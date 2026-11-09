Doctrina Qualitas y UNED Castellón. Una alianza con carácter internacional para formación especializada

Alianza Doctrina Qualitas con UNED Castellón - Doctrina Qualitas

(Información remitida por la empresa firmante)

La colaboración abre nuevas oportunidades para la especialización y el desarrollo de competencias para estudiantes de todo el mundo. Doctrina Qualitas activa su ecosistema internacional de más de veinte universidades para facilitar estas actividades, facilitando el acceso a formación universitaria europea, aprovechando el modelo educativo a distancia y el reconocimiento de UNED Castellón

Madrid, 9 de noviembre de 2026.- El Grupo Doctrina Qualitas (DQ) y el Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED Castellón, han impulsado un marco de colaboración de carácter internacional.



La iniciativa, promovida por Don Alejandro José Truébano Fernández, CEO del Grupo Doctrina Qualitas, y Don Alejandro Ribes Ferrer, director del Centro Asociado a la UNED de Castellón, establece las bases para desarrollar actividades conjuntas de Extensión Universitaria, formación especializada, actualización profesional y cooperación académica.



El alcance estratégico que Doctrina Qualitas pretende dar una oportunidad de gran interés para miles de estudiantes latinoamericanos para acceder a una universidad pública española con una amplia oferta académica a distancia y unos costes que pueden resultar considerablemente más accesibles que los de numerosas universidades privadas españolas.



Dos factores decisivos: accesibilidad económica y educación universitaria a distancia

Doctrina Qualitas ha sabido identificar dos características de la UNED Castellón que pueden contribuir a transformar esta situación.



La primera es su naturaleza de universidad pública española, con un sistema de precios universitarios que, dependiendo de la titulación y de las condiciones aplicables a cada estudiante, puede representar una alternativa económicamente atractiva frente a buena parte de la oferta privada.



La segunda es su consolidado modelo de educación a distancia, que permite desarrollar numerosos estudios universitarios sin necesidad de trasladar permanentemente la residencia a España, aunque determinadas titulaciones, pruebas o actividades puedan exigir presencialidad.



La combinación de ambos factores puede reducir de forma muy significativa las barreras económicas y geográficas que dificultan el acceso a estudios universitarios españoles desde Latinoamérica.



No se trata únicamente de promover nuevas opciones formativas, sino de contribuir a que la educación universitaria europea pueda resultar más accesible para personas que, hasta ahora, consideraban económicamente inviable estudiar en una universidad española.



Más de veinte universidades internacionales como plataforma de conexión con la UNED Castellón

Uno de los principales activos que Doctrina Qualitas aporta a esta relación es su ecosistema de colaboración integrado, con más de veinte universidades y organizaciones académicas, con presencia en países como Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá, entre otros.



Esta estructura permite reunir bajo un mismo interlocutor a instituciones que comparten intereses relacionados con la internacionalización y la ampliación de oportunidades académicas para sus estudiantes.



La intención de Doctrina Qualitas es que estas universidades cuenten con formaciones de especialización certificadas por UNED Castellón.



La UNED Castellón también se convierte en uno de los destinos académicos de referencia recomendados desde el ecosistema internacional de Doctrina Qualitas, para quienes busquen estudiar en una universidad pública española sin asumir necesariamente los costes de una universidad privada ni de un traslado internacional.



Doctrina Qualitas: un aliado estratégico para la internacionalización universitaria

La cooperación también ofrece una perspectiva de especial interés para la UNED Castellón; reducir el desafío de la internacionalización, gracias a unos interlocutores fiables, conocimiento de los diferentes entornos educativos, capacidad de coordinación institucional y canales efectivos de comunicación con las comunidades académicas locales. Estas son precisamente las capacidades que Doctrina Qualitas aporta a su relación con la UNED Castellón.



Doctrina Qualitas ofrece la posibilidad de relacionarse con un ecosistema de universidades internacionales mediante un interlocutor centralizado, capaz de identificar oportunidades, promover iniciativas conjuntas y facilitar el contacto entre instituciones.



Para la UNED Castellón, este entorno representa una oportunidad de explorar nuevas relaciones académicas y ampliar la proyección de sus actividades de Extensión Universitaria, siempre dentro de sus competencias y de los procedimientos de autorización correspondientes.



Extensión Universitaria, formación continua y nuevas oportunidades de certificación, como base para generar profesionales especializados con competencias profesionales adaptadas a estándares europeos

El convenio marco contempla expresamente el desarrollo de actividades de Extensión Universitaria, programas de especialización profesional, congresos, jornadas, seminarios, conferencias, talleres y proyectos de innovación formativa.



Asimismo, podrán contemplar la expedición de diplomas o certificados universitarios sobre competencias profesionales de especialización, básicas para el enriquecimiento curricular.



Este ámbito de colaboración resulta especialmente interesante para las instituciones vinculadas a Doctrina Qualitas, que podrán identificar y presentar a Doctrina Qualitas propuestas de formación especializada susceptibles de valoración académica.



Doctrina Qualitas invita a la UNED Castellón a participar en su ecosistema internacional; la red de Universidades Hiapanohablantes de Mundo (UHM), como parte de la estrategia de la Fundación Universitaria UAIII para promover la cultura europea y española.



La red UHM se concibe como un espacio de encuentro entre instituciones de educación superior que comparten una visión internacional de la enseñanza, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de proyectos conjuntos.



La incorporación de UNED Castellón, permite ampliar las posibilidades de contacto con universidades de diferentes países que forman parte de la red UHM y participar en iniciativas de cooperación, encuentros académicos y propuestas formativas de interés común.



Una nueva visión de la cooperación educativa entre España y Latinoamérica

Para Doctrina Qualitas, esta iniciativa representa una evolución en su modelo de cooperación internacional.



La organización considera que la internacionalización académica debe traducirse en oportunidades reales para los estudiantes y no limitarse a la firma de acuerdos institucionales.



Desde esta perspectiva, la relación con la UNED Castellón permite impulsar dos objetivos complementarios: por una parte, promover nuevas actividades de Extensión Universitaria y formación especializada; por otra, favorecer que un mayor número de estudiantes latinoamericanos conozca las posibilidades de acceso a la universidad pública española.



Una alianza con vocación de futuro

La colaboración entre Doctrina Qualitas y UNED Castellón representa una relación con potencial para generar proyectos académicos, iniciativas internacionales y nuevas oportunidades de formación.



El gran objetivo de Doctrina Qualitas y UNED Castellón es contribuir a refuerzo profesional a través de la especialización a la vez que se potencia el acceso a la universidad pública española como una posibilidad real económicamente cercana para muchos estudiantes latinoamericanos.





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