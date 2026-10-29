Dixtra convierte el conocimiento de las empresas en contexto para la IA

Sergio Velasco Ballestín (CTO) y Juan García Sánchez (CEO) de Dixtra - COMUNICACIÓN DIXTRA

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 29 de octubre de 2026.

El motor de contexto de la valenciana Exponentia ya opera en Moeve, donde ha reducido el tiempo de diseño y planificación de pozos, y ha optimizado la producción de petróleo y gas.



La empresa valenciana Exponentia presenta públicamente Dixtra, un motor de contexto (Business Context Engine) para grandes empresas. Dixtra reúne todo el conocimiento de una organización de manera que queda disponible para empleados y agentes de IA con trazabilidad completa. Dixtra no compite con ChatGPT, Copilot o Claude: les aporta lo que no tienen, el conocimiento propio de cada empresa.



El siguiente paso de la IA empresarial es el contexto

La IA generativa ya está en casi todas las grandes empresas. Pero los modelos generalistas saben mucho de todo y casi nada de cada negocio en concreto: qué significa un indicador, cómo se calcula, qué excepciones hay que aplicar o por qué una decisión se tomó de una manera y no de otra. Ese conocimiento está repartido entre sistemas y documentos y, sobre todo, en la cabeza de unos pocos expertos. A medida que las empresas despliegan asistentes y agentes de IA, el obstáculo ya no es el modelo. Es el contexto.

Sin ese contexto, la IA no puede responder con fiabilidad a preguntas como estas: ¿Qué cliente perderemos en los próximos 90 días? Si tuviéramos que recortar el gasto un 15%, ¿por dónde deberíamos empezar? ¿Qué licencias de software estamos pagando sin usarlas? ¿Podemos subir medio grado la temperatura de la línea para optimizar la producción de la planta?



Cómo funciona

Captura el conocimiento. Dixtra se conecta a los datos y documentos que la empresa ya tiene, sin obligarla a cambiar de herramientas. Además, recoge en conversaciones con los expertos las reglas y excepciones que no están escritas en ningún sitio. Lo valida y lo mantiene vivo. Ningún conocimiento entra en la base común sin aprobación humana. Dixtra guarda quién lo aportó, quién lo aprobó y cada cambio, y lo actualiza cuando cambian los procesos o los criterios del negocio. Lo pone a trabajar con trazabilidad. Personas y agentes de IA consultan ese contexto según sus permisos. Cualquiera puede comprobar de dónde sale una respuesta sin salir de la plataforma y sin ser programador. Todo queda auditado.



Así, el conocimiento crítico se queda en la empresa aunque un empleado cambie de función o se marche. Las preguntas de negocio se responden en minutos en lugar de días, y las decisiones se apoyan en una base común que se actualiza cuando el negocio cambia.Casos reales en entornos de máxima exigencia



En Moeve, Dixtra trabaja en la ingeniería de diseño, ejecución y operación de pozos de extracción de petróleo y gas, dotando a los equipos de las capacidades que permiten reducir notablemente el tiempo de análisis y planificación de pozos, y se ha convertido en pieza clave para eficientar y aligerar los procesos que permiten optimizar la producción de petróleo y gas. Esta iniciativa ha obtenido el reconocimiento Forbes a la Innovación en 2025.

En el ámbito de la biotecnología, la Fundación Carlos Simón utiliza Dixtra para capturar y hacer consultable el conocimiento de investigación que estaba disperso entre todos los investigadores y la documentación fragmentada.



"En un mundo en el que la cantidad de datos e información poco contrastada ahoga las decisiones, el contexto lo es todo", afirma Juan García Sánchez, CEO y fundador de Exponentia.

Disponibilidad

Las organizaciones interesadas pueden probar Dixtra sobre sus propios datos y desplegarlo después en su propia infraestructura o en la de Exponentia, según sus requisitos de seguridad y gobierno.



Por qué Dixtra

El nombre es un guiño a Edsger W. Dijkstra, el informático holandés que en 1956 ideó el algoritmo para encontrar el camino más corto entre dos puntos de una red. Dixtra aplica esa idea al conocimiento de una empresa: el camino más corto entre una pregunta de negocio y una respuesta con fundamento.



Acerca de Exponentia

Exponentia es una compañía tecnológica fundada en 2018 y especializada en software crítico para sectores de alta exigencia. Dixtra es su producto insignia. Con sede en Valencia, Madrid y Miami, forma parte de la Suite Exponentia, junto a Mircole y Halbert.