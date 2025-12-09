El Doctor Ignacio Bonasa, reconocido con el Premio Internacional 'Fractales del Cambio 2025' en Madrid - Ignacio Bonasa

El Doctor Ignacio Bonasa, reconocido con el Premio Internacional “Fractales del Cambio 2025” en Madrid

Madrid, 09 de diciembre de 2025.

El doctor Ignacio Bonasa ha sido distinguido con el Premio Internacional Fractales del Cambio 2025, galardón otorgado por el Instituto Latinoamericano de Estudios de Posgrado (ILEP), en una ceremonia celebrada en el Hotel Chamartín de Madrid. Este reconocimiento distingue a líderes y proyectos que, desde distintos ámbitos, se han convertido en auténticos agentes de cambio social, educativo, cultural y humano.

El Premio Internacional Fractales del Cambio nace con una metáfora poderosa: cada persona galardonada es vista como un “fractal”, una unidad que contiene en sí misma un todo y cuya acción se expande e inspira cambios más amplios en la comunidad. En cada edición se reconocen 18 personas, una por cada letra de la expresión “Fractales del Cambio”, simbolizando que la transformación colectiva se construye sumando esfuerzos individuales.

Un reconocimiento al liderazgo con alma

Ignacio Bonasa, fundador y presidente de Liderarte, ha sido reconocido por su trayectoria en el ámbito del liderazgo con alma, el bienestar integral y la transformación personal y organizacional a través del arte, la educación emocional y el desarrollo humano. Desde su proyecto Dale la vuelta a la tortilla y su modelo de Aprendizaje por el Arte, Bonasa impulsa un liderazgo más humano, compasivo y consciente, tanto en Europa como en Latinoamérica.

“Recibir el Premio Internacional Fractales del Cambio 2025 es, para mí, mucho más que un reconocimiento. Es un recordatorio y un compromiso. Me recuerda que el liderazgo no va de títulos ni de egos, sino de cuidar a las personas, acompañar procesos y convertir el dolor en vitamina para el alma. Y me compromete a seguir trabajando para que más personas, organizaciones y comunidades descubran que se puede vivir y liderar de otra manera”, señala Ignacio Bonasa.

El propio Bonasa ha descrito este galardón como “una experiencia profundamente humana, que invita a mirar más allá del logro personal y a preguntarse qué impacto dejamos en las personas que nos rodean”.

Un premio que reúne a líderes transformadores

La edición 2025 de Fractales del Cambio ha reunido a líderes y referentes de distintos países y disciplinas, que comparten un denominador común: su trabajo genera impactos colectivos y transforma realidades en áreas como la justicia, la igualdad, la comunicación, la educación, la salud mental, el arte y el empoderamiento social. Los galardonados han sido:

Entre las personas reconocidas en el marco de los Premios Fractales del Cambio 2025 destacan, entre otras: La edición 2025 de los Premios Internacionales Fractales del Cambio reunió a representantes de cuatro países —España, México, República Dominicana y Argentina— conformando un mosaico humano de líderes que, desde realidades muy distintas, comparten una misma esencia: ser agentes de transformación auténtica.

En su intervención, el Dr. Ignacio Bonasa subrayó la importancia de la diversidad de miradas y de la riqueza humana que aportan los distintos premiados:

“Cada fractal es una vida, una historia y una forma distinta de servir. Juntos no formamos una lista: formamos una constelación.”

En esta edición, los reconocimientos fueron otorgados a las siguientes personalidades:

POR ESPAÑA

Don Ignacio Bonasa Alzuria

Doña Nuria Jiménez Nieto

Don Antonio Vázquez Vega

Doña Marta Boza Rucosa

Don Juan Manuel Opi Lecina

Doña Ana González Pinto

Don Juan Manuel Alonso

POR MÉXICO

Don Ariel Alberto Rojas Caballero

Don Eduardo Esquivel Jasso

Don René Narváez Lozada

Doña Adriana Uribe Sánchez

Don Francisco Valencia Ponce

Don Daniel Castillo Briones

POR REPÚBLICA DOMINICANA

Don Darío Antonio Nin

POR ARGENTINA

Doña María de los Ángeles Satrústegui Mundet

Una constelación humana de impacto global

El Dr. Ignacio Bonasa, galardonado por España, destacó que:

“No somos premiados, somos responsables. Ser ‘Fractal del Cambio’ no es un título, es un recordatorio de que cada gesto, cada palabra y cada proyecto puede amplificar bienestar y humanidad en el mundo.”

La ceremonia en Madrid presidida por Dr. Julio César Vega Rico Vicerrector de ILEP, la Dra. Rafaela Soriano Cruz docente de ILEP y el Dr. Francisco A.Jiménez Rodríguez, Presidente de la Escuela Internacional de Negocios de Salamanca, se convirtió así en un punto de encuentro entre líderes de distintas latitudes que comparten un propósito común: transformar realidades desde el alma, con proyectos que ponen en el centro a las personas, la educación, el desarrollo humano, la cultura, la justicia y la sensibilidad social.

Para Ignacio Bonasa, “compartir este reconocimiento con personas tan diversas y, a la vez, tan alineadas en valores, es una de las partes más emocionantes del premio. Cada uno somos un fractal distinto, pero todos estamos empujando en la misma dirección: una sociedad más justa, más humana y más consciente”.

Madrid, epicentro del liderazgo con propósito

La elección de Madrid como sede de esta segunda edición del Premio Internacional Fractales del Cambio consolida a la capital española como punto de encuentro entre Europa y Latinoamérica, y como espacio de convergencia para proyectos que combinan liderazgo, educación, cultura, justicia social y pensamiento crítico.

El ILEP subraya que el premio no solo reconoce trayectorias individuales, sino que busca activar una red internacional de líderes fractales, personas capaces de multiplicar el impacto de sus acciones en sus comunidades, organizaciones y países.

“Ser Fractal del Cambio implica una responsabilidad. No es una medalla para colgar en la pared, es un recordatorio diario de que tenemos el deber de seguir sirviendo, acompañando y transformando. Desde Liderarte, desde nuestras asociaciones y desde mis proyectos con alma, este premio se convierte en combustible ético para seguir adelante”, concluye Bonasa.

