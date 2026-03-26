El Doctor Jesús Francisco Delgado Aboy galardonado con el Premio Europeo al Talento Empresarial - ASOCIACION EUROPEA DE INDUSTRIA, TECNOLOGIA E INNO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de marzo.- En una solemne ceremonia celebrada el pasado viernes, 13 de marzo, en el Hotel Marriott Auditorium de Madrid, la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI) otorgó el Premio Europeo al Talento Empresarial al Doctor Jesús Francisco Delgado Aboy.

Este reconocimiento se encuadró dentro de una exclusiva cena de gala que reunió a líderes del sector médico, tecnológico y empresarial, con el fin de distinguir a profesionales y entidades que, mediante su talento y resiliencia, han logrado liderar sus respectivos campos en tiempos de adversidad económica.

Excelencia médica y liderazgo empresarial

El Doctor Delgado Aboy ha sido premiado no solo por su dilatada trayectoria clínica, sino por su visión emprendedora y su capacidad para innovar en el ámbito de la salud privada. Entre los méritos que han motivado esta distinción destacan:

Pionero en Tecnología Médica: El Dr. Delgado Aboy es reconocido como referente en España en la técnica de Turbinoplastia por Radiofrecuencia Celon, un procedimiento avanzado que ha revolucionado el tratamiento de problemas respiratorios, permitiendo intervenciones sin dolor, sin taponamiento y con recuperación inmediata.

Trayectoria de Liderazgo: Con más de 40 años de experiencia, ha compaginado su labor como Jefe de Servicio en el ámbito público con el desarrollo de su propia clínica privada, demostrando una excepcional capacidad de gestión y adaptación al mercado sanitario actual.

Compromiso con la Innovación: Su enfoque en la "superespecialización" y la incorporación constante de tecnologías de última generación ha posicionado sus centros como puntos de referencia en otorrinolaringología y cirugía funcional nasal.

Reconocimiento Académico: Es Académico de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental, lo que avala un perfil donde la excelencia científica se une al éxito en la gestión empresarial.

Sobre el Premio y la Asociación (AEITI)

El Premio Europeo al Talento Empresarial se ha instaurado con el fin de distinguir a todas las pymes, micropymes, macro pymes y autónomos —así como a profesionales independientes de alto impacto— que gracias a su talento y luchando contra las adversidades han sido capaces de sobrevivir y avanzar en estos tiempos de desafíos económicos.

La Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI), fundada en 2019, tiene como misión apoyar a la empresa y al profesional español en su competitividad global. Bajo la presidencia de D. Jordi Bentanachs y la vicepresidenta Dña. Rosa María Puentedura, la asociación mantiene una intensa actividad internacional con diversos tratados firmados con China, EEUU y Argelia.

La institución cuenta además con el respaldo de sus Socios de Honor: el periodista y político D. Bernardo Rabassa y el prestigioso oftalmólogo malagueño D. Manuel García Marcos.

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