligencia artificial para el reconocimiento y despiece automático de patrones, y un motor gráfico propio capaz de renderizar gemelos digitales hiperrealistas en tiempo real, facilitando la validación técnica antes de la fabricación y reduciendo errores, prototipos físicos y desperdicio de material.

Impacto económico, industrial y en sostenibilidad

El proyecto tendrá un impacto directo en la competitividad de la industria textil europea, especialmente en segmentos de ropa técnica y deportiva, al permitir procesos más eficientes, personalizados y sostenibles. La reducción de prototipos físicos, la optimización de patrones y la mejora en la toma de decisiones en fases tempranas contribuirán a disminuir costes, tiempos de desarrollo y huella ambiental, alineándose con los principios de economía circular y los ODS 9 y 12.

Desde el punto de vista económico, DIMTECH 3D prevé un crecimiento progresivo tras la finalización del proyecto, con la implantación de su tecnología en fabricantes nacionales e internacionales mediante un modelo SaaS escalable.

Liderazgo femenino y talento altamente cualificado

DIMTECH 3D está liderada por Ana María Bernardeau, CEO y socia mayoritaria, consolidando un liderazgo femenino en el ámbito de la tecnología profunda (deep tech) y la I+D industrial, todavía poco representado en el sector.

La ejecución del proyecto NEOTEC permitirá además la creación de empleo altamente cualificado, incorporando perfiles estratégicos como:

Un doctor en Inteligencia Artificial especializado en algoritmos de reconocimiento de patrones y optimización industrial, con experiencia investigadora en IA aplicada a procesos productivos de la Industria 4.0. Su trabajo se centrará en el desarrollo de modelos avanzados para el reconocimiento automático y despiece inteligente de patrones textiles, así como en la optimización computacional de procesos de corte mediante técnicas de IA y algoritmos evolutivos, líneas clave del proyecto Twin Pattern Fit.

Un ingeniero informático, responsable del desarrollo del motor gráfico propio y de la arquitectura software, orientados a la visualización en tiempo real de gemelos digitales 3D, la integración con herramientas industriales y la escalabilidad de la solución.

Un patronista digital especializado en realidad virtual y gemelos digitales, figura clave para la conexión entre diseño, tecnología y fabricación.

Este equipo multidisciplinar será fundamental para garantizar la transferencia efectiva de la investigación al entorno industrial.

DIMTECH 3D cuenta con una sólida base técnica y experiencia previa en proyectos de I+D nacionales y europeos, así como colaboraciones con universidades y centros tecnológicos.

En el marco del proyecto Twin Pattern Fit, la startup contará además con la colaboración del Instituto Tecnológico de Informática (ITI), centro tecnológico de referencia en inteligencia artificial, visión por computador y optimización avanzada. ITI participará en tareas de investigación aplicada orientadas a la optimización del aprovechamiento del tejido en el corte de patrones y a la coherencia del diseño proyectado sobre modelos 3D, mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial, aprendizaje automático y técnicas avanzadas de computer vision aplicadas a entornos industriales reales.

El proyecto Twin Pattern Fit consolidará esta trayectoria mediante el desarrollo de una metodología propia, susceptible de protección a nivel de propiedad intelectual, que posicionará a la empresa como referente tecnológico en virtualización 3D aplicada a procesos industriales.

La estructuración técnica y económica del proyecto se ha apoyado en una gestión especializada en financiación de I+D, en colaboración con Nubica, cuya experiencia en convocatorias altamente competitivas ha sido un factor relevante en la obtención del proyecto NEOTEC.

DIMTECH 3D inicia una nueva etapa centrada en la investigación avanzada, la creación de empleo de calidad y la aportación de soluciones tecnológicas con impacto real en la industria.



